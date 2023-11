Sevgilisinin hasretine dayanamadı… Özel jetle gizli aşk uçuşu

Haberin Devamı

Ama yalanlayacak bir şey de söylemedi. Tüm paparazziler peşlerine düşmüştü. En sonunda, aylar süren bu kaçma kovalamaca son buldu. Kylie Jenner ve Timothee Chalamet, eylül ayının hemen başında birlikte gittikleri Beyonce konserinde sarmaş dolaş yakalandı! Kylie Jenner ve Timothee Chalamet aşkını ortaya çıkarmak için aylarca uğraşan paparazziler sadece iki yıldızın arabalarını birbirlerinin evine girip çıkarken görüntüleyebilmişti

AYLARDIR PAPARAZZİLERİ PEŞLERİNDEN KOŞTURDULAR

Nisandan beri aralarında bir ilişki olduğu iddia edilen 26 yaşındaki ünlü televizyon yıldızı ve kozmetik imparatoriçesi Kylie Jenner’la 27 yaşındaki Hollywood yıldızı Timothee Chalamet aylarca peşlerine düşen paparazzilerle kaçma kovalamaca oynadıktan sonra aşklarını dünyaya ilan etti.

Taze aşıklar aylar süren söylentilerin ardından eylül ayının başında birlikte gittikleri Beyonce konserinde böyle görüntülendiler

Son ayların en ilgi çeken ve merak edilen çifti uzun süredir devam eden söylentilere rağmen bir türlü bir arada görüntülenememişti. Ancak Kylie Jenner sık sık Beverly Hills’de Timothee Chalamet’nin evinin bulunduğu bölgede görüldü.

AŞKIN KANITINI VERDİLER AMA AÇIKLAMA YAPMADILAR

Nisandan beri süren bu süreç nihayet bir Benyonce konserinde son buldu. Kylie Jenner ve Timothee Chalamet konsere birlikte gittiler. Ve bütün gece kendilerine ayrılan VIP alanda öpüşüp koklaşarak sevgili olduklarını tüm dünyaya ilan ettiler.

Kylie ve Timothee daha sonra Amerika Açık tenis turnuvasında da birlikte maç izlerken görüntülendi... İkili yine birbirlerine dokunup öpüşmeden duramadılar

Bu ilişkinin artık bir söylentiden ibaret olmadığı bu görüntülerle kanıtlandı. Ancak taze aşıklar yine de bu konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil. Henüz bir Instagram paylaşımı yapmadılar ya da ilişkileriyle ilgili sorulara cevap vermediler.

SEVGİLİSİNİN HASRETİNE DAYANAMADI

Yine de ne ikilinin hayranları ne de magazin basını bu işin peşini bırakmış değil. Ve anlaşılan o ki bu ilişki giderek derinleşiyor. Çünkü sıkı takipçileri Kylie Jenner’ın şu sıralar son filminin galaları ve tanıtım kampanyaları için sıkı bir koşuşturma içinde olan Timothee Chalamet’nin peşine düştüğünü ortaya çıkardı.

İkiliyi yakından takip eden hayranları Kylie'nin özel jetiyle Timothee Chalamet'yi görmek için İngiltere'ye gittiğini ortaya çıkardı... Bu ilişkiyi ortaya çıkaran ilk yer olan ünlü dedikodu sitesi Deuxmoi de ikilinin özel partide bir araya geldiğini yazdı

Timothee Chalamet, önümüzdeki hafta gösterime girecek filmi Wonka’nın dünya prömiyeri için bir süredir İngiltere’deydi. Genç yıldız rol arkadaşlarıyla kırmızı halıda pozlar verirken, Kylie de ABD’deki işleriyle ilgileniyordu. Ancak anlaşılan güzel yıldız sevgilisinin hasretine fazla dayanamadı… Timothee Chalamet, bir süredir yeni filmi Wonka'nın galası için İngiltere'deydi

ÖZEL JETİNİ HAVADA TAKİP ETTİLER

26 yaşındaki kozmetik imparatoriçesi Kylie'nin, Wonka prömiyerinin ardından verilen özel partiye katılmak için özel jetiyle İngiltere’ye uçtuğu ortaya çıktı! Jenner’ın özel jetini Flight Radar’da takip eden hayranları onun İngiltere’ye uçtuğunu ekran görüntüleri yayınlayarak paylaştılar.

PARTİYE GİZLİCE GİTTİ: ÖZEL ODADA BAŞ BAŞA KUTLAMA YAPTILAR

Bu gizli aşk buluşmasının şahitleri de vardı. Filmin gösteriminde ve partide bulunan kaynaklar Kylie Jenner’ın gizlenerek prömiyere katıldığını sonra da verilen partiye gittiğini gördüler. Orada bulunanlara göre güzel yıldız tanınmamak için epey çaba göstermiş; partide de Timothee Chalamet’yle kırmızı bir perdenin arkasında gizlenmiş özel bir odaya geçmişti… İkili ilk olarak Paris'te bir defilede tanışmış sonrasında aralarında bir aşk doğmuştu

ONLARI TANIŞTIRAN KYLIE’NİN ABLASI KENDALL OLDU

Kylie ve Timothee'nin ilk olarak 25 Ocak 2023'te, Paris’teki bir Jean-Paul Gaultier defilesinde tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başladıkları ortaya atılmıştı. Hatta çifti tanıştıranın da Kylie Jenner’ın model ablası Kendall Jenner olduğu söyleniyordu. Kendall Jenner ve Timothee Chalamet uzun zamandır arkadaş.





ESKİ AŞKLARA VEDA, YENİ AŞKA MERHABA!

Kylie'nin "Call Me By Your Name" filminin yıldız oyuncusu Chalamet’yle yaşadığı aşk, geçen yılın sonlarında rapçi sevgilisi ve iki çocuğunun babası Travis Scott’tan ayrıldığından beri yaşadığı ilk ilişki. Travis Scott ve Kylie Jenner kızları Stormi doğduktan sonra ayrılmış sonra yeniden bir araya gelip bir de erkek çocuk sahibi olmuştu.

Timothee Chalamet’nin bugüne kadar en çok ilgi gören ilişkisi ise Johny Depp ile Vanesa Paradis'nin kızı Lily Rose ile yaşadığı aşk oldu. İkili birlikte oynadıkları filmin Cannes Film Festivali'ndeki galasında kırmızı halıya birlikte çıkıp bütün dikkatleri üzerlerine çektiler. Chalamet, daha sonra Meksikalı oyuncu Eiza Gonzales’le de bir ilişki yaşadı ancak çift yollarını kısa süre sonra ayırdı.