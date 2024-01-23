Bir elleri yağda, bir elleri balda.... Ama kızlar, annelerinin eski giysileriyle idare ediyor

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Özellikle de söz konusu bir kraliyet ailesi olunca böyle düşünülmesi daha da olası. Ellerini sallasalar istedikleri her şeye sahip olan bu tür ailelerin çocukları tabii ki bir ayrıcalık içinde dünyaya geliyor. Yaşam ve eğitim olanakları da diğer yaşıtlarıyla kıyaslanmayacak gibi.

Ama iş bazı ayrıntılara gelince onlar da eli sıkı davranabiliyor. Bunun son örneğini de Danimarka'nın yeni kralı Frederik ile karısı Kraliçe Mary sergiledi.

Şöyle bir hatırlarsak... Tam 52 yıldır tahtta oturan ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünden sonra dünyanın tek gerçek kraliçesi olarak anılan Danimarka Kraliçesi Margrethe, gönüllü olarak tahttan feragat etti.

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GELİNİ GİTMESİN DİYE TAHTINI FEDA ETTİ

Bu durumu da 2023 'ün son günü yaptığı yeni yıl konuşmasında açıkladı. Daha birkaç ay önce böyle bir niyeti olmadığını söyleyen Margrethe'nin bu kararı tüm dünyada şok etkisi yarattı. Bu beklenmedik gelişme de uzun uzun konuşuldu.

Son yıllarda sağlığı bozulduğu için tahtı oğlu Frederik'e bıraktığı söylendi Kraliçe'nin. Ama daha çok öne çıkan gerekçe ise Frederik'in son aylarda adının bir ihanet ve yasak aşk skandalına karışmasıydı.

Frederik, İspanya'da yaşayan Meksikalı sosyetik Genevove Casanova ile karısı Mary'yi aldattığı iddiasıyla gündemin ilk sıralarına çıktı. Hatta ikilinin Madrid'de çekilen fotoğrafları da magazin basınının manşetlerinde yer aldı.

İddialara göre bu durumu zaten bilen Frederik'in karısı Mary için artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Boşanmak isteyince de hem böyle bir skandalı önlemek hem de oğlunun yuvasını kurtarmak için Margrethe de tahttan çekilmeye karar verdi.

İDDİALARA GÖRE MARGRETHE, OĞLUNUN YUVASINI KURTARMAK İSTEDİ

Böylece dört çocuk babası olmasına rağmen yeteri kadar sorumluluk taşımadığına inandığı oğlunu da yola getirmeye ve onun yuvasını kurtarmaya çalıştı.

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Kısacası Margrethe, Avustralya'da dünyaya gelip büyüyen ve sıradan bir aileden gelen gelini Mary'yi kaybetmek istemedi.

Çünkü kendilerinden biri olmasa bile Mary, daha ilk günden itibaren Danimarka halkının sevgisini kazandı. Hatta yapılan anketlere göre popülerlik açısından Prens Frederik'in bile önüne geçti.

İşte bütün bu iddialara göre Margrethe, oğlunun mutluluğu ve yuvası için tahtını bıraktı. Özetle durum böyle.

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ANNELERİNİN ESKİ KIYAFETLERİNİ GİYDİLER

Geçtiğimiz 14 Ocak'ta da Frederik ve Mary, kral ile kraliçe olarak resmen tahta geçti. Tabii bu tören İngiltere'de geçen mayıs ayında örneği görüldüğü gibi gösterişli bir şekilde gerçekleşmedi.

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Frederik ile Mary, artık mevkidaşları olan Charles ile Camilla gibi günlerce süren kutlamalar eşliğinde tahta çıkmadı. Bunun nedeni ise Danimarka'da böyle bir gelenek olmaması.

Tabii yine de Kral Frederik ve Kraliçe Mary için daha sade ölçekte birkaç tane tören düzenlendi. O törende de yeni kral ve kraliçe sadece kendileri değil, dört çocuklarıyla birlikte halkın karşısına çıktı. Son günlerde konuşulan konulardan biri de işte o iki törenden yansıyan görüntüler.

Şimdi şöyle bir bakalım... Artık Danimarka'nın konsort kraliçesi olan Mary, aileye katıldığı ilk dönemden bu yana bir stil ikonu olarak biliniyor.

Dört çocuk dünyaya getirmesine rağmen koruduğu fiziksel görünümü bir yana giyim tercihleri de milyonlarca kadın tarafından takip edilip beğeniliyor. Şimdi artık kraliçe olduğuna göre bu durum bir basamak daha yükselerek devam edecek.

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Küçük Prenses'in üzerindeki lacivert palto annesi Mary'ye ait. Mary, 2013 yılında Prada marka bu paltoyla bir etkinliğe katılmıştı.





İKİSİ DE ANNELERİNİN DOLABINDAN

Ama Kral Frederik ile Kraliçe Mary'nin tahta geçme törenleri sırasında görüldüğüne göre onu moda anlamında sadece dünyanın dört bir yanındaki hemcinsleri takip etmiyor.

Kendi öz kızları 13 yaşındaki Josephine ile 16 yaşındaki Prenses Isabella, her iki törende de annelerinin eski paltolarıyla halkın karşısına çıktı. Belli ki onlar da moda konusunda annelerini örnek alıyorlar.

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Frederik ile Mary'nin kral ile kraliçe ilan edildiği ilk gün yani 14 Şubat günü çiftin ikizlerinden Josephine, annesinin 2013 yılında giydiği lacivert paltoyla sarayın balkonuna çıktı.

O gün ablası Isabella'nın üzerinde de annesi Mary'nin beyaz elbisesinin yakasına çok benzeyen tasarımıyla dikkat çeken kırmızı bir elbise vardı.

O gösterişli yakayı da tıpkı annesi gibi üzerine yerleştirdiği bir broş ile süslemişti... Hemen belirtelim ki o değerli broş babaannesi Margrethe'nin hediyesiydi.

Bir sonraki gün aile, bu kez kilisedeki törene katıldı. O törende de iki kardeş Isabella ile Josephine yine annelerinin daha önce giydiği pembe ve mavi mantolarıyla yer aldı.

Tabii ki Danimarka kraliyet ailesi iki kız kardeşe yeni giysiler satın alabilir. Ama belli ki onlar da bir yandan halka tutumluluk mesajı verirken diğer yandan da çok ünlü markalara ait bu mantoları bir kez daha değerlendirmiş oldu.

Mary iki kızının üzerindeki pembe ve mavi paltoları daha önce defalarca giymişti.





Danimarka kraliyet çiftinin dört tane çocuğu var. Geçen yıl 18 yaşına giren Christian, babasının ilk sıradaki veliahtı.





O DA ANNESİNİN ELBİSESİNİ GİYMİŞTİ

Böyle bir durum daha önce İsveç kraliyet ailesinde de yaşanmıştı. Ülkenin veliaht prensesi Victoria'nın kızı Estelle daha önce kendisinin giydiği yeşil bir elbiseyle halkın karşısına çıkmıştı.

Ülkenin kralı Carl Gustav'ın tahta çıkışının 50'nci yıl dönümü için düzenlenen o törende annesinden sonra tahta geçecek olan Estelle'in kıyafeti dikkatli gözlerden kaçmamıştı.

Daha öce Victoria'nın üzerinde görülen yine ünlü bir markaya ait elbise usta terzilerin elinden geçmiş ve Estelle'e göre ayarlanmıştı.

Kraliyet ailesi üyelerinin neden böyle yaptığına gelirsek... Öncelikle o üzerlerinde gördüğümüz kıyafetlerin her biri ünlü markaların imzasını taşıyor. Yani bir kez giyip bir kenara kaldırılacak türden değil.

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BİR GÜN O DA ANNESİNİN KIYAFETLERİNİ GİYECEK

Ayrıca bir kıyafeti birkaç kez giymek ya da küçüldüğü zaman kardeşlere belki de Mary ile kızları örneğindeki gibi çocuklara giydirmek aynı zamanda tutumluluğunun ve halka yakın görünmenin de bir simgesi.

Çünkü normal insanların hiçbiri bir giydiğini dolabın bir köşesine atıp bırakmıyor. Defalarca değerlendirip kullanıyor. Bu şekilde halkın vergileriyle yaşayan kraliyet ailesi üyeleri de onlara fazla yük olmamak için ellerinden geleni yaptıkları mesajını vermeye çalışıyorlar.

Şu sıralar sağlığı bozuk olduğu için ortalarda görünmüyor ve belli ki uzun bir süre de halkın karşısına çıkmayacak ama Galler Prensesi Kate de bunun bir örneğini yıllardır sergiliyor.

Bir giydiği kıyafeti farklı aksesuarla defalarca kullanıyor. Şu anda yaşı küçük olduğu için henüz tanık olmadık ama birkaç sene sonra kızı Charlotte'u da annesinin eskiden giydiği kıyafetlerle görmemek için bir neden yok.

Ayrıca ünlü yıldız Angelina Jolie de kendi kıyafetlerini kızları Zahara ve Shiloh'nun bedenine uygun hale getirip defalarca kullanmasıyla da biliniyor.