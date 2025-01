On ayda evlilik kararı alıp on yılı devirdiler: İyi ki karım sensin kraliçem!

Haberin Devamı

En son 2014’te kamera karşısına geçtiği Annie filminden tam 10 yıl sonra Back in Action filmiyle yeniden sinemaya dönen Cameron Diaz bir kez daha Jamie Foxx’la başrolünü paylaştığı filmiyle ve yaptığı açıklamalarla gündemde.





EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ VE BÜYÜK GERİ DÖNÜŞÜ AYNI ZAMANA DENK GELDİ

Sarışın yıldızın sinemadan kopuşu ve hayatını adeta baştan kuruşu da peş peşe olmuştu. Ve 10 yıl sonra sinemaya geri dönüşüyle evliliğinin 10. yıl dönümü de aynı tarihe denk geldi.

Haberin Devamı

Cameron Diaz’ın eşi, ünlü müzisyen Benji Madden Instagram hesabından paylaştığı bir aşk pozuyla evlilik yıl dönümlerini kutlarken “Kraliçem” diye hitap ettiği karısını adeta övgüye boğdu.

"İŞTE BENİM KRALİÇEM!"

“İşte benim KRALİÇEM! Eş, anne, arkadaş, ortak, patron ve sevgili. Evliliğimiz 10. yılına girdi ve her yıl daha da güzelleşiyor.” diyen Madden büyük aşklarını “Asla mükemmel değil - her zaman gerçek - her zaman güvenilir. Her gün en iyi arkadaşımın yanımda olması... ne güzel bir hayat - ŞÜKREDİYORUM!!” sözleriyle kutladı.

Benji Madden’ın Cameron Diaz için sarf ettiği bu güzel sözlerin ardında elbette ona duyduğu aşk vardı ancak ünlü çiftin evliliği söz konusu olduğunda Cameron Diaz’a yönelen bu övgülerin altında çok büyük bir fedakarlığın da payı var…

EVLİLİĞİ VE AİLESİ İÇİN KARİYERİNDEN VAZGEÇMİŞTİ

Yıldız oyuncu kariyerinin en parlak olgunluk günlerinde Benji Madden’la tanışıp evlenmeye karar verince oyunculuğu bir çırpıda kenara atıp kendini tamamen ailesine adamıştı. Oyunculuğa verilen bu 10 yıllık aranın asıl sebebi Diaz’ın evliliğini ve ailesini her şeyin önüne koymasıydı.

Haberin Devamı

Raddix adında 5 yaşında bir kızları ve 1 yaşına yaklaşan Cardinal adında bir de oğulları olan çift 5 Ocak 2015’te, tanıştıktan 10 ay sonra evlenmişti.

YILDIRIM AŞKINA TUTULUP 10 AY İÇİNDE EVLENDİLER

Yıldırım aşkına tutulup bir yıl geçmeden evlilik kararı alan çifti tanıştıran ise Benji Madden’ın ikiz kardeşi Joel Medden’la evli olan, Cameron Diaz’ın en yakın arkadaşı Nicole Richie’ydi.

Cameron Diaz Benji Madden’la evlerinde gizli bir törenle evlendikten sonra kendini yavaş yavaş göz önünden çekti ve hayatını ailesine adamaya karar verdi. Kızları doğduktan sonra da iyice ortadan kayboldu.

Haberin Devamı

"ARTIK NORMAL İNSANLAR GİBİ YAŞAYACAĞIM"

“Artık film çekmemeye kadar verip hayatımı normal insanlar gibi yaşamaya başlayınca sahip olduğum tonla kozmetik ürünü bir kenara attık. Hatta bazı sabahlar uyanınca yüzümü bile yıkamaz oldum”. Bu sözlerin sahibi bir zamanlar herkesin başını döndüren, kırmızı halılarda herkesin dönüp bir daha baktığı Cameron Diaz’dan başkası değildi.

Diaz aldığı kararı “Kimsenin fikri, kimsenin başarısı, kimsenin teklifi, kimsenin hiçbir şeyi kendime bakma ve gerçekten sahip olmak istediğim hayatı kurma kararımı değiştiremezdi. Gerçekten neye tutkuyla bağlısınız? Benim için bu ailemi kurmaktı” sözleriyle anlatmıştı.

Haberin Devamı

"ARTIK DESTEK SIRASI BİZDE"

Verdiği bu kritik karardan vazgeçip yeniden setlere dönüşünde ise en büyük destekçisi yine 10 yıllık eşi Benji Madden oldu.

Cameron Diaz oyunculuğa geri dönmeye karar verirken kocasının kendisine “Bunca yıl sen kendinden vazgeçip bize baktın, destek oldun. Şimdi de sıra bizde” diyerek arka çıktığını açıklamıştı.