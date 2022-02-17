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Hazım Körmükçü ve sevgilisi Damla Cercişoğlu arasındaki kriz oyun bıraktırdı!

#Hazım Körmükçü#Damla Cercişoğlu#Aşk Kiloyla Tartılmaz
Hazım Körmükçü ve sevgilisi Damla Cercişoğlu arasındaki kriz oyun bıraktırdı
Sinem Vural

Oyuncu sevgililer Hazım Körmükçü ve Damla Cercişoğlu, 25 gün önce yollarını ayırdı. “Aşk Kiloyla Tartılmaz”da başrolü paylaşan ikili 14 Şubat’taki gösterim sonrası eşyaları yüzünden tartışınca Körmükçü, oyunu bıraktı. Körmükçü, “Profesyonellik de bir yere kadar” dedi.

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DAMLA Cercisoğlu yazıp yönettiği “Aşk Kiloyla Tartılmaz” oyununda bir ay önce ayrıldığı Hazım Körmükçü ile başrolü paylaşıyordu. Akatlar Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunun, Sevgililer Günü’nde gösterimi sonrası Hazım Körmükçü rolünden ayrıldığını sosyal medyadaki şu paylaşımı sonrası duyurdu: “Bu gece benim için başlamadan bitmiştir.”

Cersioğlu, oyuncu ile 4.5 ay birlikte olduklarını ve 25 gündür ayrı olduklarını ifade ederek, kavganın eşya krizinden kaynaklandığını söyledi:

“25 gün evvel kendi kendine bağırıp çağırmak suretiyle evi terk etti. ‘Eşyalarımı sonra alırım’ dedi. Fakat bu süre zarfında birlikte hazırladığımız oyunu prova etmeye devam ettik çünkü bu bir iş ahlakıdır. Rolünü de çok güzel oynuyordu. Oyunun ilk gösterimi 14 Şubat’ta oldu. O gün bana evlenme teklifi edeceğini söyleyince oyuncu arkadaşlar ‘kabul etmez’ diyerek kendisini vazgeçirmiş. Güzel bir oyun çıktı ve böyle bir teklif olmadı. Oyun sonrasında kuliste konuşurken ‘Eşyalarını ne zaman alırsın’ denince sinir krizi geçirdi. Sonuç olarak oyundan ayrıldı, rolünü de Yunus Günçe oynayacak.”

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Hazım Körmükçü ve sevgilisi Damla Cercişoğlu arasındaki kriz oyun bıraktırdı


Profesyonellik de bir yere kadar

Hazım Körmükçü, oyunu neden bıraktığını şöyle açıkladı:

“Kendisi evlenmeyi düşündüğüm kişiydi. Doğum günüm olan 30 Ocak’ta evlenecektik ancak evlenme teklifi yapmamıştım. Birlikte yaşıyorduk. Ayrıldığımız süre zarfında zaten evde kalmıyordum. Oyunumuzu oynadık, birbirimizi tebrik ettik. Akşam 12’ye doğru Damla telefon açtı ‘Hazım sen eşyalarını ne zaman alacaksın?’ dedi. Oyun oynamışız, güzel geçmiş, zaten Sevgililer Günü. Bu saatte insan bunun için aranır mı? Yangından mal kaçırır gibi. Sonuç itibariyle eşyalarımı alacağımı söyledim. Öfke krizine girmişim öyle mi? Külliyen yalan! İki şahidim var. Oyundan ayrılma konusuna gelirsek profesyonellik de bir yere kadar. Karşı tarafın duygusuzca hareket etmesi beni çok kırdı. Profesyonel bir oyuncuyum ama sonuçta insanım. ‘Kıskançlık nedeniyle tartıştılar’ diye haber çıkmış. Ancak genimde kıskançlığın K’si yok! Çalışma arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Zaten Erman karakterini benden hareketle yola çıkarak yazmıştı. Yunus Günçe’ye de başarılar diliyorum. Sevdiğim bir arkadaşımdır, keyfini çıkarsın.” 

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Mesleğimiz zeka ve ahlak işidir

“Aşk Kiloyla Tartılmaz” oyununun Genel Sanat Yönetmeni Hakan Altıner, sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınlayarak, şu açıklamayı yaptı:

“Bu güzel mesleğimiz her şeyden önce zeka ve ahlak işidir. Buna sahip olmayanlar, ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar, kaybolup giderler. Her gidenin yerine bir başkası gelir ve perde açılmaya devam eder.”

Hazım Körmükçü ve sevgilisi Damla Cercişoğlu arasındaki kriz oyun bıraktırdı

Hazım Körmükçü ise Altıner’in sözleri üzerine “Hakan Altıner ustam ve büyüğümdür. O da öyle bilir ki kıdem olarak sahnedeki en büyük kişi kimse gala gecesindeki oyunda emeği geçenlerin sahneye davet eder. Oyunda Burçin (Bildik) kardeşime gala sunumunu yaptırmış olması son derece kırıcı bir durumdu. Herkesi kendi ahlakı ve zekasını sorgulamaya davet ediyorum. “

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