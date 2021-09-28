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Selen Görgüzel'den itiraf: Hamdi ile boşanmanın eşiğinden döndük!

#Selen Görgüzel#Hamdi Alkan#2.Sayfa
Selen Görgüzelden itiraf: Hamdi ile boşanmanın eşiğinden döndük

Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel merak edilenlerini anlattı. Eşi Hamdi Alkan ile pandemi döneminde sıkıntı yaşadığını itiraf eden Görgüzel, estetik iddialarına da cevap verdi.

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Oyuncu Selen Görgüzel 2. Sayfa programına konuk oldu. Bir dönem eşi Hamdi Alkan ile sıkıntılı günler yaşadığını kabul eden Görgüzel, samimi açıklamalarda bulundu.

"Pandemi döneminde tartışmalar yaşadık. Sürekli yan yanaydık. Biliyorsunuz birçok evlilik bitti pandemide aynı şekilde bekar olanlar da evlendi.

Kasları boşuna yapmadım, direkt çakarım

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Pandemi sürecinde Hamdi bana taktı. Telefona bakmama takıyor, yemek yapıyorum takıyor yapmıyorum takıyor…

Bu süreçte saçma kavgalar yaptık.

Boşanma haberleri çıktı. Evet, bir dönem ilişkimiz bir sınav verdi. Boşanmanın eşiğinden döndük. Kimse itiraz etmesin, uzun süreli ilişkilerde bu inişler çıkışlar yaşanıyor.

Gerçek evlilik aslında bu… Üçüncü şahıs hiç olmadı bizim aramızda. İki ayrı insanız sorunlarımız oluyor, bunları birbirimize yansıttığımız zamanlar oluyor… O zaman da kavgaya dönüyor, belli bir süre sonra aranız kendiliğinden düzeliyor.  Bu olumsuzlukları tolere ediyorsun."

Selen Görgüzelden itiraf: Hamdi ile boşanmanın eşiğinden döndük

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YÜZÜMLE OYNAMADIM!

Estetik iddialarına da cevap veren Görgüzel; ‘Benim burnumda bir işlem var, dişlerim yapıldı. Cilt bakımı yaptırıyorum ve botoks yaptırıyorum. Onun dışında bende estetik yok. Yüzümle oynamadım, ben büyüdüm. Büyüdükçe yüz oturuyor simam değişti.

Eşime ‘Hamdi söylesene yüzüyle çok oynamasın’ demişler… Hamdi de geldi bana ‘ben sana yüzünle çok oynama demedim mi, toplantıda yüzüyle çok oynamasın diye uyardılar’ dedi. Ben buradan bir kez daha söylüyorum yüzümle oynamadım.' şeklinde konuştu.

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#Selen Görgüzel#Hamdi Alkan#2.Sayfa