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Haber Giriş: 09.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Popüler kültürün içler acısı hali

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Popüler kültürün içler acısı hali
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Poposunu estetikle vücut dengesini bozacak kadar büyüten, sosyal medyada ağdasını bile yayınlayacak kadar arsızlaşabilen Cardi B’nin bu “azgın teke” konseptli kıyafetle ortada dolaşmasını yadırgamamak gerek.

Sadece incir yaprağı ile çıkmadığına şükredip, akıl fikir dileyelim.
Şahsen ben, dünyanın neresinde olursa olsun rüküşlük ve basitlikle para kazanan kişilerden yıldım.
Hangi ara Grace Kelly gibi ikonlardan bu isimlere geldik?

Popüler kültürün içler acısı hali


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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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