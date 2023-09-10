Film gibi hayatı 39 yaşında bittiğinde geride 5 aylık kızı kaldı: Annen seni görse gurur duyardı yavrum!

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PLAYBOY MODELİ OLARAK ÜNLENDİ, KISA HAYATI FİLM SENARYOLARINI ANDIRIYORDU

90’lı ve 2000’li yılların en ünlü ismi kariyerine Playboy modeli olarak başladı ve hayatı boyunca da hep böyle anıldı. Ünlendikten sonra filmlerde oynayan daha sonra da kendi televizyon programına kavuşan Anna Nicole Smith, dolgun hatları, defalarca estetik operasyon geçirip büyüttüğü göğüsleri, cesur giysileriyle uzun yıllar dünyanın en ünlü “sarışın bombası” olarak anıldı.

Anna Nicole Smith daha 17 yaşındayken Bill Smith ile ilk evliliğini yaptı. Bu evlilikten Daniel Wayne adını verdikleri bir oğlu dünyaya geldi. 1993 yılında Playboy güzeli seçildikten 1 yıl sonra yaşananlarsa yıllarca unutulmayacak olayların başlangıcı oldu. Playboy modeli olarak ünlenen Anna Nicole Smith potrol milyarderi 89 yaşındaki J. Howard Marshall'la evlenmişti... Sadece 14 ay süren bu evlilikten sonra başlayan miras davası yıllar sürdü ve en sonunda yldız isim büyük bir mirasa kavuştu

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26 YAŞINDA 89 YAŞINDAKİ MİLYARDERLE EVLENDİ, MİRAS DAVASI 12 YIL SÜRDÜ

Kendisi 26 yaşındayken 89 yaşındaki petrol milyarderi J. Howard Marshall ile evlendi. Bu çok konuşulan evlilik sadece 14 ay sürdü. Ve J. Howard Marshall ünlü modelle evliyken hayatını kaybetti. Bu ölümün ardından Anna Nicole Smith ve Howard Marshall’ın çocukları arasında büyük bir miras savaşı başladı.

Ünlü model dava boyunca milyarder iş insanıyla aşk için evlendiğini kanıtlamaya çalışmıştı

Tarihin en meşhur miras davalarından biri olarak hatırlanan ve yıllar süren mahkemelerin ardından Anna Nicole Smith yaşlı milyarder kocasından 88, 5 milyon dolar miras kazandı. Ancak ömrü bu büyük zenginliği yaşamaya yetmeyecekti… Bir dönem aldığı kilolarıyla gündeme gelen, zayıfladıktan sonra yeniden hızlı hayatına geri dönen genç model inişli çıkışlı hayatına çok konuşulan bir isim olarak devam etti. Anna Nicole Smith'in ilk çoğucu, oğlu Daniel Wayne, henüz 20 yaşındayken çok trajik bir şekilde hayatını kaybetti... Smith, oğlunun ölümünden sonra toparlanamadı ve o da sadece 5 ay sonra oğluyla aynı şekilde öldü

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KIZI DOĞDUKTAN 3 GÜN SONRA 20 YAŞINDAKİ OĞLU ÖLDÜ

Anna Nicole Smith ölümüne kadar birlikte olduğu ve geride bıraktığı küçük kızının babası fotoğrafçı Larry Birkhead’le 2003’te tanıştı ve 2004’te sevgili oldu. Çiftin kızları Dannielynn 7 Eylül 2006’da doğdu. Yıldız isim tam kızıyla birlikte yeni bir hayata adım atmanın sevincini tadacakken hayatının en büyük acısını yaşadı.

Anna Nicole Smith ölürken ardında 5 aylık kızı Dannielynn'i bıraktı... Doğar doğmaz sahip olduğu miras nedeni ve babalık davası nedeniyle ünlenen bu annesini hiç tanıyamayan bebek artık 17 yaşında bir genç kız oldu

Ünlü modelin ilk evliliğinden olan 20 yaşındaki oğlu Daniel Wayne kızı Dannielynn doğduktan üç gün sonra öldü! Üstelik talihsiz genç yeni doğum yapan annesini ve küçük kız kardeşini ziyaret etmek için geldiği hastane odasında ölü bulunmuştu. Yapılan otopside Daniel Wayne’nin çok sayıda antidepresan ve uyuşturucu ilacı karıştırıp içtiği anlaşıldı. Sevgili oğlunu kaybetmenin acısını aşamayan, yeniden bağımlısı olduğu ilaçları kullanmaya başlayan Anna Nicole Smith bir otel odasında ölü bulunduğunda sadece 39 yaşındaydı

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GERİDE KÜÇÜK KIZINI BIRAKTI: ONUNLA SADECE 5 KISACIK AY GEÇİREBİLDİ

Anna Nicole Smith, geçirdiği estetik operasyonlar sonrasında bağımlısı olduğu ağrı kesici ilaçlara ve antidepresanlara geri dönmüştü. Oğlunun gencecik yaşta bu hayatta kopup gitmesini kabullenemedi ünlü model. Ve onun ölümünden sadece 5 ay sonra, kızının büyüdüğünü göremeden, bir otel odasında cansız bedeni bulundu.

Larry Birkhead, Anna Nicole Smith'in ölümünün ardından valeyet davasıyla karşılaştı: Küçük Dannielynn’nin babası olduğunu DNA testiyle kanıtladıktan sonra kızını tek başına büyüttü

Tıpkı oğlu gibi onun da vücudunda çok sayıda ilaç tespit edildi. Evlat acısına dayanamamış, yaşadığı olaylı hayatın yükünü taşımakta da zorlanmış bu ünlü kadın sadece 39 yaşında bu dünyadan göçmüştü. Geride 5 aylık kızı ve onunla bir başına kalan sevgilisi Larry Birkhead kaldı. Ancak Anna Nicole Smith’in adı ölümünden sonra da tartışmalı bir davayla gündeme gelecekti. Annesini tanımadan büyümek zorunda kalan 17 yaşındaki Dannielynn Anna Nicole Smith'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor

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BÜYÜK MİRASI KÜÇÜK BEBEĞE KALDI, BU KEZ DA BABALIK DAVASI GÜNDEME GELDİ

Ünlü model bebeğinin babasının adını açıklamamıştı. Bu yüzden ölümünden sonra kızının velayetini kimin alacağı sorusu doğmuştu. Üstelik Anna Nicole Smith’e milyarder kocasından kalan büyük miras da ölümünün ardından kızına kalacaktı.

Ünlü modelin avukatı Howard K. Stern, Anna Nicole Smith’le uzun süredir bir ilişkisi olduğunu ve kızı Dannielynn’nin babası olduğunu iddia etti. Larry Birkhead de mahkemeye başvurdu ve yapılan DNA testiyle Anna Nicole Smith’in kızının babası olduğunu kanıtladı. Larry Birkhead, o tarihten sonra kızı Dannielynn’i tek başına büyüttü. Larry Birkhead kızlarının 17. doğum günü için hzırladığı videoyu "Annen görse seninle gurur duyardı" diyerek paylaştı

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DOĞAR DOĞMAZ ÜNLENEN O BEBEK ARTIK 17 YAŞINDA

Doğar doğmaz annesinin büyük mirasının varisi olan ancak onu daha 5 aylıkken kaybeden ve yüzünü bile hatırlamayan bu ünlü bebek artık 17 yaşında bir genç kız oldu. Anna Nicole Smith’in daha doyamadan hayata veda ettiği kızı Dannielynn annesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Anna Nicole Smith kariyerine büyük hayallerle başlamıştı... İnişli çıkışlı hayatı hep tartışmalarla gündeme geldi ve genç yaşında sona erdi

"ANNEN GÖRSE SENİNLE ÇOK GURUR DUYARDI KIZIM"

Larry Birkhead, kızının 17. yaş gününü Instagram hesabından paylaştığı bir videoyla kutladı. Birkhead, videoyu "17. yaş günün kutlu olsun Dannielynn! Seninle her yönden gurur duyuyorum. Sana en güzel günü diliyorum! Komiksin, çılgınca zekisin, güzelsin ve hayal edebileceğim her şeye sahipsin. Annen seninle çok gurur duyardı, ben de duyuyorum. Doğum günün kutlu olsun! Sevgiler baban" notuyla yayınladı.





GERİDE DOYAMADAN ÖLDÜĞÜ KIZIYLA BİR AVUÇ FOTOĞRAFI KALDI

Eski görüntülerin birleştirilmesiyle oluşturulan videoda Anna Nicole Smith'in Dannielynn'i kucağına aldığı fotoğrafların yanı sıra çiftin kızlarının büyümesine dair birçok anı da yer aldı. Bir resimde Dannielynn arka planda annesinin fotoğrafıyla poz verirken görülüyordu.

Birkhead kızının doğum gününün ardından ABD basınına verdiği demeçte "Zaman su gibi akıp geçti ve Dannielynn'in 17 yaşına bastığına inanamıyorum. Anna Nicole'ün onun bu halinden gurur duyacağını düşünüyorum. Ben sadece Dannielynn'e Anna'nın sahip olmadığı fırsatları vermek ve onu mümkün olan her şekilde desteklemek istiyorum." dedi.