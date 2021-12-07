Prens Harry: 'Ruh sağlığınızı bozuyorsa istifa edin' demişti: Herkes senin gibi sahte işlerden milyonlar kazanamaz!

Haberin Devamı

'KÜLTÜREL DEĞİŞİME İLHAM VERDİ'

O toplantıda, dünyanın, ruh sağlığı konusunda bir tür "uyanışın başlangıcında" olduğunu belirten Harry "Eğer sizi mutlu etmiyorsa işinizden ayrılın" önerisinde bulundu. Harry, pandemi nedeniyle birçok insanın işlerini bıraktığını ve bunun da ihtiyaç duyulan bir kültürel değişime ilham verdiğini ifade etti.

'ARTIK RUH SAĞLIKLARINI ÖN PLANA KOYUYORLAR'

Prens Harry, birçok insanın kendilerine mutluluk getirmeyen işlerine 'saplanıp' kaldığını vurgulayarak "Ve şimdi onlar, ruh sağlığını ve mutluluklarını ilk sıraya koyuyorlar. Bu, kutlanacak bir durum" dedi.

'İYİ SÖYLEDİN HARRY'

Onun bu sözleri, dünyanın dört bir yanından çok sayıda kişinin bu konu hakkında yorum yapmasına neden oldu. Bir kullanıcı "Ruh sağlığını etkileyen bir şeyleri bırakmak güzel" diyerek görüşünü bildirdi. Bir başkası da "İyi söyledin Harry" diyerek onun görüşüne katıldığını beyan etti. Sosyal medyada görüş bildiren bir başka kullanıcı da "Tamamen katılıyorum. Kontrol edemediğiniz, değişime direnen ve sizi zehirleyen bir ortamdan uzaklaşmak en iyisi. Tıpkı kraliyet ailesi gibi" şeklinde "iğneleyici" bir yorumda bulundu.

Haberin Devamı

'HARRY SİZİNLE GURUR DUYUYOR'

Bu arada Harry'nin bu sözleriyle ilgili espri yapanlar da oldu. Hatta bir haber sitesi "Pandemi sırasında ruh sağlığınıza odaklanmak için işinizden ayrılıp sizi daha fazla tatmin edecek bir iş buldunuz mu? Eğer öyleyse bilin ki Prens Harry sizinle gurur duyuyor" cümleleriyle konuya ilişkin makaleye giriş yaptı. Sonunda da "Bir dahaki sefere aileniz ya da komşularınız size neden işten istifa ettiğinizi sorarsa "Bunu Prens Harry söyledi, bir kraliyet ailesi üyesiyle tartışmaya giremezsiniz" diyerek makalesini noktaladı.

'YA SADECE BİR İŞ BULABİLDİĞİ İÇİN MİNNETTAR OLANLAR?'

Bu arada Prens'in bu sözlerine kızıp tepki gösterenler de çok oldu. Özellikle de İngiliz kullanıcılar sosyal medyada bu konuda Prens Harry'ye tepkilerini dile getirdi. Chester Düşesi takma isimli bir kullanıcı Twitter'da "Prens Harry 'Eğer mutlu değilseniz işinizden ayrılın' diyor. Peki ya sadece bir iş bulabildikleri için minnettar olan kadın ve erkekler ne olacak? Prens Harry, senin çalışan sınıfın gerçekleri hakkında hiçbir fikrin yok" diye yazarak görüşünü ifade etti.

Haberin Devamı

'HAYATI BOYUNCA GERÇEK BİRİ İŞİ OLMADI'

Bir başka kullanıcı da Harry'nin bu sözlerine şu mesajıyla tepki gösterdi: "Hayatı boyunca asla doğru dürüst bir işi olmayan, faturalarını nasıl ödeyeceği konusunda hiçbir zaman endişe duymayan multimilyoner Prens Harry, kendi kendinin farkına varmak için mutlu etmiyorsa işlerinden ayrılmalarını söylüyor insanlara. Lütfen biri bunu durdursun."

'MİLYONLARCA KİŞİNİN İŞİNİ BIRAKMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Bir başka kullanıcı "Ne yazık ki diye başladığı mesajında, aylık maaşla yaşayan bir aile için "hayattan keyif almanın" her zaman bir hedef olmadığını savundu. Prens Harry'nin sözlerine tepki gösteren birçok sosyal medya kullanıcısı "milyonlarca kişinin, ruh sağlıklarını koruyabilmek için işlerini bırakmalarının mümkün olmadığını, çünkü bu kişilerin hayatta kalabilmek için o maaşlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Haberin Devamı

'UNVANLAR RUH SAĞLIĞINI BOZMUYOR'

Bir başka kullanıcı Harry ile Meghan'ın ruh sağlıklarını korumak için İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldığını ama bu aileden gelen unvanlarını bırakmadıklarını belirterek "Çünkü bu unvanlar onların ruh sağlığını bozmuyor" sözleriyle tepki gösterdi.

'GERÇEK BİR FİKRİ OLMAYAN KONULAR'

Bir başka kullanıcı da Harry'nin söylediklerini "Laf salatası" olarak nitelendirdi ve "Tüm bunlar işlerinden vazgeçemeyen çoğunluğun canını sıkıyor. Ödenecek faturalar, beslenecek çocuklar... Yani Harry'nin gerçek bir fikri olmayan konular. Herkes, unvanı için çok az bir getiri karşılığında binlerce pound ödeyen sahte bir iş bulamaz" diye yazdı.

Haberin Devamı

ABD'DE YAŞIYORLAR

Prens Harry, Kraliçe 2. Elizabeth'in en büyük oğlu ve tahtın kendisinden sonraki varisi Prens Charles'in Diana Spencer ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikinci çocuğu. Taht için ağabeyi William ile onun çocukları George, Charlotte ve Louis'in ardından gelen Harry, geçen yıl eşi Meghan Markle ile birlikte İngiliz kraliyet ailesinin kıdemli üyeliğinden ayrıldı. Çift, oğulları Archie'yi de yanlarına alarak bir süre Kanada'da yaşadıktan sonra ABD'ye yerleşti.

Haberin Devamı

MİLYON DOLARLIK İŞ ANLAŞMALARI VAR

Harry ile Meghan, ultra zenginlerin yaşadığı Santa Barbara, Montecito'da 14 milyon dolarlık bir malikanede yaşıyor. Geçen yaz Lilibet Diana adını verdikleri bir kız bebekleri olan çift, Spotify ile 25 milyon dolar, Netflix ile de 150 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. Her ne kadar projelerine yeteri kadar ağırlık vermedikleri için bu anlaşmaların tehlikede olduğu söylense de Harry ile Meghan, lüks bir hayat sürdürüyor.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

Prens Harry, etkinliğinde bu tartışmalı sözleri sarf ettiği Better Up adlı şirkette de üst düzey yönetici olarak görev yapıyor. Şirket, ruh sağlığı ve sağlıklı yaşam konusunda faaliyet gösteriyor. Şirketin Etkiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Harry, bu yılın başında göreve başladığında "insanların yaşamında bir etki yaratmak istediğini" belirtmişti.