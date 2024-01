Düğünü gerçek gibi gelmediği için beyaz gelinlik giymemişti: Yatak odamızda bir sürü gizli kamera vardı

Haberin Devamı

İşte yıllar önce gencecik yaşında kendisinden çok büyük kocasıyla paylaştığı yatak odasında kameralar bulan bir kadının anlattıkları bütün bunları akıllara getirdi. Geçmişte olup bitenler bir yana genç kadının anlattıkları gerçekten dudak uçuklatacak türden.

Çünkü bu genç kadın neredeyse dedesi olacak yaştaki zenginle evlendiğinde yatak odalarında kameraların yerleştirildiği küçük boşlukları paylaştı.

Sonra da kocasına "Bunlar ne?" diye sordu. Aldığı tek karşılık kocasının omuzlarını silkerek olayı geçiştirmesi oldu.

Hugh Hefner'in kendisinden 60 yaş genç eşi Crystal, yaşadığı sıradışı hayatı kitabının satırlarına döktü.

Duyanların dudaklarını uçuklatan bu olayı yaşayan kişi bir zamanlar gösteri dünyasının en nüfuzlu kişilerinden biri olarak bilinen Playboy'un kurucusu Hugh Hefner'in kendisinden 60 yaş genç eşi Crystal Hefner.

Yıllarca Hefner'in ünlü malikanesinde kocası ve onun yanından hiç ayrılmayan bir dolu genç kadınla birlikte yaşayan Crystal Hefner ya da eski adıyla Crystal Harris, hayatının en çalkantılı yıllarını Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself adlı kitabında satırlara döktü.

Henüz 26 yaşındayken o sırada 86 yaşında olan Hugh Hefner ile evlenen Crystal Harris, kitabında hayatının o dönemine ait çarpıcı ayrıntılara yer verdi. Bunlardan biri de yatak odasındaki gizli kameralardı.

Satırlara döktüğüne göre genç kadın yatak odasındaki "casus gözlerini" fark etti. Bunu Hefner'e sorduğunda da o sadece omuz silkmekle yetindi.

'YATAK ODASINDA GİZLİ KAMERALAR VARDI'

Ama Crystal, bu konudaki sorularını ısrarla sürdürdü: "Bunlar ne için?" diye sordu. Bunun üzerine Hefner da "Ben eskiden bu odada bir çok film çektim. Elimde yüzlerde yatak odası kasedi var" diye yanıt verdi.

Crystal, "Peki birlikte olduğun kişiler filmlerinin çekildiğini biliyorlar mıydı?" diye sorunca da Hefner pek de öyle olmadığını belirten bir yanıt verdi: "Burası benim evim, benim yatak odam."

Crystal Harris Hefner'in kitabında yazdığına göre Hugh Hefner işi daha da ileriye götürdü. Hollywood'un çok sayıda ünlüsünün kendi evinde çekilen görüntülerinin bulunduğunu söyledi.

Crystal , kendisi Hugh Hefner ile evlendiğinde kameraların devre dışı olduğuna inandığını da belirtti.

Hugh Hefner'in üçüncü karısı olan Crystal Harris onunla tanıştığında henüz 21 yaşındaydı. Hefner'in malikanesinde bir partiye davetli olan Crystal, sonradan Hefner'in sevgilisi oldu.

Crystal Harris Hefner'in anlattığına göre kocası ona evlenme teklif etmedi. Sadece küçük bir kutu içinde elmas taşlı bir yüzü hediye etti.

Genç kadın 26, Hefner 86 yaşındayken yani 2012 yılında da evlendiler. Hefner'in ölümüne kadar da ayrılmadılar.

Crystal'in anlattığına göre Hefner kendisine iç evlenme teklif etmedi. Ama gösterişli bir elmas yüzük verdi.

Crystal kitabında o anları şöyle anlattı: "Bana küçük bir kutu içinde bir yüzük verdi. Parmağıma olmasını umduğunu söyledi. Ben de o anda bana evlilik teklif etmediğini çünkü böylece benim onu reddetme olasılığımı ortadan kaldırmak istediğini düşündüm."

Crystal, düğününden beş gün önce Hefner'i terk etti. Ama sonra ona tekrar geri döndü. Crystal, düğününde ise beyaz bir gelinlik giymedi. Çünkü bunun "gerçek bir düğün olduğunu hissedemedi" bir türlü.

Genç kadın, beyaz bir gelinlik yerine pembe bir elbiseyle yetindi.

Hefner, son karısına vasiyetinde yer vermedi. Ama ölümünden önce ona milyon dolarlık bir malikane aldı ve hatırı sayılır nakit para verdi.

Fakat buna rağmen Hefner ile 2012 yılında evlenen Crystal öldüğü 2017 yılına kadar onunla evli kaldı.

Hugh Hefner gibi bir zenginin ölümünden önce Crystal Hefner'e göz kamaştıran mirasından hatırı sayılır bir miktar bıraktığı sanılabilir.

Ama pek öyle olmadı. Çünkü Hefner'in ölümünden sonra şu anda 37 yaşında olan Crystal'in vasiyetinden çıkarıldığı anlaşıldı.

Fakat yine de onu tamamen parasız ya da mülksüz bırakmadı. Hugh Hefner. düğünlerinden bir yıl sonra Crystal'e Batı Hollywood'da 7 milyon dolara bir malikane satın aldı. Ayrıca Crystal'in Hefher'den 5 milyon da nakit para aldığı belirtiliyor.