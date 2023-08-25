Ünlü şarkıcı çok yaşamak istemiyor: 65 yaşıma gelmeden Mars’ta ölmek harika olurdu!

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Ama hem görüntüsü hem yaptığı müzik hem de Elon Musk’la olan ilişkisi ve çocuklarıyla gündemden düşmeyen “çılgın” şarkıcı Grimes’ın böyle bir derdi yok. En azından kendi anlattığına göre durum bu. Etrafındaki herkes bilim ve tıptaki son gelişmelerin peşine düşüp uzun ve sağlıklı bir ömür sürmenin sırrını ararken o çoktan bu konuda ne yapacağına karar vermiş bile.

Çılgın şarkıcı Grimes birkaç yıl önce Elon Musk'la verdiği pozlarda şimdiki halinden oldukça farklı görünüyordu

ÜNLÜ ŞARKICININ DERDİ UZUN YAŞAMAK DEĞİL...

Ünlü şarkıcı Wired'a verdiği son röportajda 60'lı yaşlarının ortalarına geldiğinde Mars'ta ölmek istediğini açıkladı. Grimes, röportajında “65 yaşına kadar uzayda ölmeyi umuyorum. Bunun için Mars harika bir seçim olurdu” dedi.

Ünlü şarkıcının birkaç yıl önceki halini görenlerin onu şimdi tanıma şansı kalmadı...

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Elon Musk’la ilişki yaşayan ve ondan 2 de çocuk doğuran Grimes’a dünya dışına seyahat etmek gibi bir planı olup olmadığı sorulduğunda Kanadalı müzisyen basitçe "Kesinlikle. Hatta uzayda ölmeyi umuyorum." cevabını verdi.

"MARS'A GİDİP 65 YAŞINA GELMEDEN ÖLMEK İSTİYORUM"

"Vücudumun geri dönmeyi kaldıramayacağı kadar uzağa gitmek istiyorum" diyen ünlü şarkıcı gözünü Mars’ta yaşamaya dikmiş. "Oraya gider ve ölene kadar yaşayabildiğim kadar yaşardım," diyen Grimes şu an 35 yaşında.

Görünümünü sürekli değiştiren Grimes bir uzaylıya benzemeye çalışıyor

Yani Mars’ta kurulacak olası bir koloniye gidip 65’ine varmadan orada ölebilmek için önünde yaklaşık 30 yılı var. Ancak, Elon Musk ile 1 yaşındaki kızı Exa Dark Sideræl ve 3 yaşındaki oğlu X Æ A-12'yi dünyaya getiren Grimes, planlarını değiştirebilecek tek bir şey olduğunu belirtti.

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UZAYDA ÖLMESİNİN ÖNÜNDE TEK BİR ENGEL OLABİLİR: TORUN AŞKI

"Eğer gerçek bir sorumluluk karşıma çıkarsa, mesela çocuklarımın çocukları yani torunlarım olacaksa ve bana gerçekten ihtiyaçları varsa, fikrimi değiştirebilirim" dedi ünlü şarkıcı. Grimes yine de bunun yerine uzayı tercih etmek istiyor: "Ama tercih etmek isteyeceğim şey yeni dünyalar görmek olurdu".

Ünlü ismin en büyük hayalinin daha 65 yaşını bile görmeden uzayda, mümkünse Mars'ta ölmek olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı sözlerine şöyle devam etti: "Mars'a taşınmak istiyorum. Ama çocuklarım iyi olana kadar beklemek zorundayım. 25 yaş gibi bir zamanı beklemek iyi olabilir. Sanırım Dünya'da ölürsem, son anlarımda pişman olurum. Uzayda ölürsem de kendime 'Harika bir hayat yaşadın, yapmak istediğin her şeyi yaptın' derim."

Grimes yaptırdığı operasyonlar ve dövmelerle bir uzaylıya dönüşmek istediğini saklamıyor

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ONA BU KONUDA EN KOLAY ELON MUSK YARDIMCI OLABİLİR

Grimes’ın bir dargın bir barışık olduğu erkek arkadaşı Elon Musk’ın şirketi SpaceX'in şu anda Ay'a ve Mars'a insan ve kargo taşımak için 3 milyar dolarlık yeniden kullanılabilir ağır yük fırlatma roketi üzerinde çalıştığı göz önüne alındığında Grimes için uzaya gitmek aslında düşündüğünden de kolay olabilir. Üstelik ünlü şarkıcı, tam bir "uzaylı" dönüşümünden geçerek öteki dünyadaki yaşamına şimdiden hazırlanıyor.

İki çocuk annesi yıldız isim geçtiğimiz günlerde "güzel uzaylı izleri" gibi görünmesini umduğu tamamen beyaz mürekkeple kaplı ilginç dövmeler yaptırmıştı. Bununla da yetinmeyen Grimes bu “uzaya hazırlanma” sürecine başladığından beri devasa kırmızı bir bacak, fütüristik harfler içeren bir göğüs ve karışık beyaz çizgilerden oluşan devasa bir sırt dövmesi yaptırdı.

Grimes uzaya gitmek konusunda iki çocuğunun babası ve bir dargın bir barışık aşk yaşamaya devam ettiğiğini söylediği Elon Musk'tan destek alabilir

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VÜCUDU NEREDEYSE TAMAMEN DÖVMELERLE KAPLANDI

Artık vücudunun neredeyse tamamını dövmelerle kaplayan şarkıcı şimdi de yüzüne beyaz mürekkeple yeni dövmeler yaptırmayı ve "Elf kulağı" ameliyatı olmayı düşünüyormuş. Bilimkurgu aşığı olduğu bilinen Grimes kulaklarının üst kısımlarını kalıcı olarak sivri hale getirmek için harekete geçti. Geçen sene sosyal medyadan takipçilerine bile bu konuda danıştı.

Ünlü şarkıcının yeni hedefi Elf kulaklarına sahip olmak

ELF KULAĞI YAPTIRMAK İÇİN TAKİPÇİLERİNE DANIŞTI

Twitter'da "İyi bir sonuç alabileceğim, Elf kulak modelleri yapan becerikli birileri var mı?" diye soran Grimes "Kulak kıkırdağının iyileşmekte zorlanmasından korkuyorum. Özellikle bir müzisyen olarak bu ameliyat riskli görünüyor ama hayatım boyunca bunu istedim." demişti. Çılgın şarkıcının bir uzaylıya dönüşmeyi tamamlamak ve hayal ettiği gibi Mars’a gitmek için önünde 30 yılı var…