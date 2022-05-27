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Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

#Cannes Film Festivali#75'İnci Cannes Film Festivali#Amfar Galası
Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nin en renkli etkinliklerinden biri dün gece gerçekleşti. Ünlüler bu kez "hayırlı" bir amaç uğruna giyinip kuşandı ve kameralar karşısına çıktı.

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YARDIM GECESİNDE DİKKAT ÇEKEN ELBİSE
Festivalde geleneksel olarak düzenlenen ve AISD araştırmalarına gelir sağlamak amacını taşıyan amfAR galası ünlü Eden Rock Otel'de gerçekleşti. Özellikle de kadın konuklar birbirinden iddialı kıyafetleriyle gala gecesine konuk oldu. Bunlardan biri diğerlerinden daha fazla dikkat çekti. Nedeni de üzerindeki elbiseydi. Çünkü o elbise daha bu yılın başında magazin gündeminin ilk sıralarında uzun süre kalan bir başka elbiseye "kopyası kadar" benziyordu.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

75'inci Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen amfAR Galası'nda dikkat çeken o elbiseyi giyen kişi model Cindy Bruna idi.. Ön kısmı bantlarla süslü bu elbisenin benzerini ise bu yılın ocak ayında yapılan bir düğünde top model Kendall Jenner giymişti.

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Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

DÜĞÜNE BÖYLE KATILMIŞTI
Jenner, yakın arkadaşı Lauren Perez'in hayatını David Waltzer ile birleştirdiği düğünde önce nedimelik yaptı. O anlarda tıpkı diğer nedimeler gibi mavi bir elbise giydi. Gece düzenlenen eğlencede ise ön kısmı bantlı bu dikkat çeken elbiseyi giydi.

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O ELBİSE YÜZÜNDEN ELEŞTİRİ ALMIŞTI
İşte Kendall Jenner'ın bu tercihi de o dönem eleştiri oklarını üzerine çekti. Modelin bütün dikkatleri kendi üzerine toplayıp gelini bile gölgede bıraktığı ileri sürüldü. Sosyal medyada Kendall Jenner'a yönelik "İnsan arkadaşının düğününde böyle giyinir mi?" eleştirileri yükseldi. Elbise düğün için "uygunsuz" bulundu.

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Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

BU ELBİSE O DÜĞÜNÜ HATIRLATTI
İşte Cindy Bruna da amfAR gecesi giydiği bu iddialı elbiseyle bu tartışmaların hatırlanmasına neden oldu. Şimdi gelin bir bakalım bu yılki amfAR galasında hangi ünlü nasıl giyinmiş.

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Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Candice Swanepoel kırmızılar içinde.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Model Cara Delevingne, gece için siyah bir elbise giydi.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Casey Affleck, geceye genç sevgilisi Cayley Cowan ile katıldı.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Cindy Bruna ve dikkat çeken kıyafeti.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Ciara pembeler içinde.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Charlie XCX yine tarzından ödün vermedi.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

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Coco Rocha eğlenceli pozlar verdi.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Elisabetta Gregoraci gece için kabarık etekli bir elbise giydi.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Kırmızı giyen ünlülerden biri de bir süre önce ikiz bebek doğurup üç çocuk annesi olan Ashley Graham'dı.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Elsa Hosk mini giydi.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Eva Longoria da siyah tercih etti.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi


Frida Aasen beyaz gece elbisesiyle etkinliğe katıldı.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

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Georgina Fowler pırıltılı giyinmeyi tercih etti.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi


Iris Mitteanere iddialı bir kıyafet giydi.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Izabel Goulart da pırıltılı giyimi seçti.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Model Joan Smalls da gecenin konuklarından biriydi.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Bir başka ünlü model Jourdan Dunn.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Kristina Bazan uçun pembe giydi.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Larsen Thompson rengarenk giyindi.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

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Magdalena Ghenea'nın gala şıklığı.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Ünlü şarkıcı Christina Aguilera gecenin şık ünlülerinden biriydi.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Michelle Rodriguez de kırmızı giydi.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Mille Jovovich'e gecede kocasının yanı sıra büyük kızı Ever Gabo da eşlik etti.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Hamile olan Nabilla Benattia karnını gözler önüne seren bir elbise giydi.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Bir başka hamile konuk da model Shanina Shayk'tı.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Naomie Lenoir kabarık etekli bir kıyafet giydi.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Neelam Gill de her zamanki iddialı tarzından ödün vermedi.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Model Petra Nemcova da gecenin konuklarından biriydi.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Sabrina Carpenter iki renkli giyindi.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Nina Dobrev de kırmızı giydi.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Sara Sampaio gecenin konuklarından biriydi.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Stella Maxwell de amfAR galasına katıldı.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Olivia Culpo ve kırmızı elbisesi.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Vanessa Hudgens iddialı bir şıklık sergiledi.

Olaylı elbiseyi bu sefer de o giydi

Wallis Day de beyaz tercih etti.

 

 

 

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#Cannes Film Festivali#75'İnci Cannes Film Festivali#Amfar Galası

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