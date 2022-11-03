Pınar Deniz'e sevgilisinden sürpriz doğum günü

Haberin Devamı

Pınar Deniz, sürprizi önceden anladığını söyledi: “Bana sürpriz yaptıklarını düşündüler ama yapamadılar. Kaan evden sete diye çıkınca anladım bir şeyler olacağını. Ceylin gibi ince eleyip sık dokudum ve sürprizi anladım!”

Oyuncu, dizinin elde ettiği başarı hakkında da konuştu: “İkinci sezondayız ve yine hep birinciyiz. ‘Yargı’, yargı dağıtmaya devam ediyor!” (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

JR. SELİM 1 YAŞINDA

Bengü ve Selim Selimoğlu, oğulları Selim’in 1’inci yaş gününü partiyle kutladı.

Haberin Devamı

Bengü, kutlamadan fotoğrafları sosyal medyada “İyi ki doğdun oğlum. Seni çok seviyoruz” notuyla paylaştı.

KASIM'DA ŞORT

Berkay, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ve kızı Arya ile Akmerkez’deydi.

Ünlü şarkıcı, “Yatak almaya çıkmıştık. Beğendiklerimize baktık” dedi. Soğuk havaya rağmen şortla dolaşan Berkay’a Nükhet Duru’nun “Ne olur bu tayt olayına bir dur deyin artık” sözleri soruldu. Bu açıklama şarkıcıyı şaşırttı:

“Bunu Nükhet mi söyledi gerçekten? Allah Allah! Her kadın istediğini giyer. Ne yorumdan ne de tepkilerden haberim var.” (Sayit DURMAZ)

SERİNİN EN KOMİĞİ OLDU

İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş, Tuna Orhan, Orhan Aydın, Cansu Fırıncı, Serkan Şengül, Serkan Mutlu ve Mehmet Çelik’in rol aldığı “Hep Yek 5” yarın vizyona giriyor.

Yönetmenliği ve yapımcılığını Bilal Kalyoncu’nun üstlendiği filmin galası önceki akşam Mecidiyeköy Torun Center’da gerçekleşti. Önder Açıkbaş, “Seriye sonradan dahil oldum ama hiç yabancılık çekmedim. Serinin en güzel ve en komik filmi oldu” dedi. Filmde Altan ve Gürkan karakterleri yine mafya içi hesaplaşmada traji komik olaylara imza atıyor. (Sayit DURMAZ)

Haberin Devamı

AİLESİYLE KLİP ÇEKTİ

Doğuş, ailesine yazdığı “Mahnı” şarkısına Azerbaycan’da klip çekti.

Klipte şarkıcıya eşi Hoşkedem Hidayetkızı, oğulları Arda ve Arın da eşlik etti. İlk kez eşi ve çocuklarıyla kamera karşına geçen Doğuş, “Aile her şeyden önemli. Bu proje uzun zamandır aklımdaydı. Çocuklarıma da bir anı kalsın istedim” dedi.

PARAM YOKTU AMA HERKES BENİ TANIYORDU

Deha Bilimlier, İpek Açar’ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan “İpek Yolu” programına konuk oldu. İ

kili, aynı zamanda düet de yaptı. Bilimlier, Özgür Çevik ve Barış Akarsu’nun yer aldığı “Akademi Türkiye” adlı yarışmayla tanındığını söyledi: “Özgür Çevik, ben ve Barış Akarsu, yarışmanın favorileriydik. Yarışmadan çıktığımda param yoktu ama herkes beni tanıyordu.”

Haberin Devamı

TikTok'LA DEĞİŞEN HAYATLAR

Sosyal medyaya içerik üretenlerin TikTok’tan sonra değişen hayatlarını konu alan bir belgesel hazırlandı.

Burak Özdemir, Nursema Altuntaş, Beyza Doğuç, Cemre Solmaz, Rana Türkyılmaz, Ümraniyespor Kulübü, Pelin Yar ve Berk Çiçekgil’in hikâyesini anlatan projenin galası Taksim Grand Pera-Cercle d’Orient’te yapıldı. TikTok Türkiye sözcüsü Emir Gelen, “İçerik üretmek isteyen, ancak nereden başlayacağını bilemeyenlere ilham vermek istedik” dedi. Belgesel, önümüzdeki günlerde #TikToktanSonra etiketiyle TikTok’tan izlenebilecek.