Geç gelen aşk en kıymetlisi oldu: 38 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...

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Ancak Hollywood’da bu alışılmış kuralları bozan ve verdikleri evlilik yeminini bozmadan birlikte yaşlanan örnekler de yok değil. İngiltere’nin gururu olarak anılan, şövalyelik yani en yüksek kraliyet nişanına sahip Dame Helen Mirren ve ABD’li ünlü yönetmen Taylor Hackford da işte bu çiftlerden.

SEVGİLİLER GÜNÜ BAHANE: ONLARIN HER GÜNÜ AŞK DOLU

Herkes bu gece Sevgililer Günü için plan yaparken dün gece romantik bir akşam yemeği randevusunda görüntülenen 78 yaşındaki Helen Mirren ve 79 yaşındaki yönetmen eşi Taylor Hackford yıllardır değişmeyen görüntülerini verip taze aşıklar gibi kol kola gazetecilere poz verdiler.

Herkes bu Sevgililer Günü için bu geceye plan yaparken Hollywood'un en sevgi dolu evliliklerinden birini sürdüren Helen Mirren ve Taylor Hackford dün gece romantik bir randevuya çıktılar

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Artık boyatmayı bıraktığı saçlarını uzatıp zarif bir eşarpla şekil veren Helen Mirren, başında siyah şapkası ve kareli ceketiyle sade bir şıklık sergileyen kocası Taylor Hackford’un koluna başını yaslamış, ünlü çift hem etraflarında toplanan hayranlarına hem de paparazzilere neşe içinde gülümsüyordu.

ONLARI SARMAŞ DOLAŞ GÖRMEMEK MÜMKÜN DEĞİL

Mirren ve Hackford’u ister böyle sokaklarda dolaşırken ister de kırmızı halıda poz verdiklerinde sürekli böyle görmek mümkün. Ünlü karı koca gösteri dünyasında birbirlerine olan aşklarını en çok sergileyen çiftlerin başında geliyor.

Neredeyse 40 yıldır birlikte olan çift birbirlerine ilk günkü gibi aşıklar... Bunun sırrı da aslında meslekleri gereği hep özlem çekmeleri...

1997 yılının son günü evlenen çift aslında çok daha uzun yıllardır birlikte. 1985 yılında, Taylor Hackford’un yönettiği filmde başrol oynayan Helen Mirren ünlü yönetmenin kalbini hemen çalmıştı. Ama bu ilgisi karşılık görmedi.

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EŞİ GÖRÜNCE MIRREN’A VURULDU AMA ONUN GÖNLÜ BAŞKASINDAYDI

Mirren o günlerde ünlü oyuncu Liam Neeson’la büyük bir aşk yaşıyordu hatta yıllardır birlikte olan aşıklar aynı evi paylaşıyordu. Helen Mirren, kendisine ilgili gösteren Taylor Hackford’u terslemiş, ona filmin çekimleri boyunca çok soğuk davranmıştı.

1997'de, Hackford'un doğum günü olan 31 Aralık'ta İskoçya'da evlenen çift balayı için İskoçya'da bir şatoda kalmıştı: Şatonun hayaletli olduğunu duyan Helen Mirren evliliğinin ilk gecelerini korku içinde geçirdiğini yıllar sonra anlattı

Helen Mirren ve Liam Neeson aynı yıl içinde yollarını ayırınca yıllardır herkesin parmakla gösterdiği bu büyük aşkın başlaması için hiçbir engel kalmamıştı. Helen Mirren, 11 yıl sonra sonunda teklifini kabul edip evleneceği Taylor Hackford’la ilişkisine 1986’da başladı. Tam 38 yıldır birlikte olan çift bunun 27 yılını karı koca olarak geçirdi. Açıksözlülüğüyle tanınan Helen Mirren, ilerleyen yaşlarına rağmen kocasıyla aralarındaki ateşin sönmediğini, bir kadın olarak 60 yaşından sonra bile hâlâ çok mutlu hissettiğini ve heyecanlı bir özel hayatları olduğunu itiraf etmişti

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YILDIZ OYUNCU ANNE OLMAYI HİÇ İSTEMEDİ

Daha önce iki kez evlenen ünlü yönetmenin bu evliliklerden iki çocuğu var. Helen Mirren ise hiçbir zaman çocuk istemediğini açıkça itiraf etmiş, annelik duygularının bir çocuk yapacak kadar gelişmiş olmadığını söylemişti. Eşine duyduğu aşk ve mutlu evlilikleri kariyerinde yakaladığı büyük başarılarla birlikte onu dünyanın en mutlu insanlarından biri yapmaya yetti.



AYRI KALA KALA BİRBİRLERİNE DAHA ÇOK BAĞLANDILAR

Peki bu 40 yıldır eksilmeden devam eden mutluluğun sırrı nedir? Helen Mirren, birkaç yıl önce verdiği bir röportajda ilişkileri boyunca sürekli ayrı kalmanın eşiyle olan ilişkisine iyi geldiğini söylemişti. Kariyerleri nedeniyle sürekli ülkenin ya da dünyanın başka yerlerinde setlerde olan ünlü çift çok afla ayrı kalmıştı.

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Ancak Helen Mirren’e göre bu durum onların avantajına oldu. "Çok ayrı kaldığımız için birbirimizi görmekten her zaman memnuniyet duyuyoruz" diyordu efsane aktris. Hatta koronavirüs pandemisi sırasında eve kapanmak zorunda kalınca kocasıyla hiç olmadığı kadar çok zaman geçirdiğini ve bundan çok keyif aldığını itiraf etmişti.

Bu ilişkinin yıllara meydan okumasının bir sebebi daha var. Yıldız oyuncu aşklarının bu kadar uzun ömürlü olmasını birbirlerini geç bulmalarına bağlıyor. İlişkileri başladığında Helen Mirren da Taylor Hackford da 40 yaşını geçmişti. Helen Mirren ömrünün neredeyse yarısını geçirdiği eşinin hayatına geç girmesinin en büyük şanslarından biri olduğunu söylüyor

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GEÇ GELEN AŞK EN KIYMETLİSİ OLDU

Kocası için “O benim hayatımın aşkı” diyen Mirren "Hayatınızı birlikte geçireceğiniz kişiyi hayatınızın ilerleyen yıllarında bulmanın en güzel yanı, onu bu haliyle tanımanızdır. Aşk ve tutku kadar hayatı ortakça yaşamak belli bir yaştan sonra olunca daha kolay ve daha tadına doyulmaz oluyor” diyerek geç gelen aşkın kıymetini özetliyor…