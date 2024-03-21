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En sıkı aksiyon filmlerinden romantik komedilere, tarihi filmlerden biyografilere kadar her türden yapımda rol alan yılların usta aktörü, 71 yaşındaki Neeson, geçtiğimiz gün New York sokaklarında çıktığı yürüyüşte görüntülendi.

Başında beyzbol şapkası, üzerinde spor giysileriyle yürüyen yıldız oyuncunun düşünceli hali ve epeyce zayıflamış hali de dikkatlerden kaçmadı. Liam Neeson, muhtemelen kafasını dağıtmak için tek başına yürüyüşe çıkmışken oğlu Daniel da yıllar önce, küçücük bir çocukken kaybettiği annesi için duygu dolu bir paylaşım yapmaya hazırlanıyordu… Liam Neeson hayatının aşkı, 15 yıllık eşi Natasha Richardson'ın 15. ölüm yıldönümünden önce böyle görüntülendi

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BÜYÜK AŞKIN HÜZÜNLÜ HİKÂYESİ FİLMLERİ ARATMIYOR

Liam Neeson, kariyerinin ilk dönemlerinde, 1980'lerin başında, aktris Helen Mirren ile bir ilişki yaşamış hatta aynı evde yaşamıştı. Usta aktör daha sonra, 1993'te Broadway'de Anna Christie oyununda rol alırken meslektaşı Natasha Richardson ile tanıştı.

Birbirlerine hemen aşık olan çift bir yıl içinde 1994'te evlendiler. Büyük oğulları Micheal 1995’de Daniel ise 1996’da dünyaya geldi.

Liam Neeson ve Natasha Richardson adeta bir peri masalı yaşadılar ancak bu masal korkunç bir trajedi ve büyük acılarla sonlandı

Hollywood’da benzerine az rastlanan büyük bir aşk yaşayan ve mutlu yuvalarıyla herkesin parmakla gösterdiği çifti tam da masallarda olduğu gibi sadece ölüm ayırabilir derken kapkaranlık kaderleriyle tanışacaklardı.

PERİ MASALI BİR TRAJEDİYLE SON BULDU

18 Mart 2009'da Liam Neeson bir film çekimi için setteyken Natasha Richardson da büyük oğlu Micheal’la birlikte Montreal'in kuzeybatısındaki Mont Tremblant Resort'ta kayak tatiline gitmişti.

Kayak konusunda acemi olan Natasha, kaza olduğunda başlangıç seviyesinde ders alıyordu. Ünlü oyuncu ne yazık ki kask takmıyordu ve çok kötü şekilde düşüp başından yaralanmıştı.

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Kazadan bir saat sonra otele döndüğünde durumu kötüleşmeden önce kendini iyi hissettiğini söylemişti. Liam Neesson yıllar sonra belki de hastaneye daha erken gitmiş olsaydı karısının yaşayacağını söylemişti.

YILDIZ BİR OYUNCUYDU... DAHA 45 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü oyuncu ne yazık ki 18 Mart 2009'da, kaza geçirdikten iki gün sonra epidural hematom nedeniyle 45 yaşında hayatını kaybetti.

Liam Neeson ve Natasha Richardson, evlendikten sonra bir gün böyle bir durumda kalırlarsa birbirlerine acı çekmelerine izin vermeyeceklerini ve o zor kararı verip yaşam destek ünitesinin fişini çekme kararını alacakları konusunda söz vermişlerdi.

Natasha Richardson kariyerinin zirvesinde, olgunluk çağında bir oyuncu ve iki çocuk annesi mutlu bir kadındı... O korkunç kaza ünlü oyuncuyu sadece 45 yaşındayken aramızdan aldı

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Liam Neeson da hayatının en büyük acısını yaşamak pahasına karısına verdiği bu sözü tuttu… Usta aktör başka hayatlar kurtulsun diye eşinin organlarını bağışladı.

Natasha ve Liam'ın oğlu Daniel, annesini kaybettiğinde sadece 12 yaşındaydı. Daniel ailesinde sanat alanında kariyer yapmayan birkaç kişiden biri oldu.

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ANNESİ VE KIZ KARDEŞİ HOLLYWOOD YILDIZIYDI

Liam Neeson ve Natasha Richardson’ın büyük oğulları Micheal Richardson da büyüdüğünde anne babası gibi oyunculuğu seçmişti. Bu arada bir Natasha Richardson’ın Hollywood’un en büyük efsanelerinden Vanessa Redgrave ve ünlü yapımcı Tony Richardson’ın kızı olduğunu hatırlatalım.

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Natasha Richardson’ın kendisinden iki yaş küçük kız kardeşi Joely Richardson da dünya çapında ünlü bir oyuncu.

Annesi Natasha Richardson’ın 15. ölüm yıldönümü için Instagram'da bir paylaşım yapan oğlu Daniel, onun 1998 yılında çekilmiş çarpıcı bir siyah-beyaz fotoğrafıyla birlikte “Sen bizden sonsuza dek ayrılalı 15 yıl oldu. Bir gün yeniden bir araya gelmeyi dört gözle bekliyorum ama şimdilik yolun her adımında yanımda olduğunu bilmek beni teselli ediyor. Umarım seni gururlandırıyorumdur” yazdı.

Liam Neeson kazanın haberini alında hemen sevgili karısının yanına koşmuştu. Natasha Richardson iki gün sonra başucunda bekleyen kocası, annesi Vanessa ve kız kardeşi Joely'nin de aralarında bulunduğu ailesiyle birlikte son nefesini verdi. Liam Neeson, oğlu Daniel ve kız arkadaşı

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OĞLU ANNESİNİ ONURLANDIRMAK İÇİN SOYADINI BİLE DEĞİŞTİRDİ

Ünlü oyuncunun büyük oğlu Micheal 2018 yılında merhum annesini onurlandırmak ve onu hep yakınında hissetmek istediğini söyleyerek soyadını Richardson olarak değiştirmişti.

Tanıyan herkesin yıllardır hâlâ iyiliğini, enerjisini ve neşesini anlatıp durduğu Natasha Richardson’ın kız kardeşi Joely, Instagram'da ablasının Ethan Hawke ile çekilmiş genç bir fotoğrafını paylaşarak kız kardeşinin 'eğlenceli' ve 'yaramaz' yönünü gösterdiğini söyledi.

Oğlu Daniel annesini bu siyah beyaz fotoğrafı paylaşarak andı

Öte yandan yine kardeşine göre Natasha Richardson, kazada hayatını kaybetmeden yıllar önce bu dünyadan hâlâ zirvedeyken ayrılmak istediğini söylemişti. Ünlü yıldızın bu sözleri tıpkı bir kehanet gibi gerçekleşecekti…

HAYAT BOYU SÜREN BİR AŞK

Liam Neeson ve Natasha Richardson'ın ilişkisi adeta bir aşk filminden fırlamış gibiydi. Çift 15 yıl evli kaldı, ölüm Nesson’ın elinden karısını aldı ancak usta aktör ona olan aşkını anlatmaktan hiç vazgeçmedi.

Liam Neeson, evlenmeden önce hayatına birçok ünlü yıldız girmiş, adı da çapkına çıkmıştı. Oysa Richardson kocasının çapkınlık geçmişini hiç umursamadı hatta "Kadınların ona aşık olmasından memnunum, çünkü nedenini biliyorum" dedi.

71 yaşındaki usta aktör son zamanlarda aşırı zayıflamış haliyle dikkat çekiyor

Neeson 2014 yılında Anderson Cooper’la yaptığı röportajda "Onunla konuştum ve bana 'Sevgilim, karda yuvarlandım' dedi. Olayı böyle anlattı," demişti.

HASTANEYE YETİŞTİĞİNDE HER ŞEY İÇİN ÇOK GEÇTİ

Oysa Nesson hastaneye yetiştiğinde ne yazık ki Natasha Richardson'ın beyin ölümü gerçekleşmişti…

Yıldız oyuncu makinelere bağlı şekilde yatan eşinin kulağına eğilmiş ve onu ne kadar sevdiğini söylemişti. Daha sonra da karısına ağzına almayı asla hayal bile edemediği şu sözleri söylemek zorunda kalmıştı: “Tatlım, bundan kurtulamayacaksın. Kafanı çarptın. Beni duyabiliyor musun bilmiyorum ama olan biten bu. Ve seni New York'a geri getiriyoruz. Tüm ailen ve arkadaşların gelecek” Liam Neeson eşini kaybettikten sonra onunla her zaman tatil yaptıkları sahilde böyle görüntülenmiş, bu fotoğraf en hüzünlü karelerden biri olarak magazin tarihindeki yerini almıştı

KARISINI KAYBEDİNCE BİR DAHA KİMSEYİ SEVMEDİ

Liam Neeson karısının ölümünün ardından kendini işiyle meşgul etti ve adeta hiç durmadan arka arkaya birçok filmde rol aldı. Zaman zaman seçtiği roller ve filmler eleştiri konusu oldu ve kendi seviyesinin altında işler yapması tuhaf karşılandı.

Oysa usta aktör sadece çalışmak ve böyle zihnini de bedenini de meşgul tutup büyük kaybının acısını atlatmak istemişti. Karısının ölümünün ardından bu konuda pek konuşmamayı tercih etse de Liam Neeson, duyduğu aşkın ölümsüzlüğünü kanıtlarcasına yaşadı…





ONLARI ANCAK ÖLÜM AYIRABİLDİ

15 yıl evli kaldığı, ona iki oğlu veren eşi trajik bir şekilde öldükten sonra hayatına kimseyi sokmayan usta aktör tıpkı o meşhur sözdeki gibi karısının üstüne gül koklamadı. Bir ilişki yaşadıysa da onun hatırasını incitmemek için bunu gizli tuttu ve hakkında tek bir dedikodu bile çıkmadı.

Sosyal medyada çok fazla gözükmeyen İrlandalı oyuncu 2016'da Facebook'ta paylaştığı bir mesajda "Dünyadaki en zor şeyin sevdiğin birini kaybetmek olduğunu söylerler. Eşim beklenmedik bir şekilde öldü. Bana çok fazla neşe getirdi. O benim her şeyimdi" yazmıştı.