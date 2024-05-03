Otelde olaylı gece! Ünlü şarkıcı sinir krizi geçirip ortalığı birbirine kattı… Sonra da annesini suçladı: Bana komplo kurdular!

Haberin Devamı

Ancak adı çok uzun süredir müzik kariyeriyle değil skandallarla anılıyor… 42 yaşındaki ünlü şarkıcı Britney Spears dün gece Los Angeles’ın ünlü oteli Chateau Marmont’da yaşanan olaylı gecenin kahramanı oldu.

ÜNLÜ OTELİ BİRBİRİNE KATTI!

Ünlü şarkıcının kaldığı otelde sinir krizi geçirdiği ve ortalığı birbirine kattığı iddia edildi. Spears otelde yeni erkek arkadaşı olduğu söylenen ve sonradan sabıkalı olduğu ortaya çıkan Paul Richard Soliz’le kavga ettiği söylendi.

42 yaşındaki ünlü şarkıcı Britney Spears'ın adı bir kez daha geçirdiği olaylı geceyle manşetlere taşındı

Çıkan arbedenin ardından otele polis ve ambulans çağırıldı, ünlü şarkıcı yanında Soliz’le birlikte otelin kapısında, üzerinde iç çamaşırları ve üstüne sardığı battaniyeyle etrafına şaşkın bakışlar atarken fotoğraflandı.

Britney Spears'ın bu görüntüsü tüm manşetlerde üst sıralarda yer aldı...

Haberin Devamı

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ DEDİLER... YALINAYAK ÜZERİNDE BATTANİYEYLE OTELİN KAPISINA GELDİ

Olay yerine gelen ambulans ve sağlık ekiplerinin otele Britney Spears’ın sevgilisiyle kavga ederken yaralandığı gerekçesiyle çağırıldığı öğrenildi. Ünlü şarkıcı olaylı gecenin ardından Instagram hesabından zehir zemberek bir açıklama yaptı.

HER ŞEYİ YALANLADI: SADECE AYAĞIMI BURKTUM

Burkulmuş ve epeyce şişmiş ayak bileğinin fotoğrafını paylaşan Britney sinir krizi geçirdiği iddialarını reddetti. Otel odasında zıplarken düşüp ayağını burktuğunu iddia eden ünlü şarkıcı sağlık ekiplerinin odasına yasal olmayan bir şekilde daldığını söyledi.

Britney olayların basına yansıdığı gibi gelişmediğini ve sadece ayağını burktuğunu söyledi

Haberin Devamı

Babasının vesayeti altına girdiği dönemde psikolojik yardım alan Spears'a bipolar teşhisi konuldu. Psikolog Robert Butterworth ünlü şarkıcı için "Tutarsız davranışları, ani öfkesi, coşku patlamaları, karar vermekte zorlanması ve sekse olan aşırı ilgisi bipolar olduğunu açıkça gösteriyor" demişti. Ünlü şarkıcı davayı kazandı ve vesayetten kurtuldu ancak onun tekrar bir çöküş dönemine girdiğini düşünen çok ve ailesi de yeniden mahkemeye başvurmayı planlıyor olabilir söylentileri bitmek bilmiyor. Britney’nin otel olayında annesini hedef göstermesinin bir sebebi de bu…





"BAŞIMA GELENLER ANNEMİN SUÇUDUR"

Britney Spears yaşananlar için annesini suçladı. “Annemle 6 aydır konuşmuyorum. Ne zaman hakkımda bir haber çıksa hemen o da ortaya çıkıyor. Bana bunu o yaptı. Keyfim yerinde, sinir krizi de geçirmedim. Gayet iyiyim” diyen Spears bir kez daha eleştiri oklarını ailesine yöneltti.

Britney Spears eski eşi ve iki oğlunun babası Kevin Federline ile ayrılma sürecinde, ününün getiridği bunalımla birlikte 2008’de büyük bir çöküş yaşamış, bir paparazzinin arabasına saldırarak şemsiyeyle camlarını kırmıştı.

Ruh sağlığı yavaş yavaş bozulan en sonunda saçlarını kazıtıp tüm dünyanın gözleri önünde büyük bir buhrana düşen ünlü şarkıcı aynı yıl psikiyatri hastanesine yatırılmıştı. Bu durumdan faydalanan babası Jamie Spears, kızını vesayeti altına aldırdı ve Britney tam 13 yıl vesayet altında yaşadı.

Haberin Devamı

Britney Spears onu vesayet altına aldıran babası Jamie, annesi Lynne ve kız kardeşine düşman kesildi... Ünlü şarkıcı ondan faydalanmak istediklerini ve hayatını çaldıklarını söylediği ailesiyle yıllardır görüşmüyor

Hayatının kontrolü tamamen babasının eline geçen ünlü şarkıcı bu yıllar boyunca da çalıştı, albümler çıkarıp konserler verdi ancak kazancından özel yaşamına kadar her şeyin kontrolü babasının elinde kaldı. 2021’de mahkemeye vesayet kararını kaldırtan Britney özgür kaldı ancak ruh sağlığının pek de yerinde olmadığını düşündüren yaşantısına devam etti.

Britney Spears önce saçlarını kazıtmış sonra da eline geçirdiği şemsiyeyle peşine düşen paparazzilerin arabasına böyle saldırmıştı... Bu görüntü bardağı taşıran son damla oldu ve ünlü şarkıcı için uzun esaret yılları başladı...

Haberin Devamı

Britney Spears’ın bu süreçte sadece babasıyla değil annesi Lynne Spears’la olan ilişkisi de bozuldu. Anne kız yıllarca görüşmedi. Britney annesini ve kız kardeşi Jamie’yi babasıyla taraf olmakla ve hayatının mahvoluşuna göz yummakla suçladı.

BOŞANMA DAVASI DA YENİ SONUÇLANMIŞTI

Tam da bu otel olayı manşetlerin ilk sırasına yerleşmişken ünlü şarkıcının cephesinden bir haber daha geldi. Britney Spears 14 ay evli kaldığı üçüncü eşi Sam Asghari’den ayrılmıştı. Yollarını 9 ay önce ayıran eski çiftin boşanma davasının da dün itibarıyla sonlandığı ortaya çıktı.

Evlenmeden önce bir anlaşma imzalayan çiftin boşanırken hangi koşullar konusunda anlaştığı ya da ortada büyük bir boşanma tazminatı olup olmadığı henüz belli değil. Mahkeme belgelerine göre ünlü çiftin resmi ayrılık günleri birinci evlilik yıl dönümlerinden birkaç hafta sonra.

Haberin Devamı

EVİNİN KİRASINI HÂLÂ O ÖDÜYOR

İddialara göre Britney Spears ayrıldıktan sonra Sam Asghari’nin kirasını ödemeye devam ediyormuş. Çiftin evlilikleriyle birlikte toplamda birliktelikleri 6 yıla yakın sürmüştü. Modellik ve fitness hocalığı yapan Sam Asghari, Spears ile 2016’da şarkıcının bir klibinde rol aldığında tanışmıştı.