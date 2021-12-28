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Öpüşme sahnesi konuşulmaya devam ediyor! Selen Görgüzel'den Serhat Kılıç'a yanıt...

#Selen Görgüzel #Serhat Kılıç#İrfan Kangı
Öpüşme sahnesi konuşulmaya devam ediyor Selen Görgüzelden Serhat Kılıça yanıt...

Serhat Kılıç, Selen Görgüzel'in "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşmek için eşi Hamdi Alkan’dan izin alması hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, gülerek, "Yok canım, tiyatro değildir o" dedi. Kılıç'a yanıt Görgüzel'den geldi: Serhat beni çok üzdü!

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Selen Görgüzel Alkan, İrfan Kangı ve Orçun Kaptan'ın yer aldığı tiyatro oyunu “Seviyorsan Git Ayrıl Bence” sahnelenmeye başladı. Oyun sırasında İrfan Kangı, Hamdi Alkan'dan izin istedi ve Görgüzel'i öptü.

Çok konuşulan olaya usta oyuncu Serhat Kılıç da dahil oldu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kılıç, "Yok canım, tiyatro değildir o." şeklinde cevap verdi.

 

Serhat Kılıç'ın bu tepkisi oyuncu Selen Görgüzel'i üzdü. 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Görgüzel şu ifadeleri kullandı:

“Bir oyuncu olarak böyle bir açıklama yapmasına üzüldüm.

Bu kadar ciddi eğitim almış, bu kadar background'u sağlam bir oyuncunun bir tiyatro oyununu böyle ti’ye alırcasına konuşmasına üzüldüm.

Başkalarının konuşması değil ama bu kadar eğitimli bir oyuncunun ‘hadi canım tiyatro değildir o’ cevabı beni çok üzdü.

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Buradaki konu; izin alıp, izin vermek de değil. Onu da açığa kavuşturayım.

Bizim oyunumuzda interaktif bölümler var. O bölümün eşlerimizin orada olduğu için konuşulacağını biliyorduk. Bizim için de çok tuhaf bir durum… Rol de olsa çok kısa bir öpüşme var. O şovun içine İrfan bunu da katıp bir espri yaptı. Bu tamamen bir espriydi. Gidip eşimden izin almadım, bu oyunun içinde olan bir şey… Öpüşme de zaten bu kadar abartılacak bir durum değil. Ama Serhat’ın bu şekilde yorumlamasına tabii ki de çok çok üzüldüm.

Hamdi de şaşırdı. ‘Serhat arkadaşımdır, iyidir’ dedi.

Burada konu Serhat Bey olduğu için cevap verdim. İşin içinde olup da böyle bir açıklama yapması beni çok şaşırttı“

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