Yuva yıkan yasak ilişkilerini dünya alem öğrendi: Eşofmanlı aşıklar!

Haberin Devamı

Zaten söylenenlere göre de ilişkileri her geçen gün giderek ciddileşmeye devam ediyor…

ARTIK HER GÜN EL ELE

Hugh Jackman ve yeni kız arkadaşı Sutton Foster bir kez daha Los Angeles sokaklarında gezerken görüntülendi.

Son günlerin en çok konuşulan çifti Hugh Jackman ve Sutton Foster artık aşklarını saklanmadan yaşıyor

Çift bir yandan sohbet edip gülüp eğlenirken bir yandan da neredeyse “ev giysileriyle” sokağa çıkmaları ve rahat görüntüleriyle dikkat çektiler.

GİYİNİP KUŞANACAK HAL BİLE KALMAMIŞ!

Jackman ve Sutton Foster’ı üzerlerindeki eşofmanlarla gezerken görenler ikili için artık öyle rahatlar ki giyinip kuşanmaya bile gerek görmüyorlar yorumunu yaptı.

Haberin Devamı

Gündemden düşmeyen ünlü aşıklar ilişkileri ikisi de evliyken başladığı için yönelen eleştirileri de hiç umursamıyor gibi görünüyorlar.

56 yaşındaki Wolverine yıldızı, 49 yaşındaki tiyatro oyuncusu sevgilisi birbirlerini birlikte sahneye çıktıkları Broadway oyununun kulisinde buldular ve sonrasında belli ki hiç ayrılmadılar.

Çift birkaç gün önce de aynı eşofmanlarla el ele yürüyüş yapıyordu...

Önce aralık ayında el ele çıktıkları romantik bir yemek randevusundan dönerken fotoğrafları çekilen aşıklar geçen hafta da öpüşürken yakalanmış, ardından da adeta ayrılmaz bir ikili haline gelerek sık sık filizlenen aşklarını ortaya koyan görüntüler vermeye devam etmişti.

İKİSİ DE EVLİYDİ... AŞKA KARŞI KOYAMADILAR

İki yıldız daha önce Broadway'de klasik müzikal The Music Man'in beğenilen bir prodüksiyonunda başrolleri paylaşmışlardı. İkisi de evliyken tanışan Hugh jackman ve Sutton Foster aralarındaki yakınlaşmaya karşı gelemeyince olanlar oldu.

Sahneye birlikte çıkan aşıkların ilişkisi aslında uzun zaman önce başlamıştı ancak aralarındaki yakınlık yakın dost olmalarına bağlanıyordu

Haberin Devamı

Önce Hugh Jackman 27 yıllık karısı Deborra Lee Furness’tan Eylül 2023'te ayrıldı. Beklenmedik bu ayrılığın ardında yatan sebep uzun süre konuşulmuştu. Çift birbirlerine her zaman saygı ve sevgi besleyeceklerini söyleyip evliliklerini bitirdiler.

Söylenenlere göre çeyrek asrı deviren evlilikleri iki çocukları yetişkinliğe adım attıktan sonra heyecanını kaybetmiş, Jackman ve Deborra Lee Furness arasında aşk ve tutku yerine sadece derin bir dostluk bağı kalmıştı.

Hugh Jackman Deborra Lee Furness'tan, Sutton Foster da 10 yıllık eşi Ted Griffin'den ayrılmıştı... İki evliliği de aralarındaki aşk bitirdi

Haberin Devamı

İKİ EVLİLİK DE PEŞ PEŞE BİTTİ

Sutton Foster da geçtiğimiz yılın Ekim ayında kocası Ted Griffin'den anlaşmalı boşanma davası açmıştı. Foster, Ocean's Eleven filminin 53 yaşındaki senaristiyle 10 yıldır evliydi.

Foster da tam Hugh Jackman’la aşk yaşadığı dedikoduları gündemdeyken kocasından ayrılınca adeta bulmacanın eksik parçası ortaya çıkmış oldu ve ikilinin yaşadığı yasak aşk ortaya çıktı.

Söylenenlere göre Foster ve Jackman birlikte sahneye çıkarlarken kuliste başlayan sohbetleri giderek uzamış, ikisi de evli olmalarına rağmen aralarında doğan aşka karşı koyamamışlardı.

İHANETİ BİLİYORDU... İNTİKAM İÇİN BEKLİYOR

Haberin Devamı

Yasak aşkın kahramanları birlikte ortaya çıkmak için her şeyi açığa çıkmasını beklemelerine rağmen çevrelerindeki herkes aslında olan bitenden haberdardı. Hatta Deborra Lee Furness da uğradığı ihaneti biliyordu.

Deborra Lee Furness'ın yaşananlar hakkında hiç konuşmayışı fırtına öncesi sessizlik olarak değerlendiriliyor

Deborra Lee Furness’ın bugüne kadar suskunluğunu korumasına rağmen uğradığı bu ihanet karşısında çok öfkeli olduğu ve henüz sonuçlanmayan boşanma davaları boyunca Hugh Jackman’a deyim yerindeyse hayatı dar etmeyi planladığı konuşuluyor.