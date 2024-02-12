Şampiyonluk tamam... Şimdi sıra evlilikte!

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Son altı aydır ABD Ulusal Futbol Liginin (NFL) yıldız oyuncularından Travis Kelce’yle yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Swift, dün gece oynanan Super Bowl maçında da sevgilisine destek vermek için tribünlerdeydi.

NFL’in gelirlerini kat kat arttıran bu ses getiren aşk Swift fanlarını maçlara çekerken bir kısım futbol taraftarı da bu ünlü ilişkinin sporun önüne geçmesinden dolayı çifte tepkili. Ancak bütün bu tepkiler bir yana Taylor Swift’in adının NFL ile anılmasından beri lig bilet ve ürün satışlarından 330 milyon dolar daha fazla kâr etmiş durumda.

Tüm tartışmalar bir yana, Taylor Swift, onunla birlikte maçı izlemeye gelen Blake Lively, tribünlerdeki ünlüler ve Usher’ın devre arasındaki konseri derken Super Bowl yine sadece spor değil gösteri dünyasını da bir araya getiren bir şova dönüştü.

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Maçı soluk soluğa bir uzatma devresi sonunda Travis Kelce’nin takımı Kansas City Chiefs kazandı ve şampiyonluk kupasını kazandılar. Kupa da Kelce’nin ellerinde havaya kalkmış oldu. Sevgilisinin bu büyük başarısını maç sonunda sahaya inip ona koşarak kutlayan Taylor Swift de gecenin en mutlu isimlerinden biri oldu.

Super Bowl gecesine şampiyonluk kadar Taylor Swift ve Travis Kelce çiftinin bu görüntüleri damga vurdu

Ünlü çift meraklı gözlerin ortasında sarılıp öpüşerek şampiyonluk kutlarlarken Taylor Swift’in Travis Kelce’ye sarılırken "Aman Tanrım" ve “İnanılmaz!" diye bağırdığı canlı yayına yansıdı. Maça siyah bir korse ve kot pantolon giyerek gelen ve özel bir "87" (Kelce’nin forma numarası) kolyesi olan şarkıcı, maç başlarken Vegas'a uçtu ve maçı arkadaşları Ice Spice, Blake Lively ve Lana Del Rey ile birlikte bir locadan izledi.

Çiftin ilişkilerinin yaz sonuna doğru ortaya çıkmasından beri Taylor Swift Travis Kelce’nin hiçbir maçını kaçırmamaya çalıştı ve hep tribünlerdeki yerini alarak sevgilisine destek verdi. Swift, Super Bowl’dan önce de Tokyo’daki konserinden çıkıp hemen ABD’ye uçtu ve maça yetişti.

Taylor Swift'in boynunda Travis Kelce'nin forma numarası olan 87 kolyesi vardı

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Hatta ünlü şarkıcı yoğun konser programlarının arasında maçlara gidip gelebilmek için sürekli özel jetiyle yolculuk yaptığı için 2023’ün çevreyi en çok kirleten ünlüsü seçildi ve çok da tepki topladı.

Swift ve Kelce’nin ilk günlerde saklamaya çalıştıkları ilişkileri çok hızlı bir şekilde ilerledi. Taylor Swift ilk günden beri maçları Travis Kelce’nin annesi ve aile üyeleriyle birlikte izlerken Travis Kelce de yeni yılda Swift’in ailesiyle tanıştı.

Birlikte çok mutlu oldukları söylenen çiftin ilişkisinin artık ciddileştiği ve evliliğin gündemde olduğu söyleniyor. Çifte yakın kaynaklar Travis Kelce’nin Taylor Swift’e evlenme teklif etmek için uygun bir zaman ve fırsat kolladığını söylüyorlar.

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Maç konsantrasyonunu bozmamak için bu evlilik teklifini erteleten ve ligin bitmesini bekleyen Kelce’nin şampiyonluğun ardından artık teklif edebileceği ve çiftin yakın zaman içinde nişanlanabileceği söyleniyor.