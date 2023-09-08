Elon Musk'ın gizlice doğan ikizlerinin ilk fotoğrafı ortaya çıktı… Eski sevgilisi ise sosyal medyadan yalvardı: Lütfen oğlumu görmeme izin ver!

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"DAHA FAZLA ÇOCUK YAPMAZSANIZ MEDENİYET ÇÖKECEK"

“Uygarlık için en büyük risklerden birinin düşük ve hızla azalan doğum oranı olduğunu düşünüyorum. Lütfen rakamlara bakın, altını çiziyorum, eğer insanların daha fazla çocuğu olmazsa, medeniyet çökecek” Bu çarpıcı sözler birkaç yıl önce Elon Musk’ın ağzından çıkmıştı.

Uzay turizmi, yapay zekâ, elektrikli araçlar ve alzheimer demans ve omurilik yaralanmaları gibi sinir sistemi rahatsızlıklarını yapay zekâ destekli kablosuz çiplerle destekleyerek iyileştirmeyi amaçlayan Neuralink programı dahil birçok teknolojik girişimin ardındaki isim olan Elon Musk özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen bir isim. Elon Musk ve ilk eşi Kanadalı Justine Wilson'ın toplamda 6 çocuğu oldu: Çiftin ilk çocukları 2002'de dünyaya gelen Nevada 10 aylıkken ani bebek ölümü sendromu yüzünden hayatını kaybetmişti

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EVİNİN KAPILARINI AÇTI, GİZLEDİĞİ İKİZLERİ OTRAYA ÇIKTI

SpaceX ve eski adıyla Twitter yeni adıyla X olan sosyal medya platformunun CEO olan Elon Musk, evinin kapılarını yazar Walter Isaacson’a açtı. Bu ziyaret Musk'ın bir baba olarak gizli tuttuğu hayatına da ilk kez ışık tutmuş oldu.

Elon Musk, Grimes'dan doğan oğlu X'i zaman zaman şirketine götürüyor ve fotoğraflarını paylaşıyor

Toplamda 10 kez baba olan, Nevada adını verdiği ilk oğlunu doğar doğmaz kaybeden Elon Musk çocuklarıyla ilgili nadir konuşuyor ve fotoğraf veriyor. Son olarak ünlü şarkıcı Grimes’la aşk yaşayan Musk’ın bu ilişkiden Mayıs 2020'de X AE A-Xii adında (X diye hitap ediliyor) bir oğlu oldu. Çift Eylül 2021'de üç yıllık birliktelikten sonra ayrıldı.

ÜNLÜ ŞARKICIDAN İKİNCİ ÇOCUĞU DOĞMADAN HEMEN ÖNCE BABA OLDUĞUNU SAKLAMIŞTI

Kısa bir süre sonra tekrar bir araya gelen Musk ve Grimes Aralık 2021'de taşıyıcı anne yoluyla kızları Exa Dark Sideræl Musk'ı dünyaya getirdi. Exa'ya ailesi tarafından Y takma adı verildi. Mart 2022'de Grimes, kızları Y doğduktan sonra Musk ile aralarının tekrar bozulduğunu ve ayrıldıklarını açıklamıştı.

Elon Musk birkaç yıl önce yapay zekânın dünyayı ele geçireceğini ve herkesin çok sayıda çocuk yaparak dünya medeniyetinin çöküşünü önlemesi gerektiğini söylemişti... Ünlü iş insanı kendisi de toplamda 10 çocuk sahibi olarak bu önerisine öncülük etti

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Tüm bunlar olup biterken Elon Musk’ın Neuralink şirketinde yöneticilik yapan Shivon Zilis'ten Kasım 2021'de ikizleri olduğu ortaya çıktı. Gizli tutulan bu ilişki ve doğum ancak Temmuz 2022’de ortaya çıktı. İkizlerin fotoğrafları ve isimleri de bugüne kadar gizli tutulmuştu.

İKİZLERİN ADI AÇIKLANDI, İLK FOTOĞRAFLANDILAR

Herkesin merakla beklediği fotoğraf ve isim ifşası da yazar Walter Isaacson’ın paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Walter Isaacson, Shivon Zilis'in Teksas’taki evinde Elon Musk ve Shivon Zilis'in yakında iki yaşına basacak ikizleri babalarının kucağında ilk kez poz verdi. Elon Musk, ikiz çocuklarına Strider ve Azure adını verdiği açıklandı.

Elon Musk ve yöneticisi Shivon Zilis'in 16 aylık ikizlerinin ilk fotoğrafı dünyayla böyle paylaşıldı ve adları da ilk kez açıklandı

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Elon Musk, sekiz yıl önce OpenAI'nin kuruluşundan bu yana yapay zeka konusunda en güvendiği isim olan ve Neuralink şirketinde yöneticilik koltuğu verdiği Shivon Zilis'le yakın çalışma arkadaşlığını sürdürüyor. Ancak Musk ve ikizlerinin annesinin bir aşk ilişkisi içinde olup olmadığı bilinmiyor. Elon Musk ikizlerinin fotoğrafı çekildiğinde Shivon Zilis'in evinde onunla birlikteydi.

FOTOĞRAFI GÖREN ESKİ SEVGİLİSİNDEN ŞOKE EDEN PAYLAŞIM

Öte yandan Elon Musk herkesten sakladığı ikizlerini dünyayla tanıştırırken eski sevgilisi ve iki çocuğunun annesi ünlü şarkıcı Grimes’ın yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü. Eski sevgilisinin ve iki çocuğunun babası Musk’ın ikizleriyle fotoğrafını gören Grimes X platformundan paylaşım yaptı.

Ünlü şarkıcı X platformunda yaptığı ve sonra sildiği paylaşımında fotoğraflarını bile göremedi oğlu için eski sevgilisine "Yalvarırım bana oğlumu göster" diye seslendi

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Grimes paylaştıktan sonra silinen tweet'inde eski sevgilisi Elon Musk'a “Oğlumu görmeme izin ver” diye yalvardı. Yazar Walter Isaacson'ın Tesla'nın kurucusunun Shivon Zilis ile ikizlerinin fotoğraflarını paylaştığı tweet'ine yanıt olarak Grimes, "Shivon'a engelimi kaldırmasını ve Elon'a oğlumu görmeme izin vermesini söyleyin ya da lütfen avukatıma ulaşın” yazdı.

"AİLEM PARÇALANDI AMA ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFINI BİLE GÖREMİYORUM"

Grimes "Ailemi tamamen parçalayan bu duruma rağmen, şu ana kadar bu çocukların bir fotoğrafını bile görmeme izin verilmedi." diyerek Musk mutlu mesut ikizlerini dünyaya tanıtırken bir aile trajedisinin ortasında kaldığını açığa çıkarmış oldu. Grimes’ın sonradan sildiği bu paylaşımlarına dair sorular üzerine X şirketinin iletişim biriminden otomatik bir mail yollandı ve “Konuyla ilgili olarak sizinle en kısa zamanda iletişime geçilecektir” cevabı verildi.

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ELON MUSK'IN 9 ÇOCUĞU

Nevada

Elon Musk ve ilk eşi Kanadalı Justine Wilson'ın 2002'de ilk oğulları Nevada dünyaya geldi. Ancak Nevada, 10 haftalıkken ani bebek ölümü sendromundan öldü.

2000-2008 yılları arasında evli olan Musk ve Wilson, Nevada'yı kaybettikten sonra ailelerini büyütmek için tüp bebek tedavisine yöneldi.

Wilson, Nisan 2004'te ikiz oğulları Griffin ve Xavier Musk'ı doğurdu

Geçen yılın nisan ayında Xavier, adını ve soyadını değiştirmek için mahkemeye başvurdu. 18 yaşındaki genç mahkemeye “Artık biyolojik babamla hiçbir şekilde akraba olmak istemiyorum, onunla yaşamıyorum ve adımın onunla anılmasını istemiyorum.” dedi. Ve Xavier Musk, annesi Justine Wilson'ın kızlık soyadını alarak ‘Vivian Jenna Wilson’ olarak tanınmak için evrakları doldurdu ve babasıyla olan tüm bağını kopardı. Ancak 213 milyar dolarla babasını dünyanın en zengin adamı yapan o servetten pay alıp almadığı henüz bilinmiyor.

17 yaşındaki üçüzler Damian, Kai ve Saxon

Musk ve Wilson ayrıca Ocak 2006'da üçüz oğulları Damian, Kai ve Saxon'a sahip olmak için bir kez daha tüp bebek yöntemine başvurdular. Çift 2008 yılında boşandı ve beş çocuklarının velayetini paylaştılar.





X AE A-Xii Musk, X harfiyle anılıyor, 3 yaşında

Musk, Mayıs 2018'de ünlü şarkıcı Grimes ile çıkmaya başladı ve Grimes Mayıs 2020'de oğulları X AE A-Xii'yi doğurdu. Oğullarının orijinal adı X Æ A-12 idi, ancak 'Æ' ve '12', bir adda herhangi bir sayıda sembolün kullanılmasını yasaklayan Kaliforniya yasasını ihlal ediyordu. Çift daha sonra oğullarının adının yazılışını değiştirdi. Musk’ın oğluna herkes ‘X’ diye hitap ediyor.





Exa Dark Sideræl Musk, Y harfiyle anılıyor, 2 yaşında

Grimes ve Musk daha sonra Aralık 2021'de ilk kızları Exa Dark Sideræl Musk'a taşıyıcı anne yöntemiyle sahip oldular.Çift aslında Eylül 2021'de ayrılmıştı. Grimes, bir Vanity Fair röportajında ​​Musk'tan 'erkek arkadaşı' olarak bahsetti, ancak röportaj yayınlandıktan sonra Twitter'da yaptığı paylaşımda ayrıldıklarını açıkladı. Elon Musk'ın ikizlerinin annesi 37 yaşındaki Shivon Zilis

İkizler Strider ve Azure

Musk'ın taşıyıcı anne aracılığıyla Grimes'la bir kızı olmasından haftalar önce üst düzey yöneticilerinden birinden ikizleri olduğu ortaya çıkmıştı. Insider'da yer alan haberde, Kasım ayında, 52 yaşındaki Tesla CEO'sunun, Musk'ın beyin-makine arayüzü şirketi Neuralink'in operasyon direktörü 37 yaşındaki Shivon Zilis’den ikizleri olduğu bildirildi. Mahkeme belgelerine göre Musk ve Zilis, geçen yıl nisan ayında ikizlerin babalarının soyadını almaları için mahkemeye başvurdu.

Elon Musk’ın, şimdilik bilinen dokuz çocuğu var.