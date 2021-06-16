Özcan Deniz sigortası biten aracını Feyza Aktan'dan geri aldı!
Özcan Deniz, Feyza Aktan’ın kullandığı aracını eski eşinin elinden aldı. Aktan’ın kullandığı aracın trafik sigortası bitince, araca trafik polisleri tarafından el koyuldu. Deniz’in aracı, sigorta süresi dolduğu için Levent’teki bir otoparka götürüldü.
Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Oğulları Kuzey için velayet davası çekişmeli olarak devam eden iki ünlü isim, bu sefer araç konusunda karşı karşıya geldi.
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Yıllardır Özcan Deniz’in üzerine olan aracı kullanan Feyza Aktan, geçtiğimiz günlerde trafikte çevirmeye takıldı. Aracın trafik sigortasının bittiği ortaya çıkan Aktan, ısrarlarına rağmen trafik polislerini ikna edemedi ve araç Levent’te bir otoparka çekildi.
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Feyza Aktan sigorta borcunu ödemeyi teklif etse de araç Özcan Deniz’in üzerine olduğu için Aktan’ın talebi reddedildi. Bu olayın ardından Özcan Deniz, aracını Feyza Aktan’dan geri aldı.
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EVDEN DIŞARI ÇIKMIYOR
Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu modacı sevgilisi Samar Dadgar’a Fulya’daki bir galeriden 1 milyon TL’lik araç bakmıştı. Özcan Deniz’in, Feyza Aktan’daki aracın sigortasının bitiş tarihini bildiği, yeni sevgilisine bilerek aynı dönemde araç baktığı iddia edildi.
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Arabasız kalan Feyza Aktan’ın ise evinden dışarı çıkmadığı konuşuluyor. Konuyla ilgili Özcan Deniz’in nasıl bir açıklama yapacağı ise henüz merak konusu.
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DAVALARI SÜRÜYOR
Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek ünlü sanatçı ve abisi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Özcan Deniz ise Aktan’a oğlu için velayet davası açmış, eski eşinin kendisine iftara attığını söylemişti.