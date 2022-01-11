Kendall Jenner düğünde olay olmuştu: O elbiseye gelinden izin çıkmış

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Hava bir anda buz kesecek: İstanbula kar geliyor... Peş peşe uyarılarHava bir anda buz kesecek: İstanbul'a kar geliyor... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"#Galatasaray
Yeni yılda mirasçıların ödeyeceği vergiler belli olduYeni yılda mirasçıların ödeyeceği vergiler belli oldu#Vergi
Kahreden haber Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybettiKahreden haber! Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti#Ahmet Çalık
Akdenizde Kıbrıs açıklarında korkutan deprem Tsunami olasılığı var mıAkdeniz'de Kıbrıs açıklarında korkutan deprem! Tsunami olasılığı var mı?#Deprem
Heykelli büstlü mafya savaşıHeykelli büstlü mafya savaşı!#Nadir Salifov
Genç avukatın kahreden ölümü Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylarGenç avukatın kahreden ölümü! Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylar#Dilara Yıldız
Altın yatırımcıları dikkat Sayılı saatler kaldı...Altın yatırımcıları dikkat! Sayılı saatler kaldı...#Altın
Dev banka adil fiyatı açıkladı... Bitcoin için anket yapıldıDev banka adil fiyatı açıkladı... Bitcoin için anket yapıldı#Bitcoin
Doktorlar umudu kesmişti... 57 yaşında tarihe geçtiDoktorlar umudu kesmişti... 57 yaşında tarihe geçti!#ABD
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor Muafiyet yıl sonuna kadar uzatıldıMilyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Muafiyet yıl sonuna kadar uzatıldı#GSS
O elbiseye gelinden de izin çıkmışO elbiseye gelinden de izin çıkmış#Kendall Jenner
Fiyat artışlarıyla mücadelede yeni destekler geliyorFiyat artışlarıyla mücadelede yeni destekler geliyor#Fiyat Artışları
Cemre Kemer ilk kez konuştu: Şov mu yapsaydımCemre Kemer ilk kez konuştu: Şov mu yapsaydım?#Cemre Kemer
Külotla sahneye çıkmayın sözleri tepki çekti Ünlü şarkıcıdan cevap geldi'Külotla sahneye çıkmayın' sözleri tepki çekti! Ünlü şarkıcıdan cevap geldi#İzzet Yıldızhan
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Kendall Jenner düğünde olay olmuştu: O elbiseye gelinden izin çıkmış

#Kendall Jenner#Lauren Perez#Bella Hadid

Geçen yılın en çok konuşulan düğünlerinden birinde onun adı öne çıkmıştı. İşin ilginç yanı o törende evlenen kişi kendisi değildi. Ama  hayatının en mutlu gününü yaşayan gelini bile gölgede bırakmıştı. Bunun nedeni de giydiği elbiseydi. Sonunda aradan geçen iki ayın ardından sosyal medyada tartışma konusu olan o elbiseye gelinin de "bayıldığı" ortaya çıktı. Bir başka deyişle o elbiseye "gelinden izin çıkmış." 

Haberin Devamı

NEDİME OLMUŞTU
Moda dünyasının son dönemdeki yıldızlarından biri olan Kendall Jenner, geçen kasım ayında bir düğüne katıldı. Üstelik sadece konuk olarak değil. Arkadaşı Bella Hadid ile birlikte yakın arkadaşı olan gelin Lauren Perez'in nedimeliğini yaptı. Perez ile David Waltzer'in Florida'da bir plajda gerçekleşen nikahına katıldı önce Jenner. Yanında da yakın dostları Bella Hadid ile Hailey Bieber vardı. O törende diğer tüm nedimeler gibi mavi bir kıyafet giydi 26 yaşındaki Jenner.

Kendall Jenner düğünde olay olmuştu: O elbiseye gelinden izin çıkmış

'DÜĞÜN İÇİN UYGUNSUZ'
Ancak akşam yapılan düğüne ise son derece iddialı bir giysiyle katıldı. Bu seçimiyle de beyaz, sade bir gelinlik giyen Perez'i bile gölgede bıraktı. İşte bu yüzden de sosyal medyada "arkadaşının en güzel gecesinde dikkatleri kendi üzerine çekmekle" suçlandı. Giydiği elbise birçok kişi tarafından "bir düğün için uygunsuz" olarak nitelendirildi. Kendall Jenner aradan geçen iki ayın ardından bu konu hakkında ilk kez konuştu.

Haberin Devamı

Kendall Jenner düğünde olay olmuştu: O elbiseye gelinden izin çıkmış

2021'İN KENDİSİ İÇİN EN ÖNEMLİ OLAYLARINI PAYLAŞTI
Bu konu Lauren Perez'in, 2021 yılının, kendisi için en önemli olaylarını derlediği bir Instagram paylaşımıyla tekrar gündeme geldi. Perez, Kasım 2021'deki düğününde çekilen bazı fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Bu fotoğraflardan bazılarında yanında Kendall Jenner da vardı.

Kendall Jenner düğünde olay olmuştu: O elbiseye gelinden izin çıkmış

'KENDALL'IN ELBİSESİNE BEN DE BAYILDIM'
Perez'in bir takipçisi Jenner'ın kıyafetini eleştiren bir yorum yazdı. Perez ise buna "Harika görünüyordu ve ben bayıldım" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Kendall Jenner'ın bir hayranı "Madem gelin umursamıyor sen neden umursuyorsun" diye yazdı. Bu durum da Kendall Jenner'ın o düğünde giydiği o iddialı kıyafete gelin Perez'den 'izin çıktığı' şeklinde değerlendirildi. Lauren Perez, paylaşımının ardından takipçileri tartışmaya girince bu gönderisini yoruma kapattı.

Haberin Devamı

Kendall Jenner düğünde olay olmuştu: O elbiseye gelinden izin çıkmış

PLAJDA ÇIPLAK AYAK
Plajda kıyılan nikah sırasında açık mavi renkli nedime elbiseleri giyen iki ünlü model Jenner ile Hadid, konukların çoğu gibi yalın ayaktı. Florida'da gündüz kıyılan nikahın ardından gece de eğlence düzenlendi. İşte Kendall Jenner da bütün eleştirileri gece için seçtiği elbise yüzünden aldı.

Kendall Jenner düğünde olay olmuştu: O elbiseye gelinden izin çıkmış

SİYAH ELBİSE OLAY OLDU
Kendall Jenner, gece eğlencesi için, bol dekolteli siyah bir elbise giydi. O saatler içinde çektiği fotoğraflarını da Instagram sayfasının "hikayeler" bölümünden takipçileriyle paylaştı. İddialı fiziksel görünümünü daha da dikkat çekici hale getiren bu elbiseyle gelinden "rol çaldığını" ileri süren sosyal medya kullanıcıları da Jenner'ı kelimenin tam anlamıyla "topa tuttu."

Haberin Devamı

Kendall Jenner düğünde olay olmuştu: O elbiseye gelinden izin çıkmış

'GELİNDEN DAHA DİKKAT ÇEKİCİ GÖRÜNMEK İSTEDİ'
Birçok kullanıcı Jenner'ın elbisesini "saygısız" diyerek nitelendirdi. Bir kullanıcı "Bu sadece gelinden daha iyi ve daha dikkat çekici görünmek değil, aynı zamanda büyük bir saygısızlık" diye yazdı. Bir başkası, Jenner'ın bu tercihinin bir zevksizlik örneği olduğunu savundu. En ilginç yorum ise bir kadın kullanıcıdan geldi: "Kendall, gelinden nefret ediyor olmalı."

Kendall Jenner düğünde olay olmuştu: O elbiseye gelinden izin çıkmış

'BENİM DÜĞÜNÜME BÖYLE GELSE KOVARDIM'
Kullanıcılardan biri "Bir düğünde giymek için tamamen iğrenç bir elbise" diye yazarken bir başkası "Bu elbise çok rüküş.... Sanki gelinden daha fazla dikkat çekmek istiyor gibi" yorumunu yaptı. Jenner'a hayranlık duyduğu belli olan bir başkası "Üzgünüm Kendall, bu kez seni savunamayacağım" diye yazdı. Kendi düğününe böyle gelseydi Jenner'ı kovacağını yazan bir kullanıcı bile çıktı.

Haberin Devamı

Kendall Jenner düğünde olay olmuştu: O elbiseye gelinden izin çıkmış

TASARIMCISI ELBİSEYİ BÖYLE ANLATTI
Kendall Jenner'ın çok konuşulan bu elbisesinin tasarımcısı Eli Mizrahi ise Vogue dergisine verdiği bir demeçte "Bu elbiseyi giyip, bir odaya girersiniz ve şöyle düşünebilirsiniz: 'Ben bir yıldızım ve istediğim her şeyi yapabilirim" ifadesinde bulunmuştu.

Kendall Jenner düğünde olay olmuştu: O elbiseye gelinden izin çıkmış

GELİN, ADINI INSTAGRAM'DAN DUYURDU
Bella Hadid, Kendall Jenner ve Hailey Bieber'ın düğününe katıldığı Lauren Perez, adını sosyal medyada duyuran bir girişimci. Evlendiği David Waltzer ise müzik endüstrisinde tanınan bir yönetici.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kendall Jenner#Lauren Perez#Bella Hadid

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe