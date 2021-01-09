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Popüler kültürün içler acısı hali
Poposunu estetikle vücut dengesini bozacak kadar büyüten, sosyal medyada ağdasını bile yayınlayacak kadar arsızlaşabilen Cardi B’nin bu “azgın teke” konseptli kıyafetle ortada dolaşmasını yadırgamamak gerek.
Sadece incir yaprağı ile çıkmadığına şükredip, akıl fikir dileyelim.
Şahsen ben, dünyanın neresinde olursa olsun rüküşlük ve basitlikle para kazanan kişilerden yıldım.
Hangi ara Grace Kelly gibi ikonlardan bu isimlere geldik?
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