Öznur Dursun, eski eşi Mustafa Uslu'ya açtığı nafaka davasını kazandı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Öznur Dursun, eski eşi Mustafa Uslu'ya açtığı nafaka davasını kazandı!

#Mustafa Uslu#Öznur Dursun#Nafaka Davası
Öznur Dursun, eski eşi Mustafa Usluya açtığı nafaka davasını kazandı

MİMAR Öznur Dursun, “Ayla”, “Cep Herkülü: Naim” ve “Müslüm” gibi filmlerin yapımcısı eski eşi Mustafa Uslu’ya açtığı nafaka davasını kazandı.

Haberin Devamı

İkili, 5 yıl önce boşandı. Çocukların velayetini anneye veren mahkeme, yapımcının aylık toplam 12 bin lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti.

İddiaya göre Uslu, nafaka dışında çocuklarının okul masraflarına ilişkin de eski eşine ödeme yapacaktı. Yapımcı toplam 40 bin liralık ödemeyi yapmadı.

Bunun üzerine Dursun, Uslu hakkında icra takibi başlattı.

Yapımcı da aleyhine yapılan icra takibini durdurunca eski eşine ‘itirazın iptali’ istemli dava açtı. Dursun’u haklı bulan mahkeme, Uslu’nun eski eşine faiziyle birlikte 42 bin 653 lira ödemesine karar verdi. Yapımcı ayrıca yüzde 20 icra inkar tazminatı da ödeyecek.

Mustafa Uslu nafaka indirimi istedi

İlgili Haber:Mustafa Uslu nafaka indirimi istedi

6 yıllık hayal gerçek oluyor

İlgili Haber:6 yıllık hayal gerçek oluyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Uslu#Öznur Dursun#Nafaka Davası