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Özden ATİK - DHA 
Haber Giriş: 10.09.2021 - 13:06 | Son Güncelleme:

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki velayet davasında yeni gelişme!

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Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki velayet davasında yeni gelişme!

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in, eski eşi Feyza Aktan’a açtığı velayetin değiştirilmesi davasında tanıklar dinlendi.

Özcan Deniz’in, 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan’a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayetin değiştirilmesi davasının üçüncü duruşması görüldü. İstanbul 17. Aile Mahkemesi’ndeki duruşmada, Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı.

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Duruşmada Özcan Deniz’in kız kardeşi Yurda Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve asistanı tanık olarak dinlenirken, Feyza Aktan’ın kızkardeşleri ile bir arkadaşı da Aktan’ın tanıkları olarak dinlendi. Yaklaşık 2 saat süren duruşma, başka tanıkların dinlenmesi için ertelendi. Duruşma çıkışında Özcan Deniz ve Feyza Aktan basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak kardeşleriyle birlikte adliyeden ayrıldılar.

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