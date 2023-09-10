Elon Musk’ın gizli çocuğu ortaya çıktı! Ünlü şarkıcıdan üçüncü çocuk: On birinci kez baba oldu

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Elon Musk son günlerde Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa Starlink uydularıyla yaptığı müdahalelerle gündemdeydi. 12 Eylül'de yayınlanacak olan Walter Isaacson imzalı 'Elon Musk' biyografisi ise içinde yer alan çarpıcı bilgilerle dünya gündemine oturdu.

GİZLİ ÇOCUK İKİ GÜN SONRA YAYINLANACAK KİTAPTA ORTAYA ÇIKTI!

New York Times, Musk'ın iki gün sonra yayınlanacak olan biyografisiyle ilgili bir eleştiri yazısı yayınladı ve bu yazıda ünlü iş insanıyla ilgili bugüne kadar gizli tutulan bir sır da ortaya çıkmış oldu. Yazı Elon Musk’ın ünlü şarkıcı Grimes'dan Techno Mechanicus adında üçüncü bir çocuğu olduğunu ortaya çıkardı. Böylece Elon Musk'ın çocuk sayısı 11'e yükselmiş oldu.

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın bugüne kadar üç farklı kadından toplam 11 çocuğu oldu: Musk ilk çocuğunu 10 aylıkken kaybetmişti

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Kitapta bahsedildiğine göre teknoloji devi ve Grimes’ın doğumu saklanan üçüncü çocuğunun adı Techno Mechanicus. Musk'ın, eski sevgilisinden doğan çocuğuna "Tau" olarak seslendiği iddia edildi. Çocuğun ne zaman doğduğu ve cinsiyeti gibi detaylarsa henüz bilinmiyor.

Elon Musk ve Grimes2ın ilişkisi 2018'den beri bir dargın bir barışık ilerliyor... Ünlü çiftin üçüncü kez çocuk sahibi olduğu ancak bunu sakladıkları ortaya çıktı

ÜNLÜ ŞARKICIYLA ÜÇÜNCÜ ÇOCUKLARI

52 yaşındaki Musk ve 35 yaşındaki Grimes'ın iki çocuğu daha var: Takma adı "Y" olan 1 yaşındaki kızları Exa Dark Sideræl ve takma adı "X" olan 3 yaşındaki oğulları X Æ A-12. Elon Musk ve Grimes Mayıs 2018’de aşk yaşamaya başlamıştı.

Muskve ünlü şarkıcı Twitter üzerinden şakalaşırken tanışmış ve yakınlaşmıştı. Çift, iki yıl sonra Mayıs 2020'de ilk çocukları X'i kucaklarına aldı. Milyarder iş insanı ve Kanadalı şarkıcı daha sonra Aralık 2021'de ikinci çocukları Exa Dark Sideræl'i dünyaya getirdi. Çift ikinci çocuklarına taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olmuştu. Grimes'ın birkaç gün önce yazıp sildiği "Yalvarırım bana oğlumu göster" tweet'i 3 yaşındaki oğlu X için değil bu saklanan son çocuk için atılmış olabilir...

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AYRILAR MI BİRLİKTELER Mİ ANLAMAK ZOR...

İkili, kızları taşıyıcı anne aracılığıyla doğduktan sadece birkaç ay sonra ayrılmıştı. Grimes, ayrılığın ardından Twitter üzerinden "Bu yazının yazılmasından bu yana E ile *yeniden* ayrıldık, ama o benim en iyi arkadaşım ve hayatımın aşkı ve hayatım ve sanatım artık sonsuza dek The Mission'a adanmıştır" diye yazmıştı.



İkilinin yeniden bir araya gelip gelmediği belirsizliğini korurken, Grimes ve Musk temmuz ayında oğullarıyla birlikte İtalya'nın Portofino kentinde görüldü. İkili birlikte fotoğraflanmamış olsa da bir kaynak Daily Mail'e Musk ve Grimes’ın aynı otelde kaldıklarını söyledi. Musk'ın eski eşi Justine Wilson ile paylaştığı 17 yaşındaki oğlu Saxon da tatil sırasında yanındaydı.

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BİRKAÇ GÜN ÖNCE "YALVARIRIM BANA OĞLUMU GÖSTER" YAZMIŞTI

Bu haftanın başlarında Grimes, yazdıktan sonra sildiği bir tweet'inde Musk'a ona oğlunu göstermesi için yalvarmıştı. Grimes tweet’inde "Shivon'a engelimi kaldırmasını ve Elon'a oğlumu görmeme izin vermesini söyleyin ya da lütfen avukatımın çağrılarına yanıt verin" diye yazdı. "Ailemi tamamen parçalayan bu duruma rağmen, şu ana kadar bu çocukların bir fotoğrafını bile görmeme izin verilmedi."

Walter Isaacson tarafından yazılan Elon Musk biyografisi daha piyasaya çıkmadan büyük olay yarattı

Elon Musk bugüne kadar üç farklı kadından 11 çocuk sahibi oldu. Milyarder girişimcinin Kanadalı bir yazar olan ilk eşi Justine Wilson’dan Nevada adında bir oğlu oldu. Ancak çift çocuklarını 10 haftalıkken ani bebek ölümü sendromu yüzünden kaybetti. Wilson ve Musk daha sonra 2004 yılında ikizleri Griffin ve Vivian'ı kucaklarına aldılar.

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ÜÇ FARKLI KADINDAN TOPLAM 11 ÇOCUK

Ocak 2006'da da Musk ve Wilson’ın üçüzleri Kai, Saxon ve Damian doğdu. Musk ve Wilson iki yıl sonra boşandı. Elon Musk ayrıca Grimes’dan olan ikinci çocuğu doğmadan hemen önce, Neuralink operasyonlar ve özel projeler direktörü Shivon Zilis’den de biri kız biri erkek ikizlerin babası olmuştu. Bu doğum da bir yıl boyunca saklı kaldı.

Musk'ın 16 aylık ikizlerinin ilk fotoğrafları birkaç gün önce ortaya çıkmıştı

İkizlerin ilk fotoğrafı birkaç gün önce Elon Musk’ın biyografisini yazan Walter Isaacson tarafından paylaşılmıştı. Musk, bir kez daha gizlice sahip olduğu ve doğduğunu sakladığı 11’inci çocuğunu da ilk kez bu kitap için Walter Isaacson’a anlattı.