Özgü Kaya: Şu an şükrettiğim bir yerdeyim

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"Üç Kız Kardeş”in çekimleri başladı... Ayvalık’ta çekmek de ayrıcalıklı bir durum olsa gerek. Deniz kıyısında ve Ayvalık’ta yaşayan şahane insanlarla bir arada olmak çok keyiflidir diye düşünüyorum.

- İkinci sezon çekimlerimiz başladı ve biz aynı tempoyla kaldığımız -özlediğim- yerden devam ediyoruz. Ayvalık konusunda çok şanslıyız, İstanbul’da olsak bu yorucu tempoda bu kadar kolay akıp gitmezdi sanırım her şey. Özellikle benim ilk şehir dışı proje deneyimim. İnsanı o kadar dinginleştiren ve manzaraları o kadar güzel bir yer ki...

Ayvalık insanı da çok misafirperver ve sıcakkanlılar. Çekim yaptığımız birçok yer deniz kıyısında, başta aile evimiz muazzam bir köşk. Sahne aralarında günbatımını seyretmek müthiş bir huzur. Hem çalışıyor hem de bu güzel yerin keyfini çıkarıyoruz.

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* Nasıl geçiyor set peki?

- Ekiple beraber çok eğleniyoruz ve çalıştığın arkadaşlarınla beraber uyum yakalayabilmek yorgunluğu daha az hissetmenizi sağlıyor. Ben çok güleç biriyim hatta çoğu zaman çok yoğun çalıştığımız günlerde gülme krizlerine girme olasılığım bile çok yüksek. Gülmenin bulaşıcılığından bazen bir bakıyorum bütün ekip dağılmış. Sonra toparlanıp sahneye devam ediyoruz. İşini severek ve eğlenerek yapmak çok kıymetli bir şey.

İmkansız diye bir şey yoktur

◊ Modayla aranız nasıldır? Trendleri takip eder misiniz?

- Çok seviyorum. Stilist ve make up artist arkadaşlarıma da oldukça danışırım bu konuda. Öğrenmeye çok açığım ve işim gereği de olabildiğince severek özen gösteririm. Sırf moda olduğu için kendime yakıştırmadığım şeyleri giymem.

◊ Hayata bakışınızı yansıtan bir mottonuz var mı?

- İmkansız diye bir şey yoktur. Gözlerini kapattığında gerçekten inanarak gördüğün her şeyi gerçekleştirebilirsin! Evren seni hissediyor.

Sanat filminde rol almak istiyorum

◊ Çok genç olmanıza rağmen içerisinde başarıyla yer aldığınız projeleriniz var. Peki özellikle pandemi sonrası geldiğimiz bu dijital dünya için ne düşünüyorsunuz?

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- Pandemi süreci hepimize; neye sahip olduğumuz, ne olmak istediğimiz ve farkındalıklarımızla ilgili düşünmemiz için güzel bir zaman tanıdı.

Ben de bu süreçte okudum, izledim, gerçekten kendimi içinde görebileceğim bir projeyi bekledim. Şu an akışta ve şükrettiğim bir yerdeyim.

Bundan sonraki yolculuğumda heyecanlandığım global projelerde, bir sanat filminde performans göstermeyi çok isterim. Beraber çalışmak istediğim yönetmenler var.

Karakteri çalışırken kendimle ilgili birçok yönümü keşfedeceğim; biyografik, komedi, müzikal projeler hayallerim arasında. Umarım evren istediklerimi sunar.

◊ Sosyal medyada gerçek Özgü’ye ulaşabiliyor muyuz?

- Sosyal medyayı içimden geldiği gibi kullanıyorum. Zaman zaman sporumda yaptığım egzersizleri, zaman zaman da eğlenirken setteki hallerimi paylaşıyorum.

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Biraz moduma göre sanırım. Bazen eğlenmekten telefonu unuttuğum anlar oluyor, bazen de çalışmaktan.

Kendime doğal kürler yapıyorum

◊ Nasıl bir yaz geçirdiniz bu sene?

- Son birkaç senenin en eğlenceli yazını geçirdim. Bu sezon çok çalıştığım için yorgunluğumu attım diyebilirim. Hem ailemle tatil yapıp özlemimi giderdiğim hem de yakın arkadaşlarımla eğlenerek keyifli ve izole bir tatil geçirdiğimi söyleyebilirim.

◊ Çok duru bir güzelliğiniz var. Bu duruluğu ve natürelliği korumak adına özel bir şeyler yapıyor musunuz?

- Düzenli yaptırdığım cilt bakımlarım ve kullandığım ürünlerimin dışında annemden bana geçen bir alışkanlık, evimde yetiştirdiğim bitkilerim, aloe veralarım var. Doğal kürler yapıp uyguluyorum. Bunun dışında güneş kremi ve makyaj temizleme konusunda hassasım çünkü cildim çok hassas. Sağlıklı beslenme ve bol su tüketimine dikkat ediyorum. İyi beslen, iyi hisset, iyi görün. Güzellik aynı zamanda içten geliyor bence. Enerjinin yansımasına inanıyorum.

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◊ Bize aşağıdaki kelimelerin sende neler çağrıştırdığını söyler misin?

GÜÇ: Çalışmak

KADIN OLMAK: Yaratıcı Olmak

HAYAT: İnişli Çıkışlı

SESSİZLİK: Huzur

SEYAHAT: Keşif

HİS: Rotam

ÇOCUKLUK: Masumiyet

DURMAK: Bazen olması gereken