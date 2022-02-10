Anna Nicole Smith ufacık bir mutluluk bulduğunda hayat önüne zorluklar çıkardı: Tekerlekli sandalyedeki milyarderle evlenmişti

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DUYGU DOLU SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Bu satırlar, gösteri dünyasının en talihsiz ünlülerinden birinin eski sevgilisine ait. Kendisi gibi, pırıltılı dünyada isim yapmak isteyen birçok kişinin daha kolaylıkla geçtiği yollardan "tırnaklarıyla kazıyarak" geçen, kızını dünyaya getirdikten birkaç gün sonra oğlunu toprağa veren, hiçbir evliliğinde mutluluğu bulamayan bu ünlü, genç yaşta hayata veda edeli tam 15 yıl oldu. Ve onu, hiç unutmayan eski sevgilisi duygu dolu bir Instagram mesajıyla andı.

40 YAŞINI BİLE GÖREMEDEN HAYATA VEDA ETTİ

Hem yaşamıyla hem de ölümüyle 2000'lerin ilk yarısında gündemin ilk sıralarında yer alan o ünlü, Anna Nicole Smith'ten başkası değil. Model, oyuncu ve TV yıldızı Smith'in cansız bedeni bir otel odasında bulunduğunda takvimler 2007 yılını gösteriyordu. Yıldız, henüz 39 yaşındaydı.

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OĞLUNUN ACISINA DAYANAMADI, SONU DA ONUN GİBİ OLDU

Ölümünün bu kadar etki yaratmasının nedeni 20 yaşındaki oğlu Daniel Wayne Smith'in de 2006 yılında tıpkı kendisi gibi bir otel odasında ölü bulunmasıydı. Üstelik Smith, oğlunun ölüm haberini almadan sadece üç gün önce ikinci bebeğini, yani kızı Dannielynn'i dünyaya getirmişti. Oğlunun acısına ancak bir yıl dayanabildi. Ve bir yıl sonra tıpkı onun gibi bir otel odasında cansız bedeni bulundu. Bazılarına göre Anna Nicole Smith, hayatını kendi isteğiyle sona erdirmişti. Sağlık ekiplerinin bilinci kapalı bir halde bulduğu, sonra da öldüğünün açıklandığı o gün takvimler 8 Şubat 2007'yi gösteriyordu.

'EŞİNE AZ RASTLANIR BİR İNSANDI'

Playboy modeli olarak başladığı kariyerini daha sonra oyuncu ve TV yıldızı olarak sürdüren Anne Nicole Smith'i ölümünün 15'inci yılında eski sevgilisi ve kızının babası Larry Birkhead bir sosyal medya paylaşımıyla andı. Smith ile birlikte çekilen bir fotoğrafını duygu dolu bir mesaj eşliğinde paylaştı Larry Birkhead. Satırlarına "Ölümünden 15 yıl sonra onu hala hatırlıyorum. Gerçekten eşine az rastlanır bir insandı" sözleriyle başladı Birkhead.

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'SENİ SEVİYORUZ ANNA'

Mesajında yer alan "Aşk için, onaylanmak için hep mücadele etti. Tam birinden bir parça bulduğunda ise hayat onu sabote eder gibiydi" satırları da aslında Anna Nicole Smith'in hayatının özeti gibiydi. Smith ile ilişkisinden Dannielynn adında bir kızı olan fotoğrafçı Larry Birkhead, kaybettiği eski sevgilisini andığı mesajına şöyle devam etti: "Bugün senin ruhunun, kalbinin ve dış görünüşünün güzelliğini hatırlıyorum. Aşkın bugün hala, gülüşü, güzelliği ve cesareti annesine benzeyen bir yeni yetmede yaşıyor. Onun anısını canlı tutan bütün hayranlarına teşekkür ediyorum. Seni seviyoruz Anna. "

Aslında kısa bir birliktelik yaşadığı Larry Birkhead'in, Anna Nicole Smith'in kızının babası olduğunun ortaya çıkması çok uzun sürmüştü. Smith'in ölümünden sonra o dönemde birkaç aylık olan Dannielynn'e annesinden hatırı sayılır bir miras kalmıştı. Fakat Anna Nicole Smith kızının babasının kim olduğunu açıklamadığı için küçük kızın velayetinin kime verileceği bilinmiyordu.İşte o dönemde baba adaylarıyla ilgili çeşitli iddialar ortada dolaşmaya başladı. Bunlardan biri Smith'in, aralarındaki büyük yaş farkına rağmen evlendiği Teksaslı petrol milyarderi J. Howard Marshall'dı. Yıldızın, onun donmuş spermlerini kullanarak anne olduğu ileri sürüldü. Anna Nicole Smith'in kızının babası olduğunu ileri sürenler arasında bir dönemin ünlü yıldızı Zsa Zsa Gabor’un kocası Prens Frederick von Anhalt da bulunuyordu. Smith ile kısa bir birliktelik yaşayan Larry Birkhead de Dannielynn'in babası olduğunu ileri sürdü. Sonunda Dannielynn'in babasının Birhkead olduğunu yapılan DNA testleri kanıtladı.

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OĞLUNUN YANINA GÖMÜLDÜ

Yaşarken çok inişli çıkışlı bir hayat sürdüren Anne Nicole Smith'in ölümünden sonra da bu durum devam etti. Büyük bir miras bıraktığı kızının babası bulununcaya kadar ortalık bir türlü durulmadı. Son sevgilisi avukat Howad Stern, küçük kızın hukuksal koruyucusu oldu bir süre. Sonra da Smith'in nereye gömüleceği tartışma konusu oldu. Annesi Virgie Arthur, doğum yeri olan Teksas'a gömülmesini, sevgilisi Stern ise oğlunun da mezarının bulunduğu Bahamalar'a defnedilmesi gerektiğini savundu. Sonunda hem avukatı hem de son sevgilisi olan Stern'in dediği oldu ve Smith, Bahamalar'da oğlunun yanında toprağa verildi.

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26 YAŞINDAYKEN 89 YAŞINDAKİ MİLYARDERLE EVLENDİ

Anna Nicole Smith'in kelimenin tam anlamıyla filmleri aratmayacak türden yaşam öyküsüne ve bu kadar çok konuşulmasının asıl nedenine gelirsek... Gerçek adı Vicki Lynn Hogan olan Anna Nicole Smith, 28 Kasım 1967'de Teksas'ta dünyaya geldi. Henüz 17 yaşındayken Bill Smith ile ilk evliliğini yaptı. Bu evlilikten Daniel Wayne adını verdikleri bir oğlu dünyaya geldi. 1985'te başlayan evlilik 1993'te bitti. Fakat Smith'in hayatı sakin bir şekilde devam etmedi.

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Hayalinde ışıltılı dünya vardı. 1993 yılında Playboy güzeli seçildi. Bundan tam bir yıl sonra da bütün dikkatleri üzerine çekmesine neden olan bir evlilik yaptı. Kendisi 26 yaşındayken dedesi yaşında olan 89 yaşındaki petrol milyarderi J. Howard Marshall ile evlendi. Bu evlilik 14 ay sürdü. Marshall'ın ölümünden sonra onun çocuklarıyla 12 yıl süren bir miras davasına girişti. Davadan hatırı sayılır bir miras kazandı, fakat bunun keyfini çıkaramadan hayata veda etti.

MİRAS İÇİN YILLARCA MÜCADELE ETTİ

Aslında Smith'in bu mirasa sahip olması da yıllar süren bir hukuk mücadelesinin sonunda oldu. Bunca uğraşın sonunda J. Howard Marshall'dan 88,5 milyon dolar miras hakkına sahip olduğunda avukatı Philip Boesch bu durumu "bir kadının kocasına olan aşkının zaferi" olarak tanımlamıştı. Sonra da aşkın yaşı olmadığının bir kanıtı olduğunu ileri sürmüştü.

STRİPTİZCİ OLARAK ÇALIŞTIĞI KULÜPTE TANIŞTILAR

Smith, dedesi yaşındaki J. Marshall Howard ile bir barda striptiz dansçısı olarak çalışırken tanıştı, Evlendikten bir yıl sonra Marshall ölünce geride 1. 6 milyar dolarlık bir servet bıraktı. Önce mahkeme tarafından bu servetin yarım milyon dolarının Smith'e bırakılmasına karar verdi. Fakat Marshall, bütün mal varlığını oğlu Pierce'e bırakması nedeniyle bir dizi mahkeme gerçekleşti. Sonunda Anna Nicole Smith, yaşlı milyarder kocasından 88. 5 milyon dolar miras kalmış oldu.

HAYATININ SON DÖNEMİ FİLM OLUYOR

Hollywod yapımcıları da Anna Nicole Smith'in inişli çıkışlı yaşamına duyarsız kalmadı. 15 yıl önce bir görüşe göre oğlunun acısına dayanamayıp intihar eden Smith'in hayatının son dönemi film oluyor. Oscar ödüllü Holly Hunter'ın da rol alacağı filmin adı Hurricanna olarak belirlendi. Hunter, yapımda Smith'i, içinde bulunduğu depresyondan kurtarmaya çalışan bir psikiyatrı canlandırıyor. The Hollywood Reporter'ın haberine göre Anna Nicole Smith'i 35 yaşındaki Betty Gilpin canlandıracak. Filmin yönetmen koltuğunda ise Killing Eve adlı yapımla tanınan Francesca Gregorini oturuyor.

KIZI 14 YAŞINDA

Annesi öldüğünde henüz birkaç aylık olan Danielynne bugün 14 yaşında.