Yılın çiftinin büyük buluşması bu gece... Konserden çıktı, okyanus aşıp aşkına koştu!

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Son aylarda ise Swift’in müziğinden çok aşk hayatı konuşulur oldu. Geçen yazdan beri ABD Ulusal Futbol Ligi’nin (NFL) en başarıl ıve sevilen oyuncularından Travis Kelce’yle birlikte olan Taylor Swift yıllardır hiç olmadığı kadar mutlu görünüyor.

Çiftin ilişkisi ilk olarak, bir Taylor Swift hayranının ünlü şarkıcıyı maç çıkışı Travis Kelce'yle fotoğraflaması ve bu görüntünün sosyal medyada yaılmasıyla ortaya çıkmıştı

Ve başlarda saklı gizli yaşamaya çalıştığı bu ilişki duyulduktan sonra sevgilisiyle verdiği pozlarla da hemen her gün manşetlerde yerini alıyor. Taylor Swift, bilet satış rekorları kırdığı Eras adındaki dünya turnesini de bir yandan sürdürüyor.

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ABD’yi baştan başa dolaşan, dünyanı dört bir yanında da milyonlara konser veren Swift dün gece turnesinin Japonya ayağındaki son konserine çıktı. Konseri biter bitmez de hemen bu gece ligin final maçı ve ABD’de yılın en büyük spor etkinliği olarak anılan Super Bowl’a yetişmek için özel jetine koştu.

Taylor Swift, Time dergisi tarafından 2023'te "Yılın Kişisi" seçildi... Yılı büyük başarılarla kapatan ünlü şarkıcının yeni filizlenen ve hızla ilerleyen aşkı ise senenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu

Yoğun konser programına rağmen sevgilisi Travis Kelce’nin maçlarını kaçırmayıp hep tribünlerdeki yerini alan Taylor Swift daha önce de maçlara yetişmek için özel jetiyle uçmuş, bu da eleştirilere yol açmıştı. Swift’in dün gece Tokyo’dan yola çıkıp 9 saatte Los Angeles’a vardığı, 9 bin mil uçtuktan sonra da yine özel uçağıyla Super Bowl’un oynanacağı Las Vegas’a gideceği öğrenildi.

Swift 4 günlük Tokyo konser serisini bitirir bitirmez hemen Travis Kelce'nin maçına yetişmek için özel jetiyle ABD'ye döndü: Güzel yıldız zaten en kısa mesafelere bile özel uçağıyla gittiği için çevrecilerin hedefi olmuştu... Kelce'yle ilişkisi başladığından beri ise bu seyahatler katlandı; 2023'te yılın kişisi seçilen Swift aynı zamanda en çok çevre kirleten ünlü unvanını da aldı

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Gözden Kaçmasın Taylor Swift sen gerçek misin? Haberi görüntüle

Taylor Swift, hem hayranlarının yoğun ilgisinden hem de özel jet kullanımıyla ilgili aldığı yoğun eleştirilerden kaçmak için havaalanından çıkarken çok sayıda koruma aracıyla gizlendi, yetmedi bindiği aracın camları özel perdelerle kapatıldı. Ve paparazzilerin peşine düşmesi engellenmeye çalışıldı.

Taylor Swift sevgilsinin maçlarını Travis Kelce'nin annesiyle birlikte izliyor: Swift'in tüm aileyle çok iyi anlaştığı, Travis Kelce'nin ailesinin de şimdiden ünlü şarkıcıyı gelinleri gibi görmeye başladığı söyleniyor

Taylor Swift’in bu geceki maçta tribünlerde yerini almasını bekleyen milyonlarca hayranının bir kısmı, yıldız şarkıcının maça geleceğini düşünerek stadyumda olabilmek için maç biletlerini kapıştı. Taylor Swift ve Travis Kelce aşkı bir anda NFL’e olan ilgiyi de yükselişe geçirmişti.

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Taylor Swift’in sürekli maçlara gitmesi bilet satışlarının ve lisanslı ürünlerin satışlarında çok büyük bir kâra yol açtı ve resmi rakamlara göre lig bu aşk sayesinde 330 milyon dolardan fazla ekstra gelir elde etti. Taylor Swift ve Travis Kelce’nin bir süre gizlediği aşkları ünlü şarkıcının tribünlerde boy göstermeye başlamasıyla ortaya çıkmıştı.

Ünlü çift ocak ayı sonundaki şampiyonluk maçı sonrası milyonların izlediği canlı yayında aşklarını böyle sergilemişti

Kendilerine “Swiftie’ler” diyen ve ünlü şarkıcının attığı her adımı takip eden çılgın hayranları onu bir Amerikan futbolu maçını tribünlerden izlerken görmüş, hemen söylentiler alıp başını gitmişti. Swift ve Kelce ilk kez bir maç çıkışında stadyumdan el ele ayrılınca bu söylentilerin gerçek olduğu da ortaya çıkmış oldu.

Oldukça hızlı ilerleyen Swift - Kelce aşkının evlilikle nihayetlenmesi bekleniyor... Söylentilere göre Travis Kelce büyük aşkı için ona layık bir nişan yüzüğü seçmeye çalışıyor

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Aylardır birlikte görülen, Travis Kelce’nin takımının Super Bowl öncesi şampiyonluk maçın bitiminde de sahanın içinde milyonlarca kişi ekran başında onları izlerken sevinçle öpüşüp sarılan Swift ve Kelce’nin ilişkisinin kısa sürede çok ilerlediği ve ünlü çiftin evlenme kararı almasının beklendiği söyleniyor…