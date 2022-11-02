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Yargı'dan nefes kesen tanıtım! “Ölen Komiser Eren mi, yoksa Burak mı?”

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#Kanal D#Kaan Urgancıoğlu#Pınar Deniz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 13:11

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı her pazar seyirciyle buluşan dizisi Yargı’nın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı. Tansiyonun yüksek olduğu tanıtımda ölen kişinin kim olduğu bölüme ve hikâyeye dair merakı iyice artırıyor.

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Yayınlanan tanıtımda olaylardan habersiz Ilgaz’a ulaşmaya çalışan Ceylin, Ilgaz’ın söyledikleriyle soluğu hastanede alıyor. Yekta’nın Pars’a karşı sarf ettiği kışkırtıcı cümleler Pars’ı deliye döndürürken ölen kişinin hikayeyi nasıl etkileyeceği merakı artırıyor.

Ali Bilgin rejisinin Sema Ergenekon kalemiyle buluştuğu dizinin başarılı kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Samet Kaan Kuyucu, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

Yargıdan nefes kesen tanıtım “Ölen Komiser Eren mi, yoksa Burak mı”


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Yargı heyecan dolu yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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