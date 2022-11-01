Türkan ve Somer arasında ipler kopuyor mu? 'Kızım sana emanet'

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Üç Kız Kardeş'in bu akşam ekrana gelen bölümünde;

Türkan, Mine'yi Somer ile kaldıkları otele çağırdı. Mine'nin sözleri karı kocayı bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Türkan "Nasıl iğrenç nasıl kirli bir dünyanın içine düşmüşüm, yazıklar olsun!" diyerek odayı terk etti.

Mine, kendini öldüreceğini söyledi ve Türkan'ın peşinden gitmek isteyen Somer'e engel olmaya çalıştı.

Mine'nin tehditlerine boyu eğmeyen Somer, Türkan'ı durdurmak için harekete geçti. Öfkeden deliye dönen Mine ise, 'Aranıza cesedim girecek, asla mutlu olamayacaksınız' dedikten sonra Türkan'ın gözleri önünde kendini boşluğa bıraktı.

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TÜRKAN İLE SOMER ÇAPRAZ SORGUDA

Özer ve Rüçhan aldıkları haberin ardından emniyete gittiler. Olaya şahit olan Türkan ile Somer sorguya alındı.

Türkan, sorguda eşinin kendisini Mine ile aldattığını öğrendiğini söyledi.

Somer ise Türkan'ın söylediklerinden habersiz bir şekilde Mine olan ilişkisini inkar etti.

Rüçhan ve Türkan sorgunun ardından Mine'nin durumunu öğrenmek için hastaneye gittiler.

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'KIZIM SANA EMANET'

Durumu kritik olan Mine, ameliyathaneye götürüldüğü sırada Türkan'ı gördü ve kızı Kiraz'ı ona emanet etti.

'SİZİ KURTARMAK ZOR OLABİLİR'

Olaylar Somer'in aleyhine gelişirken; avukatlar Mine'nin ölmesi halinde Somer'i kurtarmanın zor olacağını söyledi.

"Mine'ye bir şey olursa ben o vicdan azabıyla nasıl yaşarım anne!"

'MİNE'Yİ BEN ÇAĞIRDIM'

Ailesinin yanında giden Türkan, yaşananları onlara da anlattı. Türkan, Mine'yi otele çağıranın kendisi olduğunu söyledi.

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SOMER SERBEST

Gözaltı süresi dolan Somer, eve geri döndü. Türkan'ın eşine 'hoş geldin' dememesi aileyi karşı karşıya getirdi. Her şeyi bildiğini söyleyen Türkan, Rüçhan, Özer ve Somer'den hesap sordu.

'Ben size baba dedim, bu evde herkesten çok size güvendim. Siz bana sahip çıkmadınız. Oğlunuz sevgilisini eve getirdiğinde 'ne yapıyorsun' bile demediniz.

'SOMER'İ HİÇBİR ZAMAN AFFETMEYECEĞİM'

Somer ile evliliğini bitirmeye karar veren Türkan, Kiraz için bir süre daha aynı evde kalmayı kabul etti. Türkan, Somer'e aynı odada kalmak istemediğini söyledi. Sevilay ile yaptığı konuşmada ise Somer'i hiçbir zaman affetmeyeceğinden bahsetti.

Türkan'ı geri kazanmak için her yolu deneyen Somer'Madem Mine ile ilişkim devam ediyordu, senden neden boşanmadım?' diye sordu.

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HANGİSİ BENİM KIZIM DÖNÜŞ MÜ, DERYA MI?

Sadık'ın kardeşi Fatih, ailenin kapısına dayandı. Nesrin'i gerçekleri basına anlatmakla tehdit eden Fatih, Dönüş mü, yoksa Derya mı benim kızım? diye sordu.

Öte yandan gebeliğini sonlandırmaya karar veren Türkan, doktordan randevu aldı. Türkan'ın telefon konuşmasına şahit olan Somer ise eşini bu kararından vazgeçirmeye çalıştı.

TÜRKAN GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Türkan'ın içinde bulunduğu durumu kardeşinden öğrenen Sadık, kontrolünü kaybetti.Kızını almak için Somer'in evine giden Sadık, elindeki mektubu Türkan'a verdi.

Final sahnesinde ise, yazılanları okuyan Türkan, Mine'nin gerçek yüzünü gördü ve babasının 'eve dönelim' teklifini reddetti.

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'İnsan sevilip, sevilmediğini hisseder Türkan... Ben seni hiç kandırmadım'

SOSYAL MEDYA TÜRKAN VE SOMER'İ KONUŞTU

Üç Kız Kardeş'in bu akşam yayınlanan bölümü, sosyal medyada da çok konuşuldu...

* Somer sürünmeye devam etsin bir süre daha hemen affetme Türkan, ben sana affetmen gereken zamanı söyleyeceğim. Sen hiç dert etme git uyu şimdi. Henüz pişman olduğunu düşünmüyorum Somerciğimin.

* Yürü be Türkan sonuna kadar arkandayım. Ne dersen de haklısın. Oradaki herkes iki yüzlü. Tek gerçek sensin. Safsın mafsın ama nihayet gözün açıldı.

* Biz darmadağın iki kalp olduk

* Özgü Kaya rolün hakkını vermiş, muhteşem oynamış.

* Somer'e depresyon hırkası çok yakışıyor.

* Türkan, Somer'i hemen affetmemeli. Somer daha çok sürünmeli ama Mine 'ye inanarak değil.

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* Türkan hep böyle konuş canımızı ye. Özgü Kaya muhteşem oynamış sahneyi...