‘Artık uyanınca yüzümü bile yıkamıyorum’ demişti… Ailesi uğruna bıraktığı oyunculuğa böyle geri döndü

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Sonra da en belki de verimli olacağı olgunluk yıllarının hemen başında kimselerin beklemediği bir karar verip “Ben artık yokum” diyerek oyunculuğa veda ettiğini açıkladı.

"BİR FİLM DAHA ÇEKECEĞİMİ SANMIYORUM" DEMİŞTİ

Maske, En İyi Arkadaşım Evleniyor, Ah Mary Vah Mary, Shrek, Charlie’nin Melekleri gibi sayısız filmde başrol oynayan Cameron Diaz’ın vedası hayranlarını üzdü. “Bir daha film çekeceğimi sanmıyorum” diyen güzel yıldız bambaşka bir hayata yelken açmıştı.

Son filmini 2014’te çeken Diaz verdiği karardan geri döndü ve 10 yıl sonra ilk kez rol aldığı “Back in Action” filminin kırmızı halısında geçen yıllara inat, adeta ışıl ışıl parlayarak geri döndü.

Cameron Diaz 10 yıl önce verdiği emeklilik kararından yeni filmi Back in Action için vazgeçti

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Onu bu kararından vazgeçiren ise son çektiği Annie filminde başrolü paylaştığı rol arkadaşı Jamie Foxx oldu. “Ona hayır diyemedim” diyen Diaz, daha önce birlikte çalıştığı Jamie Foxx’tan “Macera dolu ve komik bir film yapacağız, sen de gelmelisin” sözlerini duyunca sinemayı bırakma kararından döndü.

Onu bu karardan vazgeçiren ise daha önce Annie ve Any given Sunday filmlerinde birlikte rol aldığı yakın dostu Jamie Foxx oldu

"ARTIK YÜZÜMÜ BİLE YIKAMADIĞIM OLUYOR"

“Artık film çekmemeye kadar verip hayatımı normal insanlar gibi yaşamaya başlayınca sahip olduğum tonla kozmetik ürünü bir kenara attık. Hatta bazı sabahlar uyanınca yüzümü bile yıkamaz oldum”. Bu sözlerin sahibi bir zamanlar herkesin başını döndüren, kırmızı halılarda herkesin dönüp bir daha baktığı Cameron Diaz’dan başkası değildi.

Hollywood'un en güzel kadınlarından bir sayılan Diaz evlendikten sonra ailesi için oyunculuğu bıraktığını açıklamış, spot ışıklarının altından çekilince artık makyaj bile yapmadığını ve bambaşka bir hayata yelken açtığını söylemişti

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Hollywood’un en gözde aktrisi olduğu yıllarda Matt Dillon, Jared Leto, Justin Timberlake gibi ünlülerle aşk yaşayan Cameron Diaz en sonunda gönlünü kaptırdığı Good Charlotte grubu üyesi Benji Madden’la nikah masasına oturdu. Çift 2015’te evlendi ve Cameron Diaz kendini mesleğinden çekerek ailesine adadı. O zamandan beri de pek ortalarda görünmemeyi seçti.

5 yaşında bir kızları olan çift 2024’ün başında da oğullarını kucaklarına aldılar ve artık hayatlarına dört kişilik bir aile olarak devam ediyorlar.

Diaz, ekim ayında verdiği bir röportajda Hollywood'dan ayrılma kararı konusunda hiçbir şeyin fikrini değiştiremeyeceğini açıklamıştı. Kocası Benji Madden ile bir hayat kurmaya odaklanmak için 2014 yılında oyunculuğu bırakan yıldız oyuncu “Kendi hayatımı geri kazanmak benim için doğru olan şeydi ve başka hiçbir şey umurumda değildi” demişti.

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AİLESİNİ KURUNCA BAŞKA HİÇBİR ŞEYİN ÖNEMİ KALMADI

Cameron Diaz bu zor kararı aldıktan sonra “Hiç kimsenin fikri, hiç kimsenin başarısı, hiç kimsenin teklifi, hiç kimsenin hiçbir şeyi kendime bakma ve gerçekten sahip olmak istediğim hayatı kurma kararımı değiştiremezdi. Bence bu gerçekten neye tutkuyla bağlı olduğunuza bağlı. Benim için bu, ailemi kurmaktı” demişti.

Cameron Diaz sinemaya geri dönmeye karar verince ona en büyük desteği veren eşi Benji Madden oldu... Karısının kendisi ve çocukları için kariyerinden vazgeçmesinden çok etkilenen Madden "Artık bizim seni destekleme zamanımız geldi" diyerek ona cesaret verdi

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Diaz 10 yıldan sonra sinemaya nasıl geri döndüğünü de “Başka bir film yapacağımı düşünmüyordum. Çok mutluydum, bilirsiniz, hayatımı başka şeyler yaparak yaşıyordum. Sonra Jamie Foxx'tan bir telefon aldım. 'Hey, elimde çok eğlenebileceğimiz büyük bir aksiyon komedisi var' dediğinde Jamie Foxx'a nasıl hayır diyebilirsiniz ki? Geri dönüp aylarca sette birlikte eğleneceğim, güleceğim biri varsa o da Jamie olurdu” sözleriyle anlattı.

Cameron Diaz’a bu geri dönüşte en büyük desteği de eşi Benji Madden verecekti. Ünlü müzisyen kurdukları aile uğruna kariyerini bir kenara atan Cameron Diaz’a “Artık bizim seni desteklememizin ve yeniden yükselip kendi işini yapmana izin vermemizin zamanı geldi” demiş ve yıldız oyuncuyu cesaretlendirmişti.

Cameron Diaz hayalini kurduğu yuvaya kavuşup bir kız bir de erkek çocuk annesi oldu... Anne olmayı dünyalara değişmeyeceğini söyleyen oyuncu oğlunu geçen senenin başında kucağına almıştı

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MİLYONLARI ELİNİN TERSİYLE İTMİŞTİ

Cameron Diaz, 2019 Aralık’ta, 46 yaşındayken anne oldu. Çift kızlarına Raddix adını vermişti. Bu sürpriz doğumun ardındaysa yine bir taşıyıcı annelik hikâyesi vardı.

Diaz ve Madden tüp bebekten akupunktura her yolu denemişti. En sonunda da çocuk sahibi olmak için taşıyıcı anne kullanmaya karar kıldılar.

Güzel yıldız sinemadan uzak kaldığı süreçte yemek programları yapmaya başlamış, evinde hazırladığı leziz tarifleri sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşıyordu

Zaten sinemadan uzaklaşan Cameron Diaz kızı doğduktan sonra kendini tamamen anneliğe verdi. O günlerde annelik kararı alan Cameron Diaz’ın reklam anlaşmalarını bile reddettiği ve 100 milyon dolarlık bir gelirden feragat ettiği çok konuşulmuştu.