Önce 'her şeyimdi' dediği eşini sonra da ona dair hatıralarını yitirdi… Demansa yakalanan efsane isim artık vesayet altında yaşayacak

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Müzik sahnelerinin efsane isimlerinden Brian Wilson, ocak ayında uzun yıllar boyunca menajerliğini de yapmış olan 28 yıllıki eşi Melinda’yı kaybetmenin acısıyla sarsılmıştı.

KARISINI KAYBEDİNCE HASTALIĞI GİDEREK KÖTÜLEŞTİ

81 yaşındaki ünlü müzisyenin zaten giderek bozulmaya başlayan sağlığı onun adeta eli ayağı ve hayattaki en büyük destekçisi olan sevgili eşi bu dünyadan göçüp gidince daha da kötüledi.

Müzik dünyasının efsane isimlerinden Brian Wilson son zamanlarda üzücü haberlerle gündeme geliyor

Brian Wilson’ın çocukları babalarının “majör nörobilişsel bozukluk” yaşaması nedeniyle mahkemeye başvurmuş ve onun vesayet altına alınması gerektiğini öne sürmüştü.

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ARTIK VESAYET ALTINDA YAŞAYACAK

Mahkeme kararı belli oldu ve hakim ailenin bu isteğini onayladı. Yani bundan böyle ünlü şarkıcı kişisel ve tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması için gözetim altında olacak.

Yıldız isim 28 yıllık eşini ocak ayında kaybettikten sonra durumu giderek kötüleşmişti

Vesayet kararı Wilson’ın hayatı, birikimi ve diğer her türlü maddi ve yasal durumlar için de vasilerinin kararına tabi yaşayacak olması anlamına geliyor.

28 YIL ELİ AYAĞI OLAN KARISI GİDİNCE HATIRALARI DA ONUNLA BİRLİKTE SİLİNİP GİTTİ...

Brian Wilson’ın çocukları babalarının demansa yakalandığını anneleri yani çok bağlı olduğu eşi Melinda’nın ocak ayında, 77 yaşındayken hayatını kaybetmesinin ardından durumunun giderek kötüleştiğini söyleyerek mahkemeye başvurmuştu.

Demansa yakalanan Brian Wilson çocukları tarafından mahkeme kararıyla vesayet altına alındı

Genelde özellikle de gösteri dünyasında bu tür durumlarda vesayet altına alınmaya çalışılan ünlü isimler buna itiraz ederken Biran Wilson çocuklarının bu başvurusu konusunda kendisi de gönüllü oldu.

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Davaya bakan hakim kararı açıklarken ünlü şarkıcının vesayet kararına rıza gösterdiğini hatta kendisine atanan vasilerden oldukça memnun olduğunu belirtti.

Öte yandan Brian Wilson’a atanan vasiler çocukları değil uzun yıllardır birlikte çalıştığı menajeri LeeAnn Hard ve halkla ilişkiler uzmanı Jean Sievers oldu.





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7 ÇOCUĞU DURUMUNU SÜREKLİ YAKINDAN TAKİP EDECEK

Wilson'ın yedi çocuğu da babalarının durumundaki herhangi bir değişiklikten bir mesaj zinciriyle haberdar edilmesini ve babaları için herhangi bir tıbbi karar alınmadan önce kendilerine danışılmasını talep etmişlerdi. Yargıç bu talebi kabul etti.

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Ünlü şarkıcı artan bakım ihtiyacına ilişkin endişelere rağmen, iki kızı ve uzun süredir bakıcısıyla birlikte yaşadığı evinde bir yürüteç kullanarak ve bakıcısının yardımıyla hala etrafta dolaşabiliyor. Artık 7 çocuğundan sadece 2'sinin adını haytırlayabilen Brian Wilson'ın uzun yıllar boyunca eli ayağı haline gelen eşinin kaybıyla tamamen çöktüğü söyleniyor

SADECE 2 KIZININ İSMİNİ HATIRLAYABİLİYOR

Ancak hafızasını artık neredeyse tamamen yitiren efsane isim kendisiyle yaşayan iki kızı dışında diğer çocuklarının isimlerini bile hatırlayamaz halde…

Brian Wilson bir kulağı tamamen sağır olmasına rağmen yazdığı ve söylediği şarkılarla bir müzik dâhisi olarak kabul edilmişti. Uzun kariyeri büyük başarılarla dolu olsa da efsane yıldız ömrü boyunca çeşitli ruhsal sorunlarla mücadele etti.

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Kariyerinin ilk yıllarında, gençlik dönemlerinde ağır uyuşturucular kullanan Brian Wilson bu yüzden psikolojik sorunlar yaşamış ve kimi zaman halüsinasyonlar gördüğünü itiraf etmişti. Bu korkunç bağımlılıktan kurtulmuş olsa da vücudunda yarattığı tahribat ünlü ismin yıllarca peşini bırakmadı. Beach Boys mizik tarihinin en sevilen ve başaralı gruplarındandı... Brian Wilson'ın erkek kardeşleri, kuzeni ve çok yakın bir arkadaşlarıyla birlikte kurduğu grup 60'ların başından beri milyonlarca albüm sattı, sayısız ödüle kavuştu

"KALBİM KIRIK, KARIMI VE KURTARICIMI KAYBETTİM"

Wilson, eşi Melinda'nın ölümünü duyuran duygu yüklü bir sosyal medya paylaşımı yapmış ve “Kalbim kırık. Melinda, 28 yıllık sevgili eşim, bu sabah vefat etti. Beş çocuğumuz ve ben gözyaşları içindeyiz.” demişti.

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Paylaşımında “Onu kaybettik. Melinda benim karımdan daha fazlasıydı. O benim kurtarıcımdı” diyen Brian Wilson aslında eşiyle 1986’da aşk yaşamaya başlamış ancak evlilikleri 1995’te gerçekleşmişti. Brian Wilson eşinin kaybettikten sonra sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşım yapmış, o benim kurtarıcımdı dediği eşi için "Bana bir kariyer sahibi olmam için gereken duygusal güvenceyi verdi. Kalbime yakın olan müziği yapmam için beni cesaretlendirdi. Kalbim kırık" diyerek hayranlarını üzmüştü

İKİ KIZI DA ONUN GİBİ ÜNLÜ ŞARKICILAR OLMUŞTU

Brian Wilson’ın kendisi de bir şarkıcı olan ilk eşi Marilyn Rovell’den Carnie ve Wendy adında iki kızı oldu. Efsane şarkıcının iki kızı da babaları gibi müziği seçtiler ve Wilson Phillips adlı gruplarıyla büyük başarı yakaladılar.

Brian Wilson, son nefesini verene kadar evli kaldığı eşi Melinda ile beş çocuk evlat edindi. Ünlü müzisyenin 7 çocuğundan 6 tane de torunu var…