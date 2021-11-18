Olay yaratan öpüşme sahnesi! Hamdi Alkan eşi Selen Görgüzel'i uyardı mı?

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Boşanmak üzere olan bir çiftin son buluşmasının anlatıldığı oyunda Selen Görgüzel ve İfan Kangı'nın performansı gece damga vurdu. 1 saat 15 dakika süren oyunu izleyenler arasında Gögüzel'in eşi Hamdi Alkan da vardı.

Seyirciler arasındaki yerini alan Alkan eşine destek oldu. Oyun öncesi Selen Görgüzel'in kendisini izlemeye gelen Alkan’dan izin alıp, İrfan Kangı ile öpüştüğü iddia edildi.

Selen Görgüzel, “Hamdi Alkan’a senaryoyu gösterdiniz mi?” sorusuna “Hiç göstermedim. Hamdi Bey’e işimi, kararlarımı çok sormam sadece paylaşırım” ifadelerini kullandı

Selen Görgüzel'in rol arkadaşı İrfan Kangı, "Hamdi Abi nerede, buralarda mı? Son işte beraber çalışacaktık, muhtemelen kovuldum, başlamadan kovulmuş olabilirim" diyerek, esprili bir açıklamaya imza attı.

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Hamdi Alkan, oyun sonrası basın mensuplarının röportaj teklifini geri çevirdi.

Konuşmak istemeyen Alkan, “Onların oyunu konuştular. Benim konuşacak bir şeyim yok. Güzel bir oyundu. Çok teşekkür ederim” dedi.