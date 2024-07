Artık onu beklemeyin.... Hastalık hayatını değiştirdi... Yine ortadan kaybolacak

Haberin Devamı

Ocak ayının ortalarında karın bölgesinden bir ameliyat geçiren Kate Middleton, uzun süreliğine ortadan kayboldu. Üç ay sonra ortaya çıkıp kanser tedavisi göreceğini bir videoyla duyurdu. Sonra ardından yine uzun bir sessizlik geldi.

Ta ki 14 Haziran'daki Trooping The Colour etkinliğine kadar. Bir gün önce sosyal medya sayfasından verdiği sözü tuttu ve o gün ailesiyle birlikte halkın karşısına çıktı.

Bu, geçen yılın aralık ayından o yana Kate'in "kanlı canlı" olarak göründüğü ilk etkinlikti.

Aslında Kral Charles'ın doğum günü olarak kutlanan o törende bütün gözler Kate'e yöneldi. Beyaz elbisesi içindeki görüntüsünü izledi herkes.

DAHA ÇOK GÖRMEYİ BEKLEYENLERE KÖTÜ HABER

Sağlık durumunun gerçekten nasıl olabileceği hakkında yorumlar yapıldı. Özetle o güne kayınpederi Charles değil, Kate damgasını vurdu.

Onun da üzerinden biraz zaman geçmişti ki bu kez Kate, geleneğini bozmadı ve Wimbledon Açık'ta erkekler finalini izlemeye gitti. Karşılaşmada Novak Djokovic'i yenen Carlos Alcaraz'a kupasını verdi... O gün Kate'e kızı Charlotte ile kardeşi Pippa eşlik etti.

Daha o etkinliğe ilk adımını attığı andan itibaren de yine bütün bakışlar onun üzerinde toplandı. Kate o gün birkaç an dışında eskisi gibi yani hastalığa yakalanmadan önce olduğu gibi görünüyordu.

Gülümsemesi yüzünden nadiren eksik oldu. Maçı izledi, kızı, kardeşi ve kendisini ağırlayanlarla sohbet etti. Kendisine yönelen sevgi gösterilerine karşılık verdi. Sonra da evinin yolunu tuttu.

YİNE UZUN SÜRE ORTADA OLMAYACAK

O gün Kate'in sergilediği görüntü hayranlarını da umutlandırdı. Onu tıpkı kendisinin de söz verdiği gibi yaz aylarında birkaç kez daha görme umudu yine yeşerdi.

Ama gelen son yorumlara bakılırsa Kate'i yine bazı etkinliklerde görmeyi bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacak.

Çünkü Kate'in mor elbisesi içinde Wimbledon'da göründüğü o gün, onun için yine uzun sürecek bir sessizliğin başlangıcı olacak.

Galler Prensesi Kate yine kabuğuna çekilecek. Bir başka deyişle Kate Middleton, 2024 yılının ilk yarısını biraz erken kapatacak.

'ARTIK HAYATTAKİ ÖNCELİKLERİ DEĞİŞTİ'

Kaleme aldığı “Catherine, the Princess of Wales: A Biography of the Future Queen,” (Catherine: Galler Prensesi: Geleceğin Kraliçesinin Biyografisi) adlı kitapla tanınan Robert Jobson, aslında Kate'in görevlerine nadiren katılmasının içinde bulunduğu durumda gayet normal olduğunu söyledi.

People dergisine konuşan Jobson, Kate'in hayatını bugüne kadar "yapması gerekenleri gösteren takvime göre" yaşadığını hatırlatıp bundan böyle "sadece kendi hayatını yaşayacağını, zorunluluklar takviminin ise geri planda kalacağını" sözlerine ekledi.

Günün birinde Kate'in görevlerine elbette döneceğini belirten Jobson, kanser tedavisinin ciddi ve insanın hayata bakışını değiştiren bir durum olduğunu da ifade etti.

Jobson "Böyle bir deneyim yaşadığınızda bu sizin hayata bakış perspektifinizi ve önemlilik sıralamasını değiştirir" diye konuştu.

YAZ TATİLİ İÇİN İSKOÇYA'YA GİDİYORLAR

Kate Middleton ile Prens William, üç çocukları George, Charlotte ve Louis ile birlikte yaz tatillerini İskoçya'daki Balmoral Şatosu'nda geçirecekler.

Bu aslında İngiliz kraliyet ailesi için bir gelenek. Yani Kate ile William'ın yanı sıra Kral Charles ile karısı Camilla da orada olacak.

Belirtilenlere göre aile, Balmoral Şatosu'nun halkın ziyaretine kapatılacağı 4 Ağustos gününden itibaren buraya taşınacak. Birkaç gün sonra da onlara Prenses Anne ve kocası ile kızı Zara ve onun kocası Mike Tindall ile çocukları katılacak.