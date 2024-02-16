‘Onu elde etmek için yuvasını yıktı’ demişlerdi… Kocasına aşkı dilinden düşmüyor: Sonsuza kadar sevgilimsin

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Sosyal medya birkaç gündür Sevgililer Günü’nde eşiyle ya da sevgilisiyle mutlu aşk pozlarını paylaşanlardan geçilmiyor. Gösteri dünyasının ünlü aşıkları da elbette bu özel günü pas geçmeyip bol bol paylaşım yapanlardan.

“SONSUZA KADAR SEVGİLİMSİN”

Sinema dünyasının en sevilen isimlerinden Julia Roberts da Sevgililer Günü’nde ünlü görüntü yönetmeni eşine duyduğu aşkı sosyal medya hesabından milyonlarca takipçisiyle paylaştı.

Julia Roberts'ın sosyal medya hesabı eşiyle çekilmiş aşk pozlarıyla dolu...

Eşini öptüğü ve Yüzünde tuhaf bir makyaj olan, muhtemelen Cadılar Bayramı’nda çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Julia Roberts Danny Moder’a “Sonsuza kadar sevgilim” diye seslendi.

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56 yaşındaki Roberts ve 55 yaşındaki Moder 2000 yılında The Mexican filminin setinde tanıştılar. Güzel yıldız filmin başrolündeydi Danny Moder ise filmin kameramanıydı. İki yıl sonra da evlenen ünlü çiftin üç çocuğu var.





22 YILLIK MUTLU EVLİLİK İLK GÜNLERDE DEDİKODULARLA SARSILMIŞTI

Çift, 22 yıldır süren bu mutlu evliliğe rağmen ilişkilerinin başında bitmeyen dedikoduların ve suçlamaların hedefindeydi. Tanıştıklarında Julia Roberts oyuncu Benjamin Bratt’le birlikteydi. Danny Moder ise makyaj sanatçısı Vera Steimberg ile evliydi.

Julia Roberts eşinin evin reisi olduğunu söylüyor... Yıldız oyuncu geçtiğimiz günlerde yıllara direnen gençlik ve güzelliğinin bile kocasına duyduğu aşktan kaynaklandığını iddia etmişti

Roberts ve Moder evlenmek için hem filmin çekilmesini beklediler hem de bekar kalmayı… Roberts da sevgilisinden ayrılmıştı ancak öbür tarafta biten bir evlilik vardı. Danny Moder Julia Roberts’la birlikte olmak için karısından boşanınca güzel yıldız uzun süre “yuva yıkan kadın” olarak anıldı.

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YUVALARINI YIKILAN BİR YUVANIN ÜSTÜNE KURDULAR

Evliliklerinin ilk yıllarında sürekli olarak bu suçlamaya maruz kalan ünlü çift, yıllar içinde mutlu ve çocuklu bir aile olup, aşklarıyla adeta kalpleri eritir hale geldikçe tüm bu söylenenler unutuldu gitti.

Julia Roberts 2003’te en sonunda Oprah Winfrey ile röportaj yapmış ve dedikoduları kökünden bitirmek için açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Yıldız oyuncu kocasıyla tanıştığı ilk günleri "Onun ne kadar harika biri olduğunu görebiliyordum ama o sırada ikimizin de ilişkileri vardı, bu yüzden sadece arkadaştık" diyerek anlattı.

YUVA YIKMADILAR, BİRBİRLERİNİ BULUNCA “DÜZENLEME” YAPTILAR

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İkisinin de ayrı ayrı hayatlarını yoluna koyduğunu ve Moder’ın eşinden ayrılmasının kendisiyle ilgisi olmadığını söyleyen Roberts “Danny benden ayrı, ben de hayatımı ondan ayrı şekilde düzenledik. Sanırım sonunda birbirimize aşık olup birlikte olabilmemizin tek nedeni buydu” diyerek söylentileri yanıtlamıştı.

22 yıldır evli olan çiftin iki oğlu ve bir kızı var: Çiftin ikizleri 19 yaşına bastı ve üniversiteye başladı, küçük oğulları Henry de artık 16 yaşında bir delikanlı oldu

19 yaşında Hazel ve Finn adında ikizleri ve 16 yaşında Henry adında bir de oğulları olan çift evli oldukları 22 yıl boyunca birbirlerine olan sevgileri ve kurdukları mutlu aileyle hep Hollywood’da parmakla gösterildiler.

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KOCASINA “GEMİMİZİN KAPTANI” DİYOR

Julia Roberts, bir yandan başarılı oyunculuk kariyerini sürdürürken bir yandan da eşi ve ailesinin hayattaki en büyük önceliği olduğunu söylemekten geri durmuyor. Güzel yıldız "Kocamla birlikte kurduğumuz yaşam. Çocuklarımızla birlikte kurduğumuz yuva. Ve bu, hayatta başıma gelen en iyi şey... Önemli olan günün sonunda eve, onların yanına zaferle dönmek" diyor.

Hatta evliliklerinin uzun ömürlü olmasının sırrını da yakın zamanda verdiği bir röportajda anlatan Julia Roberts eşi Danny Moder için “Gemimizin kaptanı” demiş, evin ve ailenin reisinin her zaman sevgili eşi olduğunun altını çizmişti.

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“DÜNYAMI AYDINLATAN ADAM”

Her özel günde mutlaka paylaşım yaparak Moder’a olan aşkını dile döken Roberts eşinin kısa süre önceki 55. yaş gününü de "Dünyamızı aydınlatan bu muhteşem adamın doğum günü kutlu olsun" diyerek kutlamıştı.

Julia Roberts Sevgililer Günü'nü kocasını öptüğü bu pozu paylaşarak kutlamıştı

Güzel yıldız elbette tüm ününe ve yoğun çalışma programına rağmen bir yandan annelik bir yandan da eşine hayat arkadaşlığı yapması konusunda kendine de pay biçmekten geri kalmıyor. Kocasına geminin kaptanı demesinin her başarıyı ona yüklemek anlamına gelmediğini de söylüyor.





AŞK ATEŞİNİ HİÇ SÖNDÜRMEMİŞLER…

“Tüm övgüyü kocama yollamıyorum. Biraz bana da bırakmalıyım. Sadece benim için hayatın ne kadar derinden hissedilebileceğini anlamak gerçekten kocamla başladı” diyen Julia Roberts açık sözlü davranmış ve mutlu evliliklerinin en büyük sırlarından birinin de yatak odalarındaki ateşi hep canlı tutmaları olduğunu söylemişti.