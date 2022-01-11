Kendall Jenner düğünde olay olmuştu: O elbiseye gelinden izin çıkmış

Haberin Devamı

NEDİME OLMUŞTU

Moda dünyasının son dönemdeki yıldızlarından biri olan Kendall Jenner, geçen kasım ayında bir düğüne katıldı. Üstelik sadece konuk olarak değil. Arkadaşı Bella Hadid ile birlikte yakın arkadaşı olan gelin Lauren Perez'in nedimeliğini yaptı. Perez ile David Waltzer'in Florida'da bir plajda gerçekleşen nikahına katıldı önce Jenner. Yanında da yakın dostları Bella Hadid ile Hailey Bieber vardı. O törende diğer tüm nedimeler gibi mavi bir kıyafet giydi 26 yaşındaki Jenner.

'DÜĞÜN İÇİN UYGUNSUZ'

Ancak akşam yapılan düğüne ise son derece iddialı bir giysiyle katıldı. Bu seçimiyle de beyaz, sade bir gelinlik giyen Perez'i bile gölgede bıraktı. İşte bu yüzden de sosyal medyada "arkadaşının en güzel gecesinde dikkatleri kendi üzerine çekmekle" suçlandı. Giydiği elbise birçok kişi tarafından "bir düğün için uygunsuz" olarak nitelendirildi. Kendall Jenner aradan geçen iki ayın ardından bu konu hakkında ilk kez konuştu.

Haberin Devamı

2021'İN KENDİSİ İÇİN EN ÖNEMLİ OLAYLARINI PAYLAŞTI

Bu konu Lauren Perez'in, 2021 yılının, kendisi için en önemli olaylarını derlediği bir Instagram paylaşımıyla tekrar gündeme geldi. Perez, Kasım 2021'deki düğününde çekilen bazı fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Bu fotoğraflardan bazılarında yanında Kendall Jenner da vardı.

'KENDALL'IN ELBİSESİNE BEN DE BAYILDIM'

Perez'in bir takipçisi Jenner'ın kıyafetini eleştiren bir yorum yazdı. Perez ise buna "Harika görünüyordu ve ben bayıldım" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Kendall Jenner'ın bir hayranı "Madem gelin umursamıyor sen neden umursuyorsun" diye yazdı. Bu durum da Kendall Jenner'ın o düğünde giydiği o iddialı kıyafete gelin Perez'den 'izin çıktığı' şeklinde değerlendirildi. Lauren Perez, paylaşımının ardından takipçileri tartışmaya girince bu gönderisini yoruma kapattı.

Haberin Devamı

PLAJDA ÇIPLAK AYAK

Plajda kıyılan nikah sırasında açık mavi renkli nedime elbiseleri giyen iki ünlü model Jenner ile Hadid, konukların çoğu gibi yalın ayaktı. Florida'da gündüz kıyılan nikahın ardından gece de eğlence düzenlendi. İşte Kendall Jenner da bütün eleştirileri gece için seçtiği elbise yüzünden aldı.

SİYAH ELBİSE OLAY OLDU

Kendall Jenner, gece eğlencesi için, bol dekolteli siyah bir elbise giydi. O saatler içinde çektiği fotoğraflarını da Instagram sayfasının "hikayeler" bölümünden takipçileriyle paylaştı. İddialı fiziksel görünümünü daha da dikkat çekici hale getiren bu elbiseyle gelinden "rol çaldığını" ileri süren sosyal medya kullanıcıları da Jenner'ı kelimenin tam anlamıyla "topa tuttu."

Haberin Devamı

'GELİNDEN DAHA DİKKAT ÇEKİCİ GÖRÜNMEK İSTEDİ'

Birçok kullanıcı Jenner'ın elbisesini "saygısız" diyerek nitelendirdi. Bir kullanıcı "Bu sadece gelinden daha iyi ve daha dikkat çekici görünmek değil, aynı zamanda büyük bir saygısızlık" diye yazdı. Bir başkası, Jenner'ın bu tercihinin bir zevksizlik örneği olduğunu savundu. En ilginç yorum ise bir kadın kullanıcıdan geldi: "Kendall, gelinden nefret ediyor olmalı."

'BENİM DÜĞÜNÜME BÖYLE GELSE KOVARDIM'

Kullanıcılardan biri "Bir düğünde giymek için tamamen iğrenç bir elbise" diye yazarken bir başkası "Bu elbise çok rüküş.... Sanki gelinden daha fazla dikkat çekmek istiyor gibi" yorumunu yaptı. Jenner'a hayranlık duyduğu belli olan bir başkası "Üzgünüm Kendall, bu kez seni savunamayacağım" diye yazdı. Kendi düğününe böyle gelseydi Jenner'ı kovacağını yazan bir kullanıcı bile çıktı.

Haberin Devamı

TASARIMCISI ELBİSEYİ BÖYLE ANLATTI

Kendall Jenner'ın çok konuşulan bu elbisesinin tasarımcısı Eli Mizrahi ise Vogue dergisine verdiği bir demeçte "Bu elbiseyi giyip, bir odaya girersiniz ve şöyle düşünebilirsiniz: 'Ben bir yıldızım ve istediğim her şeyi yapabilirim" ifadesinde bulunmuştu.

GELİN, ADINI INSTAGRAM'DAN DUYURDU

Bella Hadid, Kendall Jenner ve Hailey Bieber'ın düğününe katıldığı Lauren Perez, adını sosyal medyada duyuran bir girişimci. Evlendiği David Waltzer ise müzik endüstrisinde tanınan bir yönetici.