Bruce Willis çaresi olmayan hastalığın pençesinde bir yılı daha devirdi: Onun kucağı bu koca dünyanın en güvenli yeridir

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Mart 2022'de bilişsel yetenekleri zayıflamaya başlayan usta oyuncuya afazi (söz yitimi) teşhisi konmuş ve ailesi onlarca yıllık oyunculuk kariyerinden emekli olduğunu duyurmuştu.

İYİLEŞİR Mİ DERKEN HASTALIĞI İLERLEDİ

O günden beri hayranlarının durumunu takip ettiği ve iyi haberler almayı umduğu Bruce Willis ne yazık ki bu teşhisten sonra frontotemporal demansa yakalandı.

HEM ONA BAKIYOR HEM DE TOPLUMU BİLİNÇLENDİRMEYE UĞRAŞIYOR

Hastalığı ortaya çıktığı günden beri geniş ailesi Bruce Willis’i adeta bir sevgi çemberine aldı ve yanından bir an bile ayrılmadı.

Yıllar önce boşandığı, üç yetişkin kızının annesi Demi Moore’la zaten dostça bir ilişki sürdüren Bruce Willis bu süreçte Moore ve kızları 35 yaşındaki Rumer, 32 yaşındaki Scout ve 30 yaşındaki Tallulah'ın destekleriyle hayata tutundu.

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Ancak 2 yıldır devam eden bu zor ve üzücü süreçte en çok öne çıkan, kocasının elini bir an bırakmadığı gibi bir yandan da bu hastalıklarla ilgili kamuoyunu bilinçlendirmek için çırpınan isim Willis’in eşi Emma Heming oldu.

Bruce Willis hastalık teşhisini aldığından beri eşi Emma Heming onun eli ayağı oldu... Heming'e Willis'in eski eşi ve üç yetişkin kızı da destek oluyor

"ONUN BİZE VERECEK ÇOK SEVGİSİ VAR"

Emma Heming, hafızası her geçen gün zayıflayan ve belki de kısa bir süre sonra onu ve çocuklarını bile unutacak olan eşinin doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı bir dizi fotoğraf ve dokunaklı mesajlarla kutladı.

"Tıpkı sizin gibi biz de ona bayılıyoruz" diyen 45 yaşındaki eski model Instagram takipçilerine "Bilmiyor olabilirsiniz ama belki hayal edebilirsiniz, onun kollarında olmak, ona sarılmak bu koca dünyadaki en güvenli yerdir" yazdı.

Emma Heming, Bruce Willis'i "verecek ve paylaşacak çok fazla sevgisi" olan "gerçekten çok bir nazik adam" olarak anlatmaya devam ederken "Gördüğüm şey bu, onun gerçek özü bu" diye devam etti.

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15 YIL ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Vefakar eş, doğum günü mesajını "Doğum günün kutlu olsun aşkım. Sen hiç tükenmeyen bir hediyesin" diye kocasına seslenerek bitirdi.

Bruce Willis ile 2009 yılında evlenen Emma Heming, usta aktörün geçen yılki doğum gününde, güne ağlayarak başladığını itiraf etmişti. Willis afaziden sonra frontotemporal demans teşhisini Şubat 2023’te, 68. doğum gününden sadece bir ay önce almıştı.

Willis ve Emma Heming’in evliliklerinden 11 yaşında Mabel ve 9 yaşında Evelyn adında iki kızları oldu. Emma Heming doğum günü paylaşımında usta aktörün yeni doğmuş küçük kızına sarılırken çekilmiş iç ısıtan bir fotoğrafına da yer verdi. Usta aktör şimdi 9 ve 11 yaşında olan iki kızını onlar birer yetişkin olduklarında belki de hiç hatırlayamayacak

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BİR YANDA SONSUZ SEVGİ BİR YANDAN BÜYÜK BİR KEDER

Emma Heming sık sık kocasının hastalığı sırasında yaşadıkları süreçleri belgeliyor ve içini samimi şekilde döküp takipçileriyle ve usta aktörün hayranlarıyla paylaşıyor.

Heming bu süreçte hem "keder ve derin bir sevgi" hem de "üzüntü ve derin bir bağ kurma" duygularını yaşadığını anlatıyor. Demi Moore bu süreçte Bruce Willis'i hiç yalnız bırakmazken onun kendisinden sonra evlendiği Emma Heming'e de hep destek oldu

ESKİ EŞİ VE KIZI DA UNUTMADI

Bruce Willis'in doğum gününü kutlayanların arasında ona bu süreçte destek veren ve Emma Heming'e yoldaş olan Demi Moore da vardı. Moore eski eşi ve üç kızının babası olan yıldız oyuncuya "İyi ki doğdun, Bruce Willis! Seni çok seviyoruz ve senin için minnettarız" diye seslendi.

Bruce Willis solda kızı Rumer'la sağda ise ondan doğan ilk torunuyla birlikte

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Willis'in ilk çocuğu, en büyük kızı Rumer Willis de babasının doğum günününde ona "Senin tarafından sevilmek büyük bir hediye. Sen bu dünyanın en komik, en hassas, en çekici, yetenekli ve büyülü babasısın" diye seslendi. Geçen yıl anne olan Rumer babasına bir torun verip dedelik sevincini tattırmıştı.