Ölene kadar yüreğinde evlat acısı ve vicdan azabının yükünü taşıdı: Oğlum ve Prenses Diana benim yüzümden öldü!

Haberin Devamı

PRENSES DIANA MODERN ZAMANLARIN EN GÖRKEMLİ PERİ MASALINI YAŞAMIŞTI

Modern zamanların en büyük peri masalını yaşayan Prenses Diana, kısacık ömrüne sığdırdığı onca acıdan sonra yeni bir aşka yelken açmış, İngiltere’nin gelecekti kralı Charles’la olan evliliğini ona bir değil iki erkek evlat verdikten sonra bitirmişti. Dodi Al Fayed’le yeni bir aşka yelken açan Diana artık onu bir lanet gibi takip eden kraliyet ailesiyle olan bağlarından kurtulacağı, hemen olmasa bile bir süre sonra gazetecilerin peşini bırakacağı bambaşka bir hayat düşlerken daha 36 yaşında bu dünyadan ayrıldı.

Prenses Diana ölümünün ardından geçen 26 yıla rağmen hâlâ unutulmadı... Dünyanın gelmiş geçmiş en sevilen kraliyet üyesi olan Diana yıllar boyunca "halkın prensesi" olarak anılmıştı

Haberin Devamı

İngiltere tahtının veliaht prensi Charles’la rüya gibi bir düğünle evlendiği günden beri tüm dünya onu bağrına basmış, İngiltere’de hiçbir kraliyet ailesi üyesine gösterilmemiş bir sevgiyi görmüştü. Güzelliği, zarafeti, kendini adadığı hayır işleri bir yana herkes onun bir roman gibi yazılmış kederli hayatını bir film gibi izlemişti.

HALKIN PRENSESİ OLDU, MİLYONLARIN KALBİNDE TAHT KURDU

“Halkın prensesi” diye anılan Diana, 1995’te verdiği olay yaratan BBC röportajında “Biz bu evlilikte üç kişiydik” diyerek kocası Prens Charles’ın onunla evliyken de eski aşkı Camilla’dan vazgeçmediğini bir anda milyonların önünde söyleyince Kraliçe Elizabeth nihayet yıllardır zoraki devam eden bu evliliğin bitmesini onaylamıştı.

Diana yıllar süren mutsuz evliliği ve trajik ölümünün ardından İngiltere'nin müstakbel kralına iki oğlu bir de tahta varis bıraktı

Charles ve Diana Ağustos 1996’da boşandılar. Charles artık rahata ermiş, evliliğine bile dahil ettiği Camilla’yla gönlünce yaşayabileceği yıllara kavuşmuştu. Hatta onunla evlendi ve annesinin ölümünün ardından tahta çıkarak yıllarca Diana’nın mutsuzluğundan sorumlu tutulan Camilla’yı kraliçe bile yaptı.

Haberin Devamı

Diana, mutsuzluklarla geçen ömrünün sonunda aşkı bulmuş, Dodi Al Fayed'le tüm dünyanın merakla takip ettiği bir ilişki yaşamaya başlamıştı... Bu büyük merak aynı zamanda iki aşığın hayatına da mal olacaktı

36 YAŞINDA SEVGİLİSİ DODİ AL FAYED’LE GEÇİRDİĞİ KAZADA ÖLMÜŞTÜ

Diana ise daha 36 yaşındayken, Dodi Al Fayed’le birlikte bindiği arabanın peşine takılan paparazzilerden kaçmaya çalışırken geçirdiği trafik kazasında ölüp kendi mutluluk hikâyesini yazmadan bu dünyadan göçtü. Ve geride gözü yaşlı iki evlat ve ölümünden yıllar sonra bile onu unutmayan milyonlar bıraktı.

Dodi Al Fayed’in babası, ünlü Mısırlı iş insanı Mohamed Al Fayed, korkunç kazanın yıldönümünden bir gün önce hayatını kaybetti

Haberin Devamı

31 Ağustos’ta, Diana ve Dodi Al Fayed’in öldüğü korkunç kazanın 26. yıldönümüydü. Dodi Al Fayed’in kederli babası, ünlü Mısırlı iş insanı Mohamed Al Fayed de oğlunun ölümünün acı yıldönümünden tam bir gün önce, 30 Ağustos’ta 94 yaşında hayatını kaybetti.

ACILI BABA KORKUNÇ KAZANIN YILDÖNÜNÜMDEN BİR GÜN ÖNCE ÖLDÜ

Ailesi Mohamed Al Fayed’in ölümünü "Bayan Al Fayed, çocukları ve torunları, sevgili eşi, babaları ve büyükbabaları Mohamed'in 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü yaşlılık sebebiyle huzur içinde vefat ettiğini teyit eder. Sevdikleriyle birlikte uzun ve tatmin edici bir emeklilik dönemi yaşadı.” mesajıyla duyurdu.

Mohamed Al Fayed, oğlu Dodi ve Diana'nın öldüğü kazadan yıllarca kraliyet ailesini sorumlu tuttu hatta Prens Philip, Prens Charles ve İngiliz istihbarat servisi MI6'ya yönelik bir soruşturma açtırdı... Ancak soruşturmanın sonunda Mohamed Al Fayed'in iddiaları komplo teorisi olarak değerlendirildi

Haberin Devamı

Ancak görgü kurallarına uygun yazılan bu taziye mesajı aslında yaşanan büyük acının üzerini örtemedi. Prenses Diana ve Dodi Al Fayed’in ölümünün üzerinden 26 yıl geçmiş olsa da bu kazanın bir tesadüf olmadığına inanan çok kişi var. Ve bu inancın kaynağında da Mohamed Al Fayed’in yıllar süren mücadelesi etkili oldu.

OĞLUNUN VE DIANA'NIN ÖLÜMÜNDEN KRALİYET AİLESİNİ SORUMLU TUTTU

Mısır’dan İngiltere’ye geldikten sonra büyük bir iş insanı olan, Paris'teki Ritz Oteli’ni, Harrods mağazalarını ve Fulham futbol kulübünü satın alan Al-Fayed birçok sosyal sorumluluk projesi ve hayır işinin de başındaydı ve bu sebeple kraliyet ailesiyle de yakın ilişkilere sahipti. Ancak buna rağmen oğlu ve Prenses Diana’nın ölümünden onları sorumlu tutmaktan hiç vazgeçmedi.

Dodi Al Fayed başarılı bir film yapımcısıydı... Onun yapımcısı olduğu Ateş Arabaları filmi çok ses getirmiş, 4 de Oscar ödülü kazanmıştı... Al Fayed ailesi İngiltere'nin en zengin ve hayısever ailelerindn biriydi: Dodi Al Fayed ve babası Mohamed Al Fayed kraliyet ailesiyle tanışıyor hatta hayır işleriyle ilgili etkinlikler için sık sık bir araya geliyordu

Haberin Devamı

Al Fayed, kazanın şokunu asla atlatamadı ve oğluyla Diana’nın ölümleriyle ilgili spekülasyonlara takıntılı hale geldi. Şubat 2008'de açılan soruşturmada bu kazada Prens Philip ve Prens Charles’ın parmağı olduğunu iddia etti ve İngiliz istihbarat kurumu MI6'nın her şeye göz yumduğunu söyledi.

Mohamed Al Fayed, Prens Philip ve oğlu Charles'ın prensesi öldürmek için İngiliz güvenlik güçleriyle komplo kurduklarını, çünkü müstakbel kralın annesinin bir Müslümanla ilişkisi olmasından hoşnut olmadıklarını iddia etti. Mahkeme bu iddiaları komplo teorisi saydı ve soruşturmayı reddetti.

Dodi Al Fayed ve Prenses Diana o korkunç kazadan önce araçlarına son kez böyle binmişti... Peşlerine takılan paparazzilerden kurtulmaya çalışıyorlardı ancak bu kaçış ikisinin de ölümüyle sonlandı

26 YIL BOYUNCA DİNMEYEN BİR ACI VE VİCDAN AZABIYLA YAŞADI

Ancak acılı baba son nefesini verene kadar iddialarından vazgeçmedi. Üstelik ölümünün ardından Harrods'un sahibi olduğu dönemde Al-Fayed'in danışmanı olarak çalışan eski Sunday Times editörü Andrew Neil’ın iddialarına göre Al-Fayed, bir yandan da oğlu Dodi ve Prenses Diana’nın ölümlerinden de kendini sorumlu tutmaya devam etti.

Araçları peşlerindeki fotoğrafçılardan kaçarken tünelde sıkışıp kaza yapan Diana ve Dodi Al Fayed tarijik bir biçimde hayatlarını kaybetti... Kazadan sonra Diana ve Dodi Al Fayed araçtan çıkarılmaya çalışılırken bile paparazziler fotoğraf çekmeye çalışıyordu

Korkunç kazanın olduğu akşam Dodi Al Fayed ve Prenses Diana, Mohamed Al Fayed’in sahibi olduğu Paris'teki Ritz otelinin Imperial Suite'inde peşlerine takılan paparazzilerden saklanıyordu. Dodi ve Diana, orada kapana kısılmış gibi hissetmiş ve otelden ayrılmak istemişti. Güvenlik görevlileri ise bunu yapmadan önce Mohamed Al Fayed'in onayını almaları gerektiğini söyledi. Mohamed Al Fayed Prenses Diana'nın cenaze töreninde

KORKUNÇ KAZADAN ÖNCE NELER OLMUŞTU?

Baba Mohamed Al Fayed, otelde oğlu ve Diana’nın rahat olduğunu düşünmüş, dışarı çıkmalarının güvenlik sorunu yaratacağını söylemişti. Ancak oğlu Diana'nın dışarıdaki sokakta paparazziler yüzünden "perişan" olduğu konusunda ısrarcıydı. Muhammed Al Fayed oğlunun ısrarı üzerine yumuşadı, Dodi'ye Champs-Elysées'nin hemen dışındaki dairesine gitmesi için yeşil ışık yaktı ve şoför Henri Paul geç vakitte onları otelden almak için çağırıldı.

Dodi, babası Mohamed Al Fayed'e otelden ayrılmak istediklerini, Diana'nın kapıda bekleyen fotoğrafçılar yüzünden çok huzursuz olduğunu söylemişti... Mohamed Al Fayed'in baba yüreği bu ısrara dayanamadı

Şoför o gece bir daha göreve çağırılacağını düşünmediği için içki içmişti ancak buna rağmen direksiyon başına geçti. Araba otelden gizlice ayrılmaya çalışsa bile gözlerini bir an bile kırpmayan paparazziler durumu hemen fark edip Dodi ve Diana’nın peşine düştü. Ve zaten içkili olan şoför en sonunda peşlerindeki fotoğrafçıları atlatmaya çalışırken o korkunç kaza yaşandı…

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İTİRAF ETTİ: BEN OLMASAYDIM OĞLUM VE DIANA HÂLÂ HAYATTA OLURDU

Baba Mohamed Al Fayed ise yıllar sonra hatta ölümüne kadar bu yüzden vicdan azabı yaşadı. Andrew Neil eski patronun kendisine bu hikâyeyi anlatırken ağladığını ve “Dodi'nin planına uyduğum için kendimi asla affetmeyeceğim. Ben olmasaydım o ve Diana hâlâ hayatta olacaktı” dediğini açıkladı.

Baba Mohamed Al Fayed yıllarca yardımcılığını yapan Andrew Neil'a gözyaşları içinde duyduğu vicdan azabını itiraf etmişti: Al Fayed, oğluna ve Diana'ya otelden çıkmaları konusunda izin verdiği ve aracı yollattığı için ölene kadar bu kazadan kendini sorumlu tuttu

Andrew Neil, Mohamed Al Fayed’in bu vicdan azabı dolu itirafı yaşanan trajedinin hemen sonrasında yaptığını açıkladı. Acılı baba taşıdığı suçluluk duygusu ve bitmeyen kederiyle yaşamaya mahkûm kalınca kazanın gerçekten bir kaza olmadığına inanmaya başladı. Ve yaşananların Diana'nın Dodi ile evleneceğinden korkan karanlık kişiler tarafından sahnelenen bir oyun, bir suikast olduğuna dair teoriye inanarak yaşadı. Mohamed Al Fayed 2005'te sahibi olduğu Harrods mağazasının içine oğlu ve Diana için yapılan bir heykel koydurmuş, üzerine de "Masum Kurbanlar" yazdırmıştı

BABA YÜREĞİ OĞLUNUN ACISINI TAŞIMAKTA ZORLANDI, YILLAR GEÇTİKÇE KOMPLO TEORİLERİNİN ESİRİ OLDU

Otelden ayrılmak Dodi Al-Fayed ve Diana'nın kendi kararı olsa da Mohamed Al Fayed ölene kadar onların Ritz'de kalmaya devam etselerdi bugün her ikisinin de hayatta olacağına inanarak yaşadı. Ve ailesi her ne kadar huzur içinde öldü dese de kalbinde bu büyü acıyı ve vicdan azabını taşıyarak son nefesini verdi…