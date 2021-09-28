Selen Görgüzel'den itiraf: Hamdi ile boşanmanın eşiğinden döndük!

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Oyuncu Selen Görgüzel 2. Sayfa programına konuk oldu. Bir dönem eşi Hamdi Alkan ile sıkıntılı günler yaşadığını kabul eden Görgüzel, samimi açıklamalarda bulundu.

"Pandemi döneminde tartışmalar yaşadık. Sürekli yan yanaydık. Biliyorsunuz birçok evlilik bitti pandemide aynı şekilde bekar olanlar da evlendi.

Pandemi sürecinde Hamdi bana taktı. Telefona bakmama takıyor, yemek yapıyorum takıyor yapmıyorum takıyor…

Bu süreçte saçma kavgalar yaptık.

Boşanma haberleri çıktı. Evet, bir dönem ilişkimiz bir sınav verdi. Boşanmanın eşiğinden döndük. Kimse itiraz etmesin, uzun süreli ilişkilerde bu inişler çıkışlar yaşanıyor.

Gerçek evlilik aslında bu… Üçüncü şahıs hiç olmadı bizim aramızda. İki ayrı insanız sorunlarımız oluyor, bunları birbirimize yansıttığımız zamanlar oluyor… O zaman da kavgaya dönüyor, belli bir süre sonra aranız kendiliğinden düzeliyor. Bu olumsuzlukları tolere ediyorsun."

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YÜZÜMLE OYNAMADIM!

Estetik iddialarına da cevap veren Görgüzel; ‘Benim burnumda bir işlem var, dişlerim yapıldı. Cilt bakımı yaptırıyorum ve botoks yaptırıyorum. Onun dışında bende estetik yok. Yüzümle oynamadım, ben büyüdüm. Büyüdükçe yüz oturuyor simam değişti.

Eşime ‘Hamdi söylesene yüzüyle çok oynamasın’ demişler… Hamdi de geldi bana ‘ben sana yüzünle çok oynama demedim mi, toplantıda yüzüyle çok oynamasın diye uyardılar’ dedi. Ben buradan bir kez daha söylüyorum yüzümle oynamadım.' şeklinde konuştu.