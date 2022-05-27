Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

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YARDIM GECESİNDE DİKKAT ÇEKEN ELBİSE

Festivalde geleneksel olarak düzenlenen ve AISD araştırmalarına gelir sağlamak amacını taşıyan amfAR galası ünlü Eden Rock Otel'de gerçekleşti. Özellikle de kadın konuklar birbirinden iddialı kıyafetleriyle gala gecesine konuk oldu. Bunlardan biri diğerlerinden daha fazla dikkat çekti. Nedeni de üzerindeki elbiseydi. Çünkü o elbise daha bu yılın başında magazin gündeminin ilk sıralarında uzun süre kalan bir başka elbiseye "kopyası kadar" benziyordu.

75'inci Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen amfAR Galası'nda dikkat çeken o elbiseyi giyen kişi model Cindy Bruna idi.. Ön kısmı bantlarla süslü bu elbisenin benzerini ise bu yılın ocak ayında yapılan bir düğünde top model Kendall Jenner giymişti.

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DÜĞÜNE BÖYLE KATILMIŞTI

Jenner, yakın arkadaşı Lauren Perez'in hayatını David Waltzer ile birleştirdiği düğünde önce nedimelik yaptı. O anlarda tıpkı diğer nedimeler gibi mavi bir elbise giydi. Gece düzenlenen eğlencede ise ön kısmı bantlı bu dikkat çeken elbiseyi giydi.

O ELBİSE YÜZÜNDEN ELEŞTİRİ ALMIŞTI

İşte Kendall Jenner'ın bu tercihi de o dönem eleştiri oklarını üzerine çekti. Modelin bütün dikkatleri kendi üzerine toplayıp gelini bile gölgede bıraktığı ileri sürüldü. Sosyal medyada Kendall Jenner'a yönelik "İnsan arkadaşının düğününde böyle giyinir mi?" eleştirileri yükseldi. Elbise düğün için "uygunsuz" bulundu.

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BU ELBİSE O DÜĞÜNÜ HATIRLATTI

İşte Cindy Bruna da amfAR gecesi giydiği bu iddialı elbiseyle bu tartışmaların hatırlanmasına neden oldu. Şimdi gelin bir bakalım bu yılki amfAR galasında hangi ünlü nasıl giyinmiş.

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Candice Swanepoel kırmızılar içinde.

Model Cara Delevingne, gece için siyah bir elbise giydi.

Casey Affleck, geceye genç sevgilisi Cayley Cowan ile katıldı.

Cindy Bruna ve dikkat çeken kıyafeti.

Ciara pembeler içinde.

Charlie XCX yine tarzından ödün vermedi.

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Coco Rocha eğlenceli pozlar verdi.

Elisabetta Gregoraci gece için kabarık etekli bir elbise giydi.

Kırmızı giyen ünlülerden biri de bir süre önce ikiz bebek doğurup üç çocuk annesi olan Ashley Graham'dı.

Elsa Hosk mini giydi.

Eva Longoria da siyah tercih etti.

Frida Aasen beyaz gece elbisesiyle etkinliğe katıldı.

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Georgina Fowler pırıltılı giyinmeyi tercih etti.

Iris Mitteanere iddialı bir kıyafet giydi.

Izabel Goulart da pırıltılı giyimi seçti.

Model Joan Smalls da gecenin konuklarından biriydi.

Bir başka ünlü model Jourdan Dunn.

Kristina Bazan uçun pembe giydi.

Larsen Thompson rengarenk giyindi.

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Magdalena Ghenea'nın gala şıklığı.

Ünlü şarkıcı Christina Aguilera gecenin şık ünlülerinden biriydi.

Michelle Rodriguez de kırmızı giydi.

Mille Jovovich'e gecede kocasının yanı sıra büyük kızı Ever Gabo da eşlik etti.

Hamile olan Nabilla Benattia karnını gözler önüne seren bir elbise giydi.

Bir başka hamile konuk da model Shanina Shayk'tı.

Naomie Lenoir kabarık etekli bir kıyafet giydi.

Neelam Gill de her zamanki iddialı tarzından ödün vermedi.

Model Petra Nemcova da gecenin konuklarından biriydi.

Sabrina Carpenter iki renkli giyindi.

Nina Dobrev de kırmızı giydi.

Sara Sampaio gecenin konuklarından biriydi.

Stella Maxwell de amfAR galasına katıldı.

Olivia Culpo ve kırmızı elbisesi.

Vanessa Hudgens iddialı bir şıklık sergiledi.

Wallis Day de beyaz tercih etti.