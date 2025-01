Kalbini aşka açtı, duymadığı kalmadı… ‘Kocam bana yeniden sev’ dedi

Haberin Devamı

Bir yandan ünlü bir müzisyen olma hayalini gerçekleştirip grubu The Wanted ile listelerde başarıdan başarıya koşan bir yandan da gençlik aşkıyla evlenip mutlu yuvasını kuran Tom Parker’ın genç yaştaki ölümü sevenlerini yıkmıştı.

Tom ve Kelsey Parker'ın mutlu aşkları bir peri masalı gibiydi ancak ne yazık ki trajik şekilde yarım kaldı

KURDUĞU BÜTÜN HAYALLER HAYATININ AŞKI ÖLÜNCE YARIM KALMIŞTI

Tom Parker Mart 2022'de beyin kanserinden hayatını kaybettiğinde daha sadece 33 yaşındaydı. Ünlü şarkıcı geride 32 yaşındaki eşi Kelsey Parker’ı ve iki küçük çocuğunu bıraktı.

Tom ve Kelsey Parker yaklaşık 13 yıldır birlikteydiler. Nişanlandıklarını 2016 yılında duyurdular ve 2018 yılında romantik bir törenle evlendiler...

Tom Parker, doktorlar kendisine sadece birkaç ay ömür biçmesine rağmen iyileşebilmek için çok direndi ama geride gözü yaşlı eşini ve hiçbir şeyden haberi olmayan iki çocuğunu bırakıp hayata veda etti.

İKİ ÇOCUĞUYLA BİR BAŞINA KALDI

Kelsey Parker şimdi beş yaşındaki Aurelia ve dört yaşındaki Bodhi adlı iki çocuğunu bekar bir anne olarak büyütüyor ve kederli yolculuğunu dünyayla paylaşmaya devam ediyor.

Kelsey Parker iki çocuğuyla bir başına kaldıktan sonra yeniden aşık oldu ancak Tom Parker'ın bazı hayranları onu bu yüzden ağır şekilde suçladı

İki küçük çocuklarına babalarının yokluğunu anlatmaya çalışırken yaşadığı kâbus gibi günleri de samimiyetle anlatıyor.

Eşini kaybettikten sonra kendini hayır işlerine veren ancak bu koca dünyada yapayalnız kalan Kelsey Parker Tom Parker’ın ölümünün üzerinden iki buçuk yıl geçtikten sonra en sonunda gönlünün kapılarını açtı ve aşık oldu.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI, DESTEKLEYEN KADAR ELEŞTİREN DE OLDU

Geçen yılın eylül ayında Instagram’dan yeni erkek arkadaşı Will Lindsay’le sarıldıkları bir fotoğraf paylaşan Kelsey Parker böylece aşkını herkese ilan etmiş oldu.

Birçokları onun bu yeni mutluluğunu desteklerken Kelsey Parker’a kızan ve ölen kocasının hatırasına saygısızlık ettiğini söyleyenler de vardı.

Kelsey Parker'ın yeniden aşk yaşamasıve bunu da Instagram'dan duyurması tepki yaratmıştı... Kelsey Parker ise ölen kocasının kendisiyle bağlantı kurduğunu ve yeni aşkı konusunda desteklediğini söylüyor

“32 yaşında birdenbire iki çocuğumla birlikte dul kalacağımı düşünmemiştim” diyen Kelsey Parker kendisine kötü söz söyleyenlere de ölen kocasının da hayatını tek başına geçirmesini istemeyeceğini söyleyerek cevap verdi.

"KOCAM MEDYUMLA BANA MESAJ YOLLADI: ALYANSINI ÇIKAR"

The Sun gazetesine röportaj veren Kelsey Parker ölen kocasının medyumlar aracılığıyla kendisiyle iletişime geçtiğini ve yaşadığı ilişkiyi onayladığını söyledi.

Kelsey Parker “32 yaşında birdenbire iki çocuğumla birlikte dul kalacağımı düşünmemiştim” diyor

Tom Parker'ın bir medyum aracılığıyla hayatına devam etmesini söylediğini açıklayan Kelsey Parker ünlü şarkıcının kendisine “Alyansını parmağından çıkar çünkü bu senin gelecekteki mutluluğuna engel olur” dediğini de iddia etti.

Kelsey Parker kocası Tom'a teşhis konmadan önce onunla daha fazla çocuk sahibi olmayı planladıklarını ve yeni ilişkisinde bunu gelecekte yeni sevgilisiyle deneyebileceğini de söyledi.

Kelsey Parker bir süredir yaşadığı ilişkiyle yeniden ayağa kalktığını ve çok mutlu olduğunu söylüyor ancak Tom Parker'ı da sürekli anmaya devam ediyor

"BELKİ BİR GÜN YENİDEN ÇOCUĞUM OLUR"

“İlk teşhis konulduğunda Tom’un gidip spermlerini dondurmasını istedim ama yapmadı. Bunu yapmasını gerçekten istedim çünkü iyileşeceğine gerçekten inanıyordum” diyen Kelsey Parker her zaman dört çocuk istediğini ve bunu da sevgilisi Will Lindsay’le deneyebileceğinin ipucunu vermiş oldu.

Instagram hesabından yeni yıl mesajı paylaşırken Will Lindsay’le bir fotoğrafını da gönderisine ekleyen Kelsey Parker “Aralık ayı bu yıl farklı geçiyor... Fırtınadan sonra, her parçamı seven ve bana yeniden hayatta olmanın nasıl bir his olduğunu hatırlatan birini buldum. Hayatıma aşkla geri dönen ilk Noel'im ve daha fazla minnettar olamazdım” yazmıştı.

Kelsey Parker daha çok çocuk istediğini bunu da belki ileride sevgilisiyle deneyebileceklerini de söyledi

YAS TUTMANIN DOĞRU BİR YOLU YOK...

Kelsey Parker başlangıçta kendini ortaya koymakta ve biriyle çıkmakta zorlandığını çünkü tepkilerden endişe duyduğunu da itiraf etmişti: “Yas tutmanın yanlış ya da doğru bir yolu yoktur. Hepimiz zamandan, hayatımıza devam etmek için doğru zamanın ne zaman olduğundan bahsederiz ama ben doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum ve bana dağıtılan kartlarla idare etmek zorundayım”.