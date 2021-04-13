Feyza Aktan'dan şoke eden iddia: Özcan Deniz beni birçok kez dövdü

Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi Özcan Deniz hakkında ‘zincirleme şekilde kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından şikâyetçi olmuştu. Deniz’in birlikte oldukları dönemde kendisini aldattığını, ayrılmak istediğinde odaya kilitleyerek ölümle tehdit ettiğini öne süren Aktan, şiddete maruz kaldığını iddia etmişti. Deniz hakkında ‘yaralama’ suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İDDİALARI YALANLADI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Feyza Aktan ile Özcan Deniz mahkemeye değişik tarihlerde dilekçe sundu. Feyza Aktan dilekçesinde, eski eşi Özcan Deniz tarafından birçok kez şiddete maruz kaldığını iddia ederek birden fazla kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etti. Feyza Aktan’ı hamile olduğu dönemde eve kilitleyen Özcan Deniz’in şiddet uyguladığının anlatıldığı dilekçede, “Özcan Deniz daha sonra 2018 Haziran ayında Göcek tatilinde Feyza Aktan’a annesinin yanında şiddet uygulamıştır. En son şiddet olayı ise Haziran 2019 tarihinde Almanya’da tatilde yaşanmıştır. Özcan Deniz, Feyza Aktan’ı kız kardeşinin yanında darp etmiştir” denildi.

Özcan Deniz mahkemeye sunduğu dilekçede ise Feyza Aktan’ın iddialarının herhangi bir delil ile desteklenmediğini belirterek, davanın düşürülmesini ve beraatını istedi.

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