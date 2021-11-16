Kendall Jenner'a eleştiri yağdı: İnsan arkadaşının düğününe bu kıyafetle gider mi!

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ÖNCE NEDİME OLDU

Kendall Jenner, geçtiğimiz hafta sonu arkadaşı Lauren Perez'in David Waltzer ile hayatını birleştirdiği kumsal nikahına ve ardından düzenlene düğüne katıldı. Nikah töreninde nedime olan Jenner dışında törenin başka ünlü konukları da vardı: Bella Hadid ile Hailey Bieber. Jenner, Hadid ile birlikte gelinin nedimeleri arasında yer aldı.

SİYAH ELBİSE OLAY OLDU

Tören sırasında açık mavi renkli nedime elbiseleri giyen iki ünlü model Jenner ile Hadid, konukların çoğu gibi yalın ayaktı. Florida'da gündüz kıyılan nikahın ardından gece de eğlence düzenlendi. İşte Kendall Jenner da bütün eleştirileri gece için seçtiği elbise yüzünden aldı. Kendall Jenner, gece eğlencesi için, bol dekolteli siyah bir elbise giydi. O saatler içinde çektiği fotoğraflarını da Instagram sayfasının "hikayeler" bölümünden takipçileriyle paylaştı. İddialı fiziksel görünümünü daha da dikkat çekici hale getiren bu elbiseyle gelinden "rol çaldığını" ileri süren sosyal medya kullanıcıları da Jenner'ı kelimenin tam anlamıyla "topa tuttu."

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'GELİNDEN DAHA DİKKAT ÇEKİCİ GÖRÜNMEK İSTEDİ'

Birçok kullanıcı Jenner'ın elbisesini "saygısız" diyerek nitelendirdi. Bir kullanıcı "Bu sadece gelinden daha iyi ve daha dikkat çekici görünmek değil, aynı zamanda büyük bir saygısızlık" diye yazdı. Bir başkası, Jenner'ın bu tercihinin bir zevksizlik örneği olduğunu savundu. En ilginç yorum ise bir kadın kullanıcıdan geldi: "Kendall, gelinden nefret ediyor olmalı."

'BENİM DÜĞÜNÜME BÖYLE GELSE KOVARDIM'

Kullanıcılardan biri "Bir düğünde giymek için tamamen iğrenç bir elbise" diye yazarken bir başkası "Bu elbise çok rüküş.... Sanki gelinden daha fazla dikkat çekmek istiyor gibi" yorumunu yaptı. Jenner'a hayranlık duyduğu belli olan bir başkası "Üzgünüm Kendall, bu kez seni savunamayacağım" diye yazdı. Kendi düğününe böyle gelseydi Jenner'ı kovacağını yazan bir kullanıcı bile çıktı.

TASARIMCISI ELBİSEYİ BÖYLE ANLATTI

Kendall Jenner'ın çok konuşulan bu elbisesinin tasarımcısı Eli Mizrahi ise Vogue dergisine verdiği bir demeçte "Bu elbiseyi giyip, bir odaya girersiniz ve şöyle düşünebilirsiniz: 'Ben bir yıldızım ve istediğim her şeyi yapabilirim" ifadesinde bulunmuştu.

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ÜNLÜ NEDİMELER

Jenner'ın bu siyah kıyafeti nedeniyle günlerdir konuşulan düğün geçen hafta sonu Miami'de bir kumsalda gerçekleşti. Kendall Jenner, Bella Hadid ve Hailey Baldwin Bieber, yakın arkadaşları olan Lauren Perez ile David Waltzer'in evlilik törenine katıldı. Jenner ile Hadid gelinin nedimesi oldu. Hailey Bieber de konuk olarak yanlarında yer aldı.

YALIN AYAK GEZDİLER

Buz mavisi nedime elbiseleri giyen Hadid ve Jenner'a törende birer erkek arkadaşları da eşlik etti. Düğün töreninin yapıldığı kumsala kadar ayakkabılarıyla giden Bella Hadid, Kendall Jenner ve Hailey Bieber, kumsalda ise tüm konuklar ve hatta gelin gibi yalın ayak gezdi.

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GELİN, ADINI INSTAGRAM'DAN DUYURDU

Bella Hadid, Kendall Jenner ve Hailey Bieber'ın düğününe katıldığı Lauren Perez, adını sosyal medyada duyuran bir girişimci. Evlendiği David Waltzer ise müzik endüstrisinde tanınan bir yönetici.