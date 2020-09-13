Öykü Gürman, İspanyol televizyon kanalına İstanbul’da röportaj verdi

BOĞAZ’DA ÇEKİM

◊ Öykü Gürman, İspanya’nın en çok izlenen televizyon kanallarından RTVE’de yayınlanan “Donde Viajan Dos” (İkiniz Nereye Seyahat Ediyorsunuz?) adlı programa konuk oldu. Komedyenler Jesús Vidal ve El Langui’nin sunduğu programın çekimleri İstanbul’da, Boğaz manzarası eşliğinde yapıldı.

İSPANYOLCA ŞARKI SÜRPRİZİ

◊ RTVE’de yarın ekrana gelecek programın çekimlerinde Öykü Gürman, İspanyolca şarkı söyledi. Kardeşi Berk Gürman’la İspanya’da vereceği konserlerden bahseden şarkıcı ayrıca ocak ayında Kanarya Adaları’nda yapılacak Flamenko festivaline de kardeşiyle beraber katılacağını açıkladı.

Öykü Gürman’ın konuk olduğu program için Türk dizilerindeki komik sahnelerin canlandırıldığı bir skeç de çekildi.





