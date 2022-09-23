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Nusret Gökçe gardırobunu yeniledi! 20 parçaya 600 bin TL...

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#Nusret Gökçe#Nusret#Gazetehaberi
Nusret Gökçe gardırobunu yeniledi 20 parçaya 600 bin TL...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 07:46

Sonbahar için gardırobunu yenileyen Nusret Gökçe 20 parça kıyafete tam 600 bin TL ödemiş!

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Her yaptığıyla gündeme gelen Nusret Gökçe yine sıra dışı bir olaya imza attı! Sonbahar için gardırobunu düzenleyen ‘Etin Kralı’, geçtiğimiz günlerde alışverişe çıktı. Türkiye’nin büyük mağazalarından birinde yeni sezon alışverişi yapan Gökçe, duyduğuma göre 20 parça kıyafete tam 600 bin TL ödemiş! Dünyaca ünlü markaların yeni sezonlarını inceleyen Nusret, beğendiği parçalar için kesenin ağzını açmış. Sadece yaşantısıyla değil stiliyle de adından söz ettiren Nusret’in neler aldığını merak ediyorum. Yakında üzerinde görürüz diye düşünüyorum. Güle güle eskitsin...

Nusret Gökçe gardırobunu yeniledi 20 parçaya 600 bin TL...

Fendi’nin davetlisi

Dünya çapında projelere imza atan Türk influencer’lardan biri olan Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde start alan Milano Moda Haftası’na davet edildi.

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Nusret Gökçe gardırobunu yeniledi 20 parçaya 600 bin TL...

İtalyan moda devi Fendi’nin, Türkiye’den davet ettiği tek influencer olan Çetinkaya, defile öncesi verdiği pozlarla markanın yeni sezonunu mankenlerden önce tanıttı. Podyumdaki mankenlere taş çıkartan Sibil Çetinkaya’yı ben de kutluyorum...

Eğitim için buluştular

İş, siyaset ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri, TED Üsküdar Koleji’nin açılış davetinde bir araya geldi.

Nusret Gökçe gardırobunu yeniledi 20 parçaya 600 bin TL...

Ahmet Çetinsaya - Ali Doğan- Serhan Çetinsaya

Devlet eski bakanlarından Cavit Çağlar ve Ali Doğan başta olmak üzere okulun kurucusu ve kurucu temsilcisi Ahmet Çetinsaya, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, kurumsal iletişim başkanı Başak Çetinsaya, okulun yöneticilerinden Bahadır Çetinsaya ve Gökhan Çetinsaya açılış töreninde hazır bulundu.

Nusret Gökçe gardırobunu yeniledi 20 parçaya 600 bin TL...

Bahadır-Berna Çetinsaya / Başak Çetinsaya

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Okul öğrencilerinin müsameresiyle başlayan törene Yüksel Mermer, Oğuzhan Açıkgöz, Servet Yazıcı ve İsmet Gülsoy da katıldı.

Nusret Gökçe gardırobunu yeniledi 20 parçaya 600 bin TL...

Gökhan Çetinsaya

Mağazada sergi

Sıra dışı resimleriyle tanınan genç sanatçı Altın Tatlı’nın “Dazed Heroes” sergisi, 17’nci İstanbul Bienali ile paralel olarak, önceki gün Les Benjamins Nişantaşı mağazasında sanatseverle buluştu.

Nusret Gökçe gardırobunu yeniledi 20 parçaya 600 bin TL...

Markanın kurucusu Bünyamin Aydın’ın ev sahipliğini yaptığı sergi açılışına çok sayıda ünlü isim katılarak eserleri inceledi ve Altın Tatlı’dan bilgi aldı. Sergi, Les Benjamins’in dünyadaki mağazalarını gezerek, yurt dışına açılacak.

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Nusret Gökçe gardırobunu yeniledi 20 parçaya 600 bin TL...

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