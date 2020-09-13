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Haber Giriş: 13.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Öykü Gürman, İspanyol televizyon kanalına İstanbul’da röportaj verdi

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Öykü Gürman, İspanyol televizyon kanalına İstanbul’da röportaj verdi
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Türkülere getirdiği Flamenko yorumla adını duyuran Öykü Gürman, İspanyol televizyon kanalına İstanbul’da röportaj verdi.

BOĞAZ’DA ÇEKİM
Öykü Gürman, İspanya’nın en çok izlenen televizyon kanallarından RTVE’de yayınlanan “Donde Viajan Dos” (İkiniz Nereye Seyahat Ediyorsunuz?) adlı programa konuk oldu. Komedyenler Jesús Vidal ve El Langui’nin sunduğu programın çekimleri İstanbul’da, Boğaz manzarası eşliğinde yapıldı.
İSPANYOLCA ŞARKI SÜRPRİZİ
◊ RTVE’de yarın ekrana gelecek programın çekimlerinde Öykü Gürman, İspanyolca şarkı söyledi. Kardeşi Berk Gürman’la İspanya’da vereceği konserlerden bahseden şarkıcı ayrıca ocak ayında Kanarya Adaları’nda yapılacak Flamenko festivaline de kardeşiyle beraber katılacağını açıkladı.

Öykü Gürman’ın konuk olduğu program için Türk dizilerindeki komik sahnelerin canlandırıldığı bir skeç de çekildi.

Öykü Gürman, İspanyol televizyon kanalına İstanbul’da röportaj verdi


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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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