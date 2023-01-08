Prens Harry'le ilgili karar verildi: Sen bizim önümüzde diz bile çökemezsin!

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HER YER, HER ŞEY ONLARLA İLGİLİ HALE GELDİ: DÜNYA HARRY VE MEGHAN DRAMASINDAN ARTIK YILDI

Önce ailesinin pek de onaylamadığı bir evlilik yaptı. Sonra bu evlilik etrafında oluşan bir dedikodu çemberi ülkeyi ve ardından da dünyayı sardı. Baktılar olmuyor; sıra dışı bir karar verip çocuklarıyla birlikte terki diyar eylediler ve saraydaki görevlerinden, ayrıcalıklı hayatlarından vazgeçtiler. Ama fırtına böyle de durulmadı. Amerika’daki hayatları, orada söyledikleri şeyler, verdikleri röportajlar da çok konuşuldu. Attıkları her adım kraliyet ailesi üyelerini kızdırdı, halkın onlara beslediği sempatiyi giderek eritti. Önce hayat hikâyelerini bir dijital platforma satıp kendi belgesellerini çektirdiler. Şimdi ise kalbi kırık prensin yazdığı kitapla gündemdeler. ÖNCE BELGESEL, ŞİMDİ KİTAP... YETMEDİ BİR DE SIRADA TALK ŞOVLAR VAR!

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Dünya sadece günlerdir değil, haftalardır hatta aylardır Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ı konuşmaya doyamadı. Birkaç gün içinde piyasaya sürülecek ve muhtemelen satış rekorları kıracak olan 'Spare' (Yedek) adlı kitap, İngiltere’nin kalbindeki kraliyet ailesinin arasına bırakılan bir bomba gibi patlamayı bekliyor desek çok da abartılı konuşmamış oluruz herhalde. Kitaptan pasajlar ufaktan gazetelere konu olmaya başlayınca, Prens Harry de sürekli olarak televizyon programlarına katılıp bizi nelerin beklediğine dair ipuçları verdikçe kızılca kıyamet zaten kopmuştu. Şimdi kitabın tamamı halkın eline geçince yaşanacaklara karşı hazırlıklar başladı.

AĞABEYİNDEN DAYAK YEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Harry, kitabında ağabeyi Prens William’ı baş düşmanı olarak adlandırmış ve ondan fiziksel şiddet gördüğünü açıklamıştı. Hadi yumuşatmadan yazalım: William, kardeşi Harry’yi dövmüştü. Sebep de elbette aileye girdiği günden beri hep yaşanan tüm sorunların kaynağı olarak gösterilen eşi Meghan Markle’dı. Ortaya çıkan bu dayak olayı çok ses getirdi. Ama kitapta Charles’ın Harry doğduğunda söylediği sözler, prensin ilk cinsel deneyimi, Afganistan’da askerken yaşadıkları, cinsel organıyla ilgili aslında hiçbirimizi ilgilendirmeyen detaylar, ağabeyi ve onun eşi Kate Middleton’la yaşadıkları kavgalar ve anlaşmazlıklara varana kadar sayısız olay anlatılıyor.

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Küskün ‘yedek’ prensimiz, genç yaşta üzerine Nazi üniforması giymesinden de, kenara atılmasından da, karısına yöneltilen ırkçılıktan da temel olarak ağabeyi William’ı ve onun karısı Kate’i sorumlu tutuyor. Elbette bu suçlamalardan babası Kral Charles ve onun eşi Camilla da nasibini almış durumda. Herhalde kitapta nefret oklarının en az yöneltildiği isim, bu kitabı ve içindeki görmeden öldüğü için şanslı sayılan Harry ve William’ın babaanneleri Kraliçe II. Elizabeth var. Gerçi henüz tüm kitabı bilmiyoruz ve belki de Harry’nin kendi acıları için suçladığı isimler arasında Elizabeth’in de adı geçiyor olabilir. Ancak genel kanı Harry’nin bu kadarına cesaret edemediği yönünde.

KRALİYETTE 'SAVAŞ ODASI' KURULDU

Zaten 2022’nin eylül ayında ölen Elizabeth’in bu yaşananları görseydi üzüntüsünden öleceğini söyleyen de çok. İngiltere halkı sevgili kraliçelerinin bu durumdan kurtulmuş olmasından aslında memnun. Söylenenlere göre şu anda Buckingham ve Kensington Saraylarında telaşlı bir hazırlık var. Kraliyet kaynakları kitabın piyasaya çıkışı için sarayın ve üst düzey kraliyet üyelerinin harıl harıl çalıştıklarını ve bir savaş odası kurduklarını iddia etti. Yani tıpkı savaşa giren ülkelerin üst düzey siyasetçilerinin ve askeri kanadının strateji belirlemek için kurduklarına benzer bir odadan bahsediyoruz. Gerçek bir savaş odası ve bu savaşın yürütüleceği merkez olacak bu yerde kraliyetin yaşananlara karşı ne tür önlemler alacaklarını ve ne tür karşılıklar verileceğini belirlemesi bekleniyor. AÇIKLAMA YAPILMAYACAK

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Şimdilik bu savaş odasından çıkan iki karar var. Bu kararların ilki yine Harry & Meghan belgeselinde olduğu gibi hiçbir kraliyet üyesinin bu konuda açıklama yapmaması. Saraya yakın kaynaklar hakkında sayısız iddialar ortaya atılan taht varisi Prens William’ın öfkeden deliye dönmüş durumda olduğunu söylüyor. Kraliyet ailesinin Kraliçe Elizabeth olmadan ilk Noellerini kutlamak için bir araya geldiği Sandringham Malikanesi'ndeki bu durumu tartıştığı ve eğlencelerine gölge düştüğü anlatılıyor. Zaten kraliyet ailesinin tek derdi bu kitap olmaktan da çıkmış durumda. Daha sırada Prens Harry’nin katılacağı talk şovlar var. CBS kanalında “Anderson Cooper'la 60 Dakika”, Stephen Colbert ile “Geç Şov”, “Good Morning America ve İngiliz kanalı ITV için verdiği özel röportaj da sırada bekliyor. Harry’nin kitabıyla ilgili bu programlarda anlatacağı şeyler ya da aileyle ilgili yeni ifşaatları olması durumunda alınacak pozisyon bir satranç maçı gibi planlanıyor şimdiden.

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"KENDİNİ SAVUNAMAYAN BİR HEDEFİ KAÇ DEFA VURACAK?"

Gelen bilgiler özellikle Prens William’ın sessizliğini asla bozmayacağı yönünde. Her iki kardeşin de yakın arkadaşı olan bir ismin gazetelere fısıldadığına göre “William misilleme yapmayacak, asla yapmayacak çünkü o onurlu ve inanılmaz derecede sadık biri. William hedef tahtasında hareketsiz duran bir hedef gibi. Yani Harry de aslında ağabeyinin ona misilleme yapamayacağını biliyor. Taht varisi olan William’ın bu tür sözleri asla sarf etmeyeceğinin herkes gibi o da farkında. Peki hedef tahtasında duran ve kendini savunamayacak bir hedefi kaç kez vurmaya çalışabilirsiniz ki?”

İngiltere’de genel kanı “William'ın bu yumrukları yemeye devam etmesi zalimce, korkakça ve çok üzücü. O, ailesinin ve ülkenin iyiliği için sessiz kalıyor.” yönünde. Anlaşılan Harry bombalamaya devam edecek, aile ise açıklama yapmayacak. Zaten, geçmişte bu tür açıklamaların her şeyi daha da sıkıntıya soktuğuna dair örnekler çok. Aile artık bu tür durumlarda Kraliçe Elizabeth’in yıllar önce edindiği düsturu uygulamanın dışına pek çıkmıyor. “Asla şikâyet etme, asla açıklama yapma” diye özetlenen bu geleneğin Kral Charles tarafından da harfiyen uygulandığı biliniyor.

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Zaten Harry’nin muhtemel kızgınlık sebeplerinden birinin bu olduğu da bomba kitapla birlikte ortaya çıkmış oluyor. Küçük prensin babasından, karısı Meghan’ın durumuyla ilgili açıklama yapmasını beklediği, Charles’ın kraliyet içindeki ırkçılığı kabul ederek özür dilemesini beklediği ancak bunun asla gerçekleşmediği anlatılıyor.

İKİNCİ KARAR TAÇ GİYME TÖRENİYLE İLGİLİ

Kraliyet ailesinin aldığı ikinci kararınsa mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen Kral III. Charles’ın taç giyme töreniyle ilgili olduğu öğrenildi. Harry ve Meghan Amerika’ya taşınıp aileyi zor durumda bırakmaya başladığından beri zaten kraliyet görevlerinden alınmışlardı. Elizabeth’in ölümünden sonra işler daha da karıştı. Başlarda Charles’ın ne olursa olsun küçük oğlu Harry ve gelini Meghan’ı törene çağıracağı düşünülüyordu. Zaten annesinin ölümünün ardından kral olduğu ve ilk konuşmasını yaptığında oğlu ve gelinine, uzaklarda başladıkları yeni hayatlarında başarı ve mutluluk dileyerek onlara zeytin dalı uzatmıştı. Şimdi ise bu barışçıl hava kaybolmuş durumda.

Harry ve Meghan’ın isterlerse taç giyme törenine katılmalarına izin verecekleri düşünülüyor. Ancak çift, gelirlerse bir farklı durumla karşılaşacak. Normalde Charles taç giyerken oğulları yani tahtın ondan sonraki varisleri de olan bu prensler diz çökerek babalarına ve krallarına bağlılık yemini ediyorlar. Bu da yüzyıllardır, taç giyme törenlerinin en önemli seremonilerinden biri kabul ediliyor. Ancak Charles bizi bekleyen taç giyme töreninde bir değişiklik planlıyor.

İddialara göre Prens Harry, babasının taç giyme töreninde bir kenarda bekleyecek ve törenin alelade bir konuk gibi izlemekle yetinecek. Babasının Harry’ye törende diz çöküp bağlılık yemini etme konusunda kesin yasak getirdiği şimdiden konuşulmaya başladı. Gerçi Harry ve Meghan’ın bunca olandan sonra İngiltere’ye dönüp törene katılacakları da bir muamma. Bu kavga ve karmaşa ne zaman bitecek kimse bilmiyor. Herkes artık bu ‘taht oyunları’ndan yılmış vaziyette ama bir yandan meraklarına yenik düşmeye de devam ediyor. Bize de yeni skandalları beklemek düşüyor galiba…