6 yıllık hayal gerçek oluyor

“Ayla”, “Müslüm” ve “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” gibi sevilen filmlere imza atan yapımcı Mustafa Uslu, 6 yıldır çalıştığı yeni film projesi için kolları sıvadı. Uslu, halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayatını beyazperdeye taşımaya hazırlanıyor. “Garip Bülbül, Neşet Ertaş” adı verilen filmin basın toplantısı, önceki gün Beykoz Kundura Fabrikası Demirane Restaurant’ta yapıldı. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, yönetmeni Ömer Faruk Sorak ve oyuncuları Neşet Ertaş’ı canlandıran Bektaş Dolu, Ramazan Bağgül ve Aşık Mahzuni Şerif’i canlandıran torunu Yiğit Mahzuni’nin katıldığı basın toplantısında ekip, soruları yanıtladı.

AİLESİNE ULAŞAMADIK

Çekimlerin ocak ayında başlayacağını belirten Mustafa Uslu, hazırlık sürecini anlattı: “Çocukluğumdan beri Neşet Ertaş türküleriyle büyüdüm. Hayattaki duruşu ve düsturunu kendime örnek aldığım büyük ustanın hayat hikâyesini anlatan Prof. Erol Parlak’ın ‘Garip Bülbül, Neşet Ertaş’ isimli kitabından sinemaya uyarladık. Ertaş’ın ailesiyle irtibat kurmak için birkaç yıl uğraştık, sonuç alamadık. Biz de Neşet Usta’nın hayattayken kendisinin de katkıda bulunduğu eseri, sinemaya uyarlamaya karar verdik. İnşallah alnımızın akıyla gönülden gönüle dokunacak bir film yapmayı arzuluyoruz.”

BÜTÇESİ 20-21 MİLYON LİRA

Uslu, film için ayrılan bütçenin 20-21 milyon civarında olacağını da belirtti: “Filmin yapılacak oyuncu kadrosunu da düşünürsek bütçesinin 20-21 milyon lira olacağını tahmin ediyoruz. Zira film, dönemde geçiyor. 48’lerden başlıyor, 60’lar, 90’lar, 2000’lere kadar geliyor. Bu filmde Anadolu’daki abdal geleneği olacak. Mahzuni Şerif, Çekiç Ali vb. ozanların yanı sıra Zeki Müren, Türkan Şoray gibi sanatçılara da yer vereceğiz.”

Çekimleri Ankara, İstanbul, Kırşehir, Kaman, İç Anadolu yöresi ve Almanya’da gerçekleştirilecek film, Prof. Erol Parlak’ın ‘Garip Bülbül, Neşet Ertaş’ adlı eserinden sinemaya uyarlanıyor.

AİLEDEN SERT TEPKİ

Neşat Ertaş’ın hayatının film yapılmasına ailesi sert tepki gösterdi. Aile üyeleri yayımladıkları mesajda, Neşet Ertaş hayattayken defalarca bu tip tekliflerin geldiğini ancak Neşat Ertaş’ın bu konuya asla izin vermediğini belirtti.

İşte o açıklama:

“Merhum Neşet Ertaş’ın hayatının sinema eseri olarak çekilmesi yönünde bazı film yapımcısı kişi ve kuruluşlar tarafından çalışmalar yürütüldüğünü öğrenmiş bulunmaktayız. Öncelikle belirtelim ki, Neşet Ertaş’a hayatta iken defalarca bu tür teklifler gelmesine rağmen, kendisi ile ilgili sadece belgesel yapılmasına rıza göstermiş, sinema filmi konusuna asla müsaade etmemiştir.

Bu konuyu vasiyet olarak bize emanet ettiği için, biz de babamızın çizgisinden ayrılmadığımız için, müsaade etmemiz zaten mümkün değildir.

Gelişmelere göre gereken tüm yasal ve hukuki adımlar atılacaktır.”

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