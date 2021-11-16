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Kendall Jenner'a eleştiri yağdı: İnsan arkadaşının düğününe bu kıyafetle gider mi!

#Kendall Jenner#Bella Hadid#Hailey Baldwin Bieber

Moda dünyasının ünlü yıldızlarından Kendall Jenner genellikle sakin ve ölçülü tavırlarıyla biliniyor. Ama bu kez sosyal medyada acımasız eleştiri oklarını üzerine çekti. Bunun nedeni de 26 yaşındaki modelin, bir arkadaşının düğününde giydiği kıyafet.

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ÖNCE NEDİME OLDU
Kendall Jenner, geçtiğimiz hafta sonu arkadaşı Lauren Perez'in David Waltzer ile hayatını birleştirdiği kumsal nikahına ve ardından düzenlene düğüne katıldı. Nikah töreninde nedime olan Jenner dışında törenin başka ünlü konukları da vardı: Bella Hadid ile Hailey Bieber. Jenner, Hadid ile birlikte gelinin nedimeleri arasında yer aldı.

Kendall Jennera eleştiri yağdı: İnsan arkadaşının düğününe bu kıyafetle gider mi

SİYAH ELBİSE OLAY OLDU
Tören sırasında açık mavi renkli nedime elbiseleri giyen iki ünlü model Jenner ile Hadid, konukların çoğu gibi yalın ayaktı. Florida'da gündüz kıyılan nikahın ardından gece de eğlence düzenlendi. İşte Kendall Jenner da bütün eleştirileri gece için seçtiği elbise yüzünden aldı.  Kendall Jenner, gece eğlencesi için, bol dekolteli siyah bir elbise giydi. O saatler içinde çektiği fotoğraflarını da Instagram sayfasının "hikayeler" bölümünden takipçileriyle paylaştı. İddialı fiziksel görünümünü daha da dikkat çekici hale getiren bu elbiseyle gelinden "rol çaldığını" ileri süren sosyal medya kullanıcıları da Jenner'ı kelimenin tam anlamıyla "topa tuttu."

Kendall Jennera eleştiri yağdı: İnsan arkadaşının düğününe bu kıyafetle gider mi

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 'GELİNDEN DAHA DİKKAT ÇEKİCİ GÖRÜNMEK İSTEDİ'
Birçok kullanıcı Jenner'ın elbisesini "saygısız" diyerek nitelendirdi. Bir kullanıcı "Bu sadece gelinden daha iyi ve daha dikkat çekici görünmek değil, aynı zamanda büyük bir saygısızlık" diye yazdı. Bir başkası, Jenner'ın bu tercihinin bir zevksizlik örneği olduğunu savundu. En ilginç yorum ise bir kadın kullanıcıdan geldi: "Kendall, gelinden nefret ediyor olmalı."

Kendall Jennera eleştiri yağdı: İnsan arkadaşının düğününe bu kıyafetle gider mi

'BENİM DÜĞÜNÜME BÖYLE GELSE KOVARDIM'
Kullanıcılardan biri "Bir düğünde giymek için tamamen iğrenç bir elbise" diye yazarken bir başkası "Bu elbise çok rüküş.... Sanki gelinden daha fazla dikkat çekmek istiyor gibi" yorumunu yaptı. Jenner'a hayranlık duyduğu belli olan bir başkası "Üzgünüm Kendall, bu kez seni savunamayacağım" diye yazdı. Kendi düğününe böyle gelseydi Jenner'ı kovacağını yazan bir kullanıcı bile çıktı.

Kendall Jennera eleştiri yağdı: İnsan arkadaşının düğününe bu kıyafetle gider mi

TASARIMCISI ELBİSEYİ BÖYLE ANLATTI
Kendall Jenner'ın çok konuşulan bu elbisesinin tasarımcısı Eli Mizrahi ise Vogue dergisine verdiği bir demeçte "Bu elbiseyi giyip, bir odaya girersiniz ve şöyle düşünebilirsiniz: 'Ben bir yıldızım ve istediğim her şeyi yapabilirim" ifadesinde bulunmuştu.

Kendall Jennera eleştiri yağdı: İnsan arkadaşının düğününe bu kıyafetle gider mi

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ÜNLÜ NEDİMELER
Jenner'ın bu siyah kıyafeti nedeniyle günlerdir konuşulan düğün geçen hafta sonu Miami'de bir kumsalda gerçekleşti. Kendall Jenner, Bella Hadid ve Hailey Baldwin Bieber, yakın arkadaşları olan Lauren Perez ile David Waltzer'in evlilik törenine katıldı. Jenner ile Hadid gelinin nedimesi oldu. Hailey Bieber de konuk olarak yanlarında yer aldı.

Kendall Jennera eleştiri yağdı: İnsan arkadaşının düğününe bu kıyafetle gider mi

YALIN AYAK GEZDİLER
Buz mavisi nedime elbiseleri giyen Hadid ve Jenner'a törende birer erkek arkadaşları da eşlik etti. Düğün töreninin yapıldığı kumsala kadar ayakkabılarıyla giden Bella Hadid, Kendall Jenner ve Hailey Bieber, kumsalda ise tüm konuklar ve hatta gelin gibi yalın ayak gezdi.

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Kendall Jennera eleştiri yağdı: İnsan arkadaşının düğününe bu kıyafetle gider mi

GELİN, ADINI INSTAGRAM'DAN DUYURDU
Bella Hadid, Kendall Jenner ve Hailey Bieber'ın düğününe katıldığı Lauren Perez, adını sosyal medyada duyuran bir girişimci. Evlendiği David Waltzer ise müzik endüstrisinde tanınan bir yönetici.

Kendall Jennera eleştiri yağdı: İnsan arkadaşının düğününe bu kıyafetle gider mi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kendall Jenner#Bella Hadid#Hailey Baldwin Bieber

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