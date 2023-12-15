Ünlü yıldızın 150 milyon dolarlık yeni oyuncağı... Özel jet değil adeta uçan saray!

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Kourtney, Kim, Khloe Kardashian. Ve onların bir başka babadan dünyaya gelen iki küçük kardeşleri Kendall ve Kylie Jenner. Herkesin magazinle çok ilgilenmesine bile kalmadan hemen her gün ekranlarda ya da gazete manşetlerinde görmeye aşina olduğu ünlüler.

Ünlü ve zengin bir avukat olan Robert Kardashian’ın Kris Jenner’la olan evliliğinden doğan bu kız kardeşler, aralarına annelerinin ikinci eşinden doğan küçük kardeşlerini de alarak yıllarca ekranda ünlenip, hepsi dünya çapında birer yıldıza dönüştüler.

Kim Kardashian sadece magazin dergilerinin değil sık sık ekonomi dergilerinin de kapaklarını süslüyor: Televizyon yıldızlığından edindiği ün ve servetle akıllı yatırımlar yapan Kardashian çoktan milyonerlikten milyarderlik mertebesine ulaştı

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Babaları ünlü müşterileri sayesinde cemiyet hayatının önde gelen bir ismi olmuş, hatırı sayılır bir hürmet ve zenginlik kazanmıştı. Zaten sosyetenin içine bu sayede kolayca giren aile, anne Kris’in ayarladığı anlaşmalarla hayatlarını bir reality şova dönüştürdü.

Kardashian'lar gibi ünlü ve varlıklı aileler için seytahatlerini özel jetlerle yapmak alışılmamış bir durum değil... Ancak Kim Kardashian artık bir başkasına ait ya da kiraladığı özel jetlere değil kendininkine binecek

ABD televizyonlarında yıllardır ekrana gelen “Kardashian’lar” adındaki bu şov hâlâ en çok izlenen programların başında geliyor. Bu 5 ünlü kız kardeş hayatlarını onları takip eden kameraların önünde yaşıyor, aşkları, kıskançlıkları, kendi aralarındaki kavgaların hepsi milyonlar tarafından izleniyor.

Bu aile için televizyon önce şöhreti getirdi, sonra da Kardashian’la ekranı ve interneti kullanarak bu şöhreti ve serveti pekiştirdi. Kim, Khloe ve Kourtney ünlerini ve sosyal medyadaki milyonlarca takipçilerini kullanarak giyim, kozmetik ve sağlıklı yaşam ürünleri gibi birçok alanda kendi markalarını yarattılar.

Aldığı yeni ve en pahalı oyuncağını sevinçle sosyal medya hesabından sergileyen ünlü yıldız her zaman bir özel jete sahip olmak istediğini söylüyor... 90 milyon dolara alınan bu uçağın içini kendi istediği gibi dayayıp döşemiş Kim Kardashian: Böylelikle bu özel jet, yapılan eklemelerle artık 150 milyon dolar değerinde!

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Kendall Jenner, ablalarından farklı olarak bir model olarak ünlendi, özel hayatı konusunda hep ketum kaldı. Ve aileyle özdeşleşen polemiklerden ve skandallardan da uzak durdu. Bu büyük şöhretten en çok faydalanan ve en zengin olan kardeşlerse Kim Kardashian ve Kylie Jenner oldu. Kim’in serveti artık milyonu aştı ve milyar dolarla telaffuz edilmeye başladı.

Kardashian'ın özel jetinin ilk görüntüleri, ailenin hayatını anlatan ve Hulu kanalında yayınlanan The Kardashians adlı reality şovda yayınlandı

Aileye ünlerinin “hak edilmemiş”, “çalışmadan kazanılmış” olması konusunda yöneltilen eleştiriler yıllarca dinmedi. Ama en çok eleştirilen konu Kendall hariç diğer kardeşlerin bu zenginliği herkesin “gözüne sokması” oldu. Daha doğrusu açıkça yazmak gerekirse “görgüsüz” olmakla suçlandılar.

Uçağın koltuklarını bile paha biçilmez kaşmiş kumaşlarla kaplatan Kim Kardashian bu yüzden bir dizi sert kural da koymuş ve buna kız kardeşleri de dahil tüm yakınları uymak zorunda... En önemli kurallar arasında uçağa binerken etrafı kirletecek şekilde makyajlar yapmak ve içeride yemek içmekle ilgili

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Bu tükenmek bilmeyen, giderek artan zenginliğin ve gösteriş merakının son örneğini bir kez daha Kim Kardashian verdi. “Kim Havayolları’na hoş gldiniz!” Milyarder Kim Kardashian, 2022 yılında 95 milyon dolara bir Gulfstream jet satın alarak başarı listesine "özel uçak sahibi" sıfatını ekledi. Ama tabii ki bununla yetinmedi.

Kim Kardashian hep hayal ettiği özel jete kavuştu ancak biraz geç kaldı desek yeridir... Ailenin en küçüğü, 26 yaşındaki kozmetik imparatoriçesi Kylie Jenner çok daha önce bir özel jet sahibi olmuş hatta en kısa mesafeli yolculukları için bile sürekli bu uçağı kullandığı için çok büyük eleştirilere hedef olmuştu...

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Ünlü yıldız özel jetinin içini kendi istediği gibi donatıp 95 milyonluk değerini 150 milyon dolara çıkardı. Bu dudak uçuklatan lüks jetin içinden fotoğrafları da elbette hem reality şovundan hem de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Dört çocuk annesi yıldız "Bir uçağa sahip olacağımı hiç hayal etmemiştim" dedi.

Kim Kardashian'ın kişisel serveti 2023'ün sonunda 1 milyar 700 milyon doları aştı: Televizyon ve reklam gelirlerinin haricinde başarılı iş girişimlerinden de büyük bir servet kazanan ünlü isim en büyük sıçamayı Skims adını verdiği vücut şekillendirici giyim ürünleri satan markasıyla yaptı

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Özel jetinin hem kendisinin hem de evinin bir uzantısı gibi olmasını isteyen Kim, misafirlerin gökyüzündeyken de oturma odasındaymış gibi hissedeceklerini söyledi. "Genelde uçaklar koyu renkli ve açık renk derilidir. Benimkinde özel, tamamen açık renk ahşap vardı. Ön tarafa bir banyo, arka tarafa da bir banyo koydurdum. Her koltuğun kendi telefon şarj cihazı var" diyen Kim Kardashian uçağın her yerini de fiyatına zor paha biçilen kaşmir kumaşlarla kaplattı.