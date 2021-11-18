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Olay yaratan öpüşme sahnesi! Hamdi Alkan eşi Selen Görgüzel'i uyardı mı?

#Selen Görgüzel#Hamdi Alkan#Selen Görgüzel Alkan
Olay yaratan öpüşme sahnesi Hamdi Alkan eşi Selen Görgüzeli uyardı mı
Sayit DURMAZ

Selen Görgüzel Alkan, İrfan Kangı ve Orçun Kaptan'ın yer aldığı tiyatro oyunu “Seviyorsan Git Ayrıl Bence” sahnelenmeye başladı. Büyük ilgi gören oyunda Görgüzel ve Kangı'nın öpüşmesi çok konuşuldu.

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Boşanmak üzere olan bir çiftin son buluşmasının anlatıldığı oyunda Selen Görgüzel ve İfan Kangı'nın performansı gece damga vurdu. 1 saat 15 dakika süren oyunu izleyenler arasında Gögüzel'in eşi Hamdi Alkan da vardı.

Seyirciler arasındaki yerini alan Alkan eşine destek oldu. Oyun öncesi Selen Görgüzel'in kendisini izlemeye gelen Alkan’dan izin alıp, İrfan Kangı ile öpüştüğü iddia edildi.

Olay yaratan öpüşme sahnesi Hamdi Alkan eşi Selen Görgüzeli uyardı mı

Selen Görgüzel, “Hamdi Alkan’a senaryoyu gösterdiniz mi?” sorusuna “Hiç göstermedim. Hamdi Bey’e işimi, kararlarımı çok sormam sadece paylaşırım” ifadelerini kullandı

Selen Görgüzel'in rol arkadaşı İrfan Kangı, "Hamdi Abi nerede, buralarda mı? Son işte beraber çalışacaktık, muhtemelen kovuldum, başlamadan kovulmuş olabilirim" diyerek, esprili bir açıklamaya imza attı.

Olay yaratan öpüşme sahnesi Hamdi Alkan eşi Selen Görgüzeli uyardı mı

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Hamdi Alkan, oyun sonrası basın mensuplarının röportaj teklifini geri çevirdi.

Konuşmak istemeyen Alkan, “Onların oyunu konuştular. Benim konuşacak bir şeyim yok. Güzel bir oyundu. Çok teşekkür ederim” dedi.

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