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Pelin Batu'nun isyanı! "Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var"

#Pelin Batu#Amerika#Macit Bitargil
Pelin Batunun isyanı Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var
Behlül AYDIN

Doktor eşinin görevi nedeniyle gittiği Amerika’dan dönen Pelin Batu, ülkenin sağlık sistemini eleştirdi: “Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var. Paran olduğu kadar yaşıyorsun orada.”

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ÇOK ÖZLEMİŞİZ

Eşi Macit Bitargil’in görevi nedeniyle bir süre önce onunla beraber Amerika’ya giden Pelin Batu, önceki gün oğlu Rafael ile Nişantaşı’nda görüntülendi. İstanbul’a dönüş yaptıklarını söyleyen Batu, şöyle konuştu: “Çok özlemişiz burayı. Eşim doktor olduğu için gitmiştik. 1 sene araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Bu süreci uzatabilirdik ama pandemide yalnız olmak çok zor geldi bize. En zoru o. Gelmek isteseniz, 22 saat sürüyor yol. Direkt uçak olmayan bir yer Florida.”

Pelin Batunun isyanı Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var

PARAN OLDUĞU KADAR YAŞIYORSUN

Oyuncu, Amerika’daki yaşamlarını anlatırken ülkenin sağlık sistemini de eleştirdi: “Çok sıcak insanlar da var ama ister istemez bireysel olmak durumundalar. Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var. Sağlık sistemi en çok eleştirilen şey. Bunlar paraya endeksli olunca, statü önemli olunca çok itici oluyor. Paran olduğu kadar yaşıyorsun orada. Ama burada aile kol kanat geriyor, arkadaşlar yardımcı oluyor.”

SILA HASRETİ

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Pelin Batu, sıla hasreti çektiğini söyledi: “Dünyanın en güzel ülkesi olsa, böyle rahat içinde yüzseniz bile yalnız olduktan sonra hiçbir şeyin kıymeti yok. İnsanın sevdiklerinin, akrabalarının ve arkadaşlarının yanında olması belli bir yaştan sonra daha önemli. Belki 20 yaşında olsam daha farklı olurdu. Bir de geçen yıl annemi kaybettim, onun kayıp hissi de bana ağır geliyor.”

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