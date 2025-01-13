Üç evlilik eskitti dördüncü için kural koydu: Beş yıl nişanlı kalmadan bir daha asla

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Flip or Flop adındaki emlak ve ev yenileme programının sunucusu, 41 yaşındaki Christina Hall üçüncü kocası Josh Hall'dan kısa bir süre önce ayrılmış olmasına rağmen “aradığını” bulmaya hâlâ açık olduğunu söyledi.

DÖRDÜNCÜ KEZ EVLENME İHTİMALİNE SICAK BAKIYOR

Ancak bu boşanma ünlü yıldız ilk değil… Belli ki son olmayacak olması da onun için çok büyük bir sorun değil.

Altı yılda üç kez boşanan üçüncü kocası Josh Hall'dan kısa süre önce ayrıldığında eski eşler birbirleri hakkında epey sert açıklamalar yapmıştı.

Artık kızlık soyadı Haack'ı kullanan Christina Hall verdiği röportajda “Aşkı her zaman seveceğim” diyerek mutsuz evliliklerine rağmen aşka küsmediğini belirtti.

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Ancak yaptığı üç evlilik de hüsranla biten Christina Haack yeniden nikah masasına oturmak için bu kez kural koymaya karar vermiş ve tekrar evlenmek için en az beş sene nişanlı kalmayı şart koşuyor.

İMZA İÇİN ŞART KOŞTU: 5 YIL NİŞANLI KALMADAN OLMAZ

“Muhtemelen eninde sonunda tekrar evleneceğim. Ama yakın zamanda değil” diyen Christina Haack tekrar evet demesi için en az beş yıl nişanlı kalması gerektiğini söylüyor.

Christina Haack üçüncü eşi Josh Hall ile olaylı bir boşanma süreci yaşadı ve onu parasına göz koymakla suçladı

Ünlü sunucu ilk evliliğini 2009'da yine kendisi gibi ünlü bir sunucu olan Tarek El Moussa’yla yapmıştı. Çiftin 14 yaşında Taylor adında bir kızları ve 9 yaşında Brayden adında bir oğulları var.

Christina Haack, kariyerini birlikte inşa ettiği Tarek El Moussa’dan 2016’da boşandıktan iki yıl sonra 2018'de bir başka ünlü sunucu Ant Anstead ile evlenerek yoluna devam etti.

Ünlü sunucu ilk evliliğini yaptığı meslektaşı Tarek El Moussa’yla yeniden birlikte program sunmaya başladı... Çift ünlerini ve kariyerlerini birlikte inşa etmişti

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İLK İKİ EŞİYLE DOST KALMAYI BAŞARDI

Ant Anstead’den de 5 yaşında Hudson adında bir oğlu olan Christina Haack en sonunda 2022’de Josh Hall ile evlendi ancak bu evlilik de sadece 2 yıl sürdü ve çift Temmuz 2024'te ayrıldıklarını açıkladılar.

Son ayrılığıyla nasıl başa çıktığına gelince, Christina röportajında “çok meşgul olduğunu, bunun da muhtemelen bir lütuf olduğunu” söyledi.

Christina Haack'in ikinci evliliğini yaptığı Ant Anstead’den de 5 yaşında bir oğlu var

Yakın zamanda biriyle birliktelik yaşamaya hazır olmadığını itiraf etmeden önce “Bu benim için gerçekten büyük bir büyüme dönemi oldu” yorumunu yapan Christina Haack “Erkeklerden çok korkuyorum. Biraz ara verip kız arkadaşlarımla ve çocuklarımla vakit geçiriyorum” diyor.

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SON EVLİLİĞİ OLAYLI BİTMİŞTİ

Josh Hall ile evliliği bittikten sonra Instagram hesabından “Yakında gerçekliğe dönme zamanı... Benden ya da çocuklarımdan asla çalmayacağını ve sadece köpeğinle bir minibüste mutlu olacağını söylediğin zamanı hatırlıyor musun? Sanırım planlar değişti” satırlarını paylaşan Christina Haack ayrıldığı eşine utanç verici suçlamalar yöneltti.

Eski eşler birbirlerini para çalmakla ve mal kaçırmakla suçlarken Christina Haack eski kocasına güvenilmez bir adam dedi ve üç çocuğunu ondan boşanmasını istediğini de itiraf etti.