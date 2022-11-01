'Üç Kız Kardeş'in Fatih'i Hakan Atalay: Hatalarını telafi etmeye çalışıyor

Haberin Devamı

◊ Kanal D’nin sevilen dizisi “Üç Kız Kardeş”te Fatih karakterine hayat veriyorsunuz. Fatih’i bir de sizden dinleyebilir miyiz?

- Fatih, aslında romanda var olmayan bir karakter. Aile içi sohbetlerde birkaç kez ismi geçince varlığından haberdar olduğumuz biri. Hikâyenin dizi uyarlamasında ise kanlı canlı karşımızda Fatih. İlk birkaç bölüm, diğer güçlü roman karakterleri karşısında Fatih’i var etmek beni biraz zorlamıştı açıkçası. Her ne kadar set öncesi karakter üzerine detaylıca çalışmış olsak da... Ancak hem yönetmenimiz Eda Hoca (Teksöz) hem hikâyemizin ozanı İclal Aydın ile beraber hikâyenin uyarlamasına hizmet edecek cevapları bulunca karşımıza ele avuca sığmaz, hayta ama eğlenceli, paragöz ve tabii ki gerilimli bir Fatih çıktı karşımıza.

Haberin Devamı

◊ Dizi teklifi teklif geldiğinde ilk ne hissetmiştiniz?

- Süreç Film’in benimle görüşmek istediğini öğrendiğimde Ayvalık’taydım. Tabii detaylarından haberim yoktu, İstanbul’a dönünce öğrendim. Şirketteki ilk toplantıda Eda Hoca, projenin Ayvalık’ta çekileceğini söyleyince inanamadım. Üniversite yıllarımdan beri gider gelirim Ayvalık’a. Sonrasında bir roman uyarlaması olacağını ve eser sahibinin İclal Aydın olduğunu söyledi. Tüm bunlar projeye dahil olmak noktasında çok heyecanlandırdı beni.

DİZİNİN BAŞARISININ SIRRI KADININ GÜCÜ

◊ Role hazırlanırken nelere dikkat ettiniz?

- Fatih’e hazırlanırken en çok dikkat ettiğimiz şey, bu adamın alışıldık bir kötü adam olmaması oldu. Evet aileye bir zararı dokunacak ki çocuklardan birinin biyolojik babası ve ortada da büyük bir aile sırrı var. Yasa dışı bir nüfus kaydı var. Ve Fatih bunların farkında. Bütün bu bildikleriyle elbette rahat durmayacak ama buradaki en önemli nokta, motivasyonunun, geçmişteki verdiği yanlış kararları yine yanlış kararlarla telafi etmeye çalışıyor olmasıydı. Çünkü işin ucunda ailesi var.

Karakterin gerilimi buradan doğmalıydı; hatayı hata ile telafi etmekten. Bu geçmiş hesaplaşmasında agresifleşen karakter, bu aksın dışına çıktığında eğlenceli, vurdumduymaz, İclal’in tabiri ile gayet “rahat” biri aslında.

Haberin Devamı

◊ Sizce dizinin büyük beğeni toplamasındaki sır nedir?

- Büyük beğeninin sırrı öncelikle iyi bir romandan uyarlanması. Ekibin gerçekten uyumlu çalışıyor olması da çok önemli. Ve kadın gücü, bütün departmanların başında kadınlar var, işlerini çok iyi yapan kadınlar. Ve sonuç, bu.

Sete bisikletle gidip gelmek harika

◊ Set dışında neler yapıyorsunuz?

- Set dışında en çok bisiklete biniyorum. Hatta sete bisikletle gidip gelmek harika bir şey. İstanbul’da çok mümkün değil çünkü. Hele de Cunda’nın zeytin ağaçları arasında yapılan bisiklet gezintisinin tarifi imkansız. Zaman zaman basketbol ve masa tenisi oynamak da en sevdiklerimizden.

Haberin Devamı

◊ Oyunculuk dışında yönetmenlik de yapıyorsunuz. Önümüzdeki dönem için hazırladığınız projeler var mı?

- Bir tiyatro oyunu, bir sinema filmi var, ama detay yok. (Gülüyor)

◊ Sosyal medya ile aranız nasıl? Yorumları okur musunuz?

- Sosyal medya ile aram pek iyi değil. Genç oyuncu arkadaşlarım olmasa asla takip edebileceğim bir şey değil. Zaten tek bir platform kullanıyorum sosyal medyada.

ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...