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Haber Giriş: 26.04.2021 - 07:07 | Son Güncelleme:

Mustafa Uslu mahkemenin kapısını çaldı! Nafaka indirimi istedi

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Mustafa Uslu mahkemenin kapısını çaldı! Nafaka indirimi istedi

Yapımcı Mustafa Uslu, eski eşi mimar Öznur Dursun’a dava açarak, iki çocuğuna ödediği nafakada indirim talep etti.

Açılan davadaki iddialara göre; Uslu ile Dursun 5 yıl önce boşandı. Mahkeme, çiftin iki çocuğunun velayetini anneye verirken, Uslu’nun çocuklarına aylık 12 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

Ödenen nafaka, ÜFE-TEFE ortalamasından yapılan artış ile 21 bin 226 liraya ulaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle işleri kötü giden Uslu, 21 bin 226 lira nafakanın 5 bin liraya indirilmesini istedi.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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