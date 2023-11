Ölüm acısıyla hepsi suskunluğa gömülmüştü… İlk paylaşım ondan geldi: Seni asla ama asla unutmayacağım!

Haberin Devamı

Friends dizisinin yıldızı Mattheww Perry, 28 Ekim’de, 54 yaşında hayatını kaybettiğinde bu şoke edici haberle dünya çapındaki sayısız hayranını yasa boğdu. Evindeki jakuzide ölü bulunan yıldız oyuncunun kalbinin durduğu, sonra da jakuzide boğulduğu açıklandı. Matthew Perry'nin 54 yaşındaki şoke edici ölümü dünya çapındaki hayranları kadar yakın dostlarını da büyük bir yasa boğdu

TAM HAYATINI YOLUNA KOYMAYA BAŞLAMIŞKEN…

Uzun yıllar boğuştuğu alkol ve uyuşturucu bağımlılığı konusunda geçen yıl çıkardığı kitapta itiraflarda bulunan Perry, onu dışarıdan bakıldığında pırıltılı görünen bu hayatta en dibe çekmişti. Perry ün kazandıktan sonraki hayatının büyük bölümünde alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etti ve özellikle ölümünden önceki yıllarda bu konuda son derece açık sözlü davrandı.

2021'den beri bu korkunç bağımlılıklarından kurtulmuş ve artık hayatını çeki düzene koyma yoluna girmişti. Ölüm sebebi boğulma olarak açıklandı ve raporlara göre olay yerinde herhangi bir uyuşturucu bulunmadı. Ancak nihai otopsi sonucu henüz açıklanmadı ve kanında herhangi bir madde olup olmadığı da bilinmiyor.

ROL ARKADAŞLARI AİLESİ GİBİ OLMUŞTU

Matthew Perry’nin ölümüyle birlikte sadece hayranları değil sayısız ünlü de üzüntülerini bildiren mesajlar yayınladı, yayınlamaya devam ediyor. Yıldız oyuncunun Friends dizisindeki rol arkadaşları ise bir süre sessizliğe gömülmüştü. Gerçek hayatta da yakın dost olan Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow ve David Schwimmer ve Matt LeBlanc’in, Perry’nin ölümünün ardından söyleyeceklerini hayranları günlerce bekledi. Perry uzun yıllar bağımlılık sorunlarıyla boğuşmuş hatta bu yüzden ölüm tehlikesi de atlatmıştı... Yıldız oyuncu hayatına yeniden, temiz bir sayfa açmışken aniden ölmesi herkesi şaşkına çevirdi

ŞOKE EDEN ÖLÜMÜN ARDINDAN ORTAK AÇIKLAMA YAPIP SUSKUNLUĞA GÖMÜLDÜLER

Perry öldükten iki gün sonra LeBlanc, Aniston, Cox, Kudrow ve Schwimmer People dergisine ortak bir açıklama yaptı. "Matthew'un kaybından dolayı hepimiz büyük bir yıkım yaşıyoruz. Biz sadece oyuncu arkadaşlarından fazlasıydık. Biz bir aileydik. Söylenecek çok şey var ama şu anda yas tutmak ve bu akıl almaz kaybı sindirmek için biraz ara vereceğiz" diyen Friends ekibi yaşadıkları büyük acının ardından yeniden sessizliğe gömüldü. Perry'nin Friends dizisindeki rol arkadaşları gerçek hayatta da en yakın dostları olmuştu... Bu yıkıcı ölümün ardından derin bir sessizliğe gömülen ekipten ilk paylaşım yapan Matt LeBlanc oldu

İLK PAYLAŞIM 2 HAFTA SONRA GELDİ

Perry'nin ölüm haberinin ardından sevilen sitcom'un oyuncu kadrosu ortak bir açıklama yayınlasa da, Matt LeBlanc bireysel bir açıklama yapan ilk oyuncu oldu. Dizide Perry’yle çekilmiş bir dizi fotoğrafını paylaşan LeBlanc, arkadaşına dokunaklı bir mesaj ithaf etti. LeBlanc paylaşımına "Matthew. Sana kalbimde büyük bir ağırlıkla veda ediyorum. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar dürüst olmak gerekirse hayatımın en sevdiğim zamanları arasındaydı" sözleriyle başladı. LeBlanc, Friends dizisinden sahneler ve ekibin birbirine sarıldığı anları da içeren bir dizi fotoğraf paylaşıp Perry'ye "Seni asla unutmayacağım. Asla unutmayacağım. Kanatlarını aç ve uç kardeşim, sonunda özgürsün" diyerek seslendi

“SANA ARKADAŞIM DEMEK BENİM İÇİN BİR ONURDU”

Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Seninle aynı sahneyi paylaşmak ve sana arkadaşım demek benim için bir onurdu. Seni düşündüğümde hep gülümseyeceğim ve seni asla unutmayacağım. Asla unutmayacağım. Kanatlarını aç ve uç kardeşim, sonunda özgürsün. Sevgilerimle".LeBlanc mesajını "Ve sanırım bana olan 20 dolar borcun da sende kalacak" diye şaka yaparak bitirdi. Matthew Perry için veda mesajı paylaşan ikinci Friends yıldızı da Courteney Cox oldu... İki arkadaş dizide karı koca rolü oynamıştı... Cox, Perry'nin ardından "Seninle geçirdiğim her an için çok minnettarım Matty ve seni her gün özlüyorum"yazdı

PAYLAŞIM YAPAN İKİNCİ KİŞİ EKRANDAKİ EŞİ “MONICA” OLDU

Matt LeBlanc’in ardından Matthew Perry’ye yaptığı paylaşımla veda eden bir diğer Friends oyuncusu da Courteney Cox oldu. Cox ve Perry dizide Monica Geller ve Chandler Bing karakterlerini oynamış, 5. sezonda gizlice sevgili olan Monica ve Chandler 7. sezonda evlenmiş, dizinin final sezonunda da ikiz bebekler evlat edinmişti. Courteney Cox, rol arkadaşı ve yakın dostu Matthew Perry'nin şok edici ölümünden iki hafta sonra ona Instagram’dan seslendi. Yakın çevresi Perry'nin ölümünün en çok yıktığı Friends yıldızının Jennifer Aniston olduğunu söylüyor... Bir yıl içinde hem babasını hem de Perry'yi kaybeden Aniston'ın çok kederli olduğunu söyleyen kaynaklar yıldız oyuncu için endişeli olduklarını açıklamışlardı... Aniston, Matthew Perry'nin bağımlılık sorunlarını ilk fark eden ve ona yardım eli uzatanlardan olmuştu; Perry de geçen yıl çıkardığı anı kitabında Aniston'ın ne kadar vefalı bir dost olduğunu anlatmıştı

“SENİ HER GÜN ÖZLÜYORUM”

Diziden birlikte yer aldıkları bir sahneyi paylaşan Cox, Perry’ye "Seninle geçirdiğim her an için çok minnettarım Matty ve seni her gün özlüyorum" diye yazdı. Başarılı aktris uzun yıllar birlikte çalıştıktan sonra Matthew Perry’yle ilgili çok anı biriktirdiğini anlattı ve sette kendisine nasıl yardım ettiğinden bahsetti: “Matty sık sık böyle şeyler yapardı. Eğlenceli ve nazikti. O hepimiz için bir dosttan fazlasıydı.”