İkinci bebeği doğdu, bu kez ağırdan alıyor: Londra'yı görmek isteyen bir uçak bileti alsın!

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BEKLENMYENİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Soyadından kaynaklanan şöhretini kendi çabalarıyla da katladı. Önce gençlik yıllarındaki çılgın gece hayatı, hatta madde etkisi altında araba kullandığı için cezaevine düşmesi derken yine yıllar geçti. O da yaş aldı.

Sonunda da evlendi. Aslında kocasını bulana ve bir aile kurana kadar üç kez nişanlanıp ayrılmıştı. Bir başka deyişle kimse onun günün birinde gerçekten evlenip anne olacağına pek ihtimal vermiyordu.

Ama beklenmeyen oldu. Sonunda evlendi, kendisi dünyaya getirmese de iki tane çocuk sahibi oldu. Yine de ilgiden kurtulduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

Çünkü hala milyonların gözü onun üzerinde. Bu kez nedeni kısa süre önce dünyaya gelen ikinci bebeği. Herkes şimdi onun yüzünü görmek için heyecanla bekliyor.

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KIZININ YÜZÜNÜ GÖREN OLMADI

Tabii ki anladınız Paris Hilton'dan söz ettiğimizi. Carter Reum ile evli olar 42 yaşındaki Hilton, hayattaki en büyük hayallerini gerçekleştirdi. Önce oğlu Phoenix sonra da adının London (Londra) olacağını yıllar öncesinden belirlediği kızı dünyaya geldi.

Gençlik travmaları yüzünden kendisi hamile kalmayan ve eşiyle birlikte taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olan Hilton yine kamuoyunun meraklı bakışlarından kurtulamadı. Çünkü herkes şimdi onun kızını görmeyi bekliyor.

Profesyonel bir fotoğrafçının çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak Phoenix Barron'ı takipçileriyle tanıştıran Hilton'ın aynı şeyi kızı için de yapacağı günü heyecanla bekliyor hayranları.

BU KEZ AĞIRDAN ALIYOR

Ama nedende o bunu geciktirdikçe geciktiriyor. Bu yılın başlarında oğlu dünyaya geldiğinde takipçilerini fazla merakta bırakmayan Hilton bu kez biraz ağırdan alıyor. Bu durum da onun sosyal medya sayfasında takipçilerinden gelen ilginç yorumlara neden oluyor.

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Hilton geçtiğimiz günlerde sosyal medya sayfasında oğlunun henüz küçük bir bebek olduğu sırada çekilen bazı pozlarını paylaştı. Aslında online platformda yayınlanan programının tanıtımı için çekilen fotoğraflardı onlar.

Paris'in kollarında bir bebek gören hayranları önce onun London olduğunu düşünüp heyecanlandı. Ama sonra o bebeğin Phoenix olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine takipçileri Paris Hilton'a kızı London'ı görmek için sabırsızlandıklarını belirten mesajlar yağdırdı.

İşte bu durum da bazı ilginç yazışmalara neden oldu. Paris Hilton'ın oğluyla çekilen bir fotoğrafına "London'ı (Londra) ne zaman göreceğiz?" diye soran bir takipçisine bir başkası "İngiltere'ye, Londra'ya bir uçak bileti al" diye yanıt verdi.

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BEBEĞİ YERİNE KOCASIYLA POZLARINI PAYLAŞTI

Paris Hilton bunun yerine Noel tatili için kocası Carter Reum ile birlikte çekilen renkli pozlarını paylaşarak yanıt verdi. Ama o paylaşımında da takipçilerinin kızı London'ı görmek istediklerini belirten yorumları ağrılıktaydı.

Paris Hilton ile Carter Reum, ilk bebekleri Phoenix Barron'ı bu yılın başlarında kucaklarına aldı. Hilton, fazla zaman geçirmeden de onunla çekilen aile pozlarını sosyal medya sayfasından paylaştı.

Hilton geçen ay da tıpkı oğlu gibi taşıyıcı anne yöntemiyle bir bebek sahibi daha olduklarını duyurdu.

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'İSTEDİĞİM ZAMAN DOĞURURUM' DEDİ AMA...

Aslında Paris'in evlenmesi gibi anne olması da olaylı olmuştu. Bir süre önce annesi Kathy, kızının hamile kalamadığını bu yüzden de doğuramadığını ileri sürmüştü. Sonra Paris buna "Annem bu kanıya nereden vardı bilmiyorum. İstediğim zaman hamile kalabilirim" diye yanıt vermişti.

Gençlik yıllarında tacize uğradığını itiraf eden Hilton bu yüzden hamilelik ve doğum konusunda travmaları olduğunu anlattı. Hatta bir keresinde bir kadını doğum yaparken gördüğünü, bunun da kendisini olumsuz etkilediğini itiraf etti.

Hilton o dönemde "Hayatta en korktuğum iki şey doğum yapmak ve ölüm" diye konuşmuştu.

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Hilton, oğlu dünyaya geldiğinde fazla zaman geçirmeden aile pozlarını sosyal medya sayfasından paylaşmıştı.





Reum ile Hilton'un oğlu Phoenix yakında bir yaşına girecek.